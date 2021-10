Las tres nuevas cremas de Belén Esteban, a examen por un experto: los súper donde comprarlas a 1,99€

Para la temporada de otoño e invierno, Belén Esteban, en colaboración con la empresa murciana Cool Vega Company, ha lanzado tres nuevas cremas de verduras “100% naturales”. Concretamente, la popular colaboradora de Mediaset firma un puré de verduras, uno de calabaza y otro de calabacín tras el éxito del gazpacho, el salmorejo y las patatas fritas que se enmarcan en su línea de productos Sabores de la Esteban. Por ello, EL ESPAÑOL ha contactado con un experto para que pueda valorar estas cremas a nivel nutricional.

“Algo común y positivo en las tres cremas es que la verdura es el primer ingrediente en todos los purés y la humedad —o el agua— es el segundo. Muchas veces en este tipo de cremas la humedad suele estar por delante, es decir, el agua suele ser mayoritaria. Pero, en este caso, una cosa positiva es que lo que prima es la verdura. En todos los casos, si te fijas, pasan del 50% del contenido”, explica a este medio el nutricionista Alejandro Carrasco (Alcázar de San Juan, Ciudad Real, 1994).

Así, desde este mes de octubre, los consumidores en España pueden comprar cada una de las cremas en los supermercados de Carrefour, El Corte Inglés, Alcampo y Dia. Todas ellas se venden en envases de 350 gramos que cuestan 1,99 euros cada uno. Un precio que, a juicio del nutricionista Alejandro —tras analizar la composición de los purés— “es bastante ajustado para la cantidad de verduras que contiene cada crema”.

Alejandro Carrasco, el nutricionista que ha examinado la cremas de 'Sabores de la Esteban'. Cedida

La crema de verduras de Belén Esteban, en este sentido, contiene un 50,5% de calabacín, un 10% de zanahoria, un 10% de calabaza, un 7% de brócoli y un 2,5% de patata. Es decir, este puré contiene alrededor de un 80% de contenido hortícola, algo que es “muy positivo” para Alejandro Carrasco. La crema de calabaza de Sabores de la Esteban, por su parte, contiene un 59% de calabaza, un 10% de zanahoria, un 2,5% de patata y un 0,8% de cebolla. Por último, el puré de calabacín está compuesto por un 51,5% de calabacín, un 1,5% de coliflor y un 0,7% de cebolla. Todas ellas, eso sí, cuentan con otros ingredientes como agua, aceite de oliva virgen extra o sal.

Aspectos positivos

Entre la composición de las tres cremas de verduras de Sabores de la Esteban, sin embargo, destaca la ausencia —casi total— de azúcares añadidos. “Es bueno que no se usen directamente azúcares como tal, que es otra cosa que se suele usar como conservante en los productos industriales. De esta manera, no usan ni correctores de acidez ni potenciadores de sabor”, dice el experto.

El nutricionista Alejandro, en este sentido, valora como bueno que “en ninguna de las tres cremas se usa azúcar como tal. Ni siquiera enmascarado con algún tipo de nombre como dextrosa, fructosa, concentrado de fructosa… En otras palabras, no hay un uso de un monosacárido. Eso es algo muy positivo, porque cuanto más azúcar se emplee se puede potenciar más el sabor aunque el producto contenga menos ingredientes. Lo haría más palatable y gustoso, pero no sería mejor”.

La crema de verduras de 350 gramos de 'Sabores de la Esteban'. N. A.

Continuando con esta línea de aspectos positivos, las tres cremas informan de que no contienen aditivos, potenciadores, colorantes o lactosa. También se explica en el packaging que es un producto apto para veganos, es decir, no contiene ingredientes de origen animal.

Indican, asimismo, que son una cremas aptas para celíacos, al no contener gluten. “Podemos deducir, de esta forma, que no se ha añadido ninguna harina. Incluso en la de calabacín, que tiene almidón de maíz, pero parece que le han extraído el gluten”, aclara Alejandro. De hecho, también destaca el bajo contenido en sal de las cremas pues “está en el último lugar de los ingredientes”. No obstante, “tampoco sería recomendable que las consuman las personas hipertensas”.

La crema de calabaza de 350 gramos de 'Sabores de la Esteban'. N. A.

Se observa, en este sentido, el esfuerzo que ha hecho la empresa Cool Vega Company, ubicada en Alhama de Murcia y de capital 100% español, para preparar las cremas de Belén Esteban “con productos frescos con la mejor calidad”.

¿Cuál es la peor?

Pese a ello, no es oro todo lo que reluce. Ha habido un aspecto que no le ha convencido a Alejandro, que en la actualidad trabaja como nutricionista por cuenta propia y técnico deportivo en el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan. Se trata de la presencia del almidón de maíz entre los ingredientes que componen una de las cremas de Belén Esteban: la de calabacín.

“El almidón de maíz es un espesante. Equivale a la típica maicena que se utiliza para espesar. Este puede ser el ingrediente menos interesante de los tres productos porque aumenta la cantidad de hidratos de carbono y azúcar. Al final, el almidón o las harinas refinadas no dejan de ser un aporte de hidratos de carbono que se aproxima mucho a un azúcar. Por tanto, usar como espesante el almidón de maíz hace que la crema de calabacín sea la que tiene más cantidad de azúcares libres”, esgrime el nutricionista.

La crema de calabacín de 350 gramos de 'Sabores de la Esteba', la "menos recomendable". N. A.

Por ello, para Alejandro Carrasco la crema de calabacín de Sabores de la Esteban sería “la menos recomendable de la tres”. Algo que, sin embargo, no ocurre con los purés de verduras y de calabaza pues “en esos casos, el espesante empleado es la patata”. Un producto mejor para esta función, a juicio del nutricionista manchego.

Otra cosa que tampoco ha entendido bien Alejandro es que los envases no se establezcan los posibles alérgenos que suelen tener la mayoría de productos industriales. “En la información de los productos no pone por ningún sitio que puedan contener trazas de frutos secos o de marisco, algo común en los productos industriales. Se suele poner en los productos hechos en una línea de producción compartida”. Eso sí, “puede que estas cremas hayan sido elaboradas en una línea de producción exclusiva en la que se cuide el aspecto de los alérgenos”, puntualiza.

El aspecto de las tres cremas de Belén Esteban servidas. N. A.

—Alejandro, ¿querría añadir alguna recomendación final a los consumidores?

—Los nutricionistas siempre explicamos a la gente que las cremas y purés de verduras siempre conllevan la eliminación de muchos micronutrientes. Entonces, cuando consumimos verduras buscamos cubrir micronutrientes, vitaminas y minerales. Sin embargo, con estas cremas, ya sean industriales o caseras, siempre hay eliminación de vitaminas. Por tanto, comer verdura procurando usar métodos de elaboración, por ejemplo, al vapor, sería más interesante nutricionalmente para que haya una pérdida menor de micronutrientes.

