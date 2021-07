La batalla definitiva entre los gazpachos y salmorejos de Belén Esteban y Carlos Ríos: ¿cuál es el mejor?

El verano es la temporada del tomate. Esta fruta roja, empleada en multitud de platos y de complementos, es fundamental en la gastronomía española —y en la andaluza—. Y, también, es la clara protagonista de dos de los platos más conocidos y consumidos de la temporada estival: el gazpacho y el salmorejo. Aunque estas sopas frías son primas, en el fondo tienen diferencias tanto en los ingredientes como en la textura, por lo que muchos consumidores siempre se decantan por un plato o por otro.

Lo que está claro es que el consumo de estos alimentos preparados ha crecido tanto en los últimos años que los principales supermercados de España venden sus marcas blancas tanto de gazpacho, como de salmorejo. EL ESPAÑOL, en este sentido, organizó anteriormente un par de catas en las que dos expertos en los productos valoraron los gazpachos y salmorejos de las cadenas españolas. En ambos casos, ganaron la batalla los de Hacendado, la marca blanca de Mercadona.

Pero el mercado, a nivel general, se ha ido haciendo cada vez más complejo y competitivo. De ahí que los supermercados no sólo vendan sus gazpachos y salmorejos o los de las tradicionales marcas como García Carrión o Alvalle —por ejemplo—, sino que algunas personalidades de España se han decidido a lanzar los suyos. Es el caso de Belén Esteban, la popular colaboradora de Mediaset, y Carlos Ríos, el conocido nutricionista e influencer creador del movimiento Realfooding.

El gazpacho y el salmorejo de Artesur y Carlos Ríos, que se 'enfrentarán' a los productos de Belén Esteban. N. A.

Eso sí, en los dos casos, Esteban y Ríos han contado con ayuda para poder poner sus gazpachos y salmorejos en los lineales de los supermercados. En el caso de trabajadora de Mediaset, Cool Vega Company es la empresa que elabora los productos de Belén bajo el sello Sabores de La Esteban, mientras que Artesur es la entidad con la que ha colaborado Carlos Ríos para poner el mercado un gazpacho y un salmorejo 100% frescos. El objetivo: abrirse espacio en un creciente mercado en el que, por ejemplo, se vendieron 32 millones de litros de gazpacho envasado durante el primer semestre del 2020 —último periodo con datos consolidados—.

Pero, claro, ahora surge la nueva duda para los consumidores: ¿cuál de los dos productos será mejor? Este diario, en consecuencia, ha organizado una suerte de lucha definitiva, una batalla en la que el gazpacho de Belén Esteban se peleará con el de Carlos Ríos por obtener la victoria en la batalla. Lo mismo ocurrirá en el round 2, en donde se enfrentarán sus salmorejos. El árbitro y jurado: el cocinero profesional experto en gastronomía andaluza Jose Calleja (Sanlúcar de Barrameda, Cádiz, 1979), propietario del restaurante Surtopía, sito en el número 106 de la calle de Núñez de Balboa, en Madrid.

El gazpacho y el salmorejo de Belén Esteban que competirán con los productos de Artesur y Carlos Ríos. N. A.

Round 1: gazpacho...

Es allí donde el experto en gastronomía andaluza recibe a EL ESPAÑOL durante la mañana de este jueves, en la que los termómetros aún permitían pasear por la capital. En la esquina del restaurante, característico por sus tonos azules y sus lámparas de cuerda que recuerdan a la costa andaluza, organizamos una mesa que va a ser una suerte de ring de boxeo en el que los productos se enfrentarán por la excelencia. El cocinero andaluz decide comenzar por la prueba de los gazpachos porque “son productos más ligeros”.

…de Carlos Ríos

De esta manera, el experto toma la botella de un litro del gazpacho de Artesur y Carlos Ríos (2,69 euros) y la bate bien antes de abrirla. El especialista Jose explica a este diario que primero valorará cada producto uno a uno y, después, decidirá cuál le ha parecido mejor. “Antes de nada, hay que decir la receta tradicional del gazpacho contiene tomate, pimiento, cebolla, ajo, pepino, aceite, vinagre y sal y, basándome en ella, valoraré el sabor y la densidad de los gazpacho”, dice Jose antes de iniciar la cata.

La botella de litro del gazpacho de Artesur y Carlos Ríos. N. A.

“Hay una cosa que me gusta del de Carlos Ríos de inicio: la empresa que la distribuye es cordobesa y, bueno, como sabes, el gazpacho es andaluz y me alegra que se haya hecho en una provincia de Andalucía”, opina el cocinero mientras lee la etiqueta del envase. “En este caso, me llama la atención que no lleve cebolla, porque es un ingrediente fundamental”, continúa.

Tras esta valoración, Jose vierte el líquido en un cuenco transparente y afirma que “que tiene muy buena textura, densidad y cantidad de pulpa, lo que da la sensación de naturalidad”. “Hay que recordar que el gazpacho, a diferencia del salmorejo, no es una crema así que tiene que poder beberse”, explica. “El color, sin embargo, me gusta menos porque lo veo muy rojo. Eso quiere decir que han usado un tomate muy maduro. Pero es cuestión de gustos, en realidad. No es algo negativo”, dice el experto Jose.

El experto Jose Calleja, probando el gazpacho de Artesur y Carlos Ríos. N. A.

Sin embargo, cuando Jose prueba el gazpacho de Carlos Ríos sólo puede calificarlo con una palabra: “decepción”. “Me ha defraudado un poco en boca. Se me ha venido abajo. Todo es positivo: los ingredientes, el olor... pero su sabor perdura muy, muy poco. Me parece muy poco intenso. A lo mejor tiene más agua de lo debido. El aceite de oliva sí que sabe, lo cual es bueno, pero en general está soso porque le falta intensidad y un poco de sal. A nivel nutricional es bueno, pero ha fallado en el sabor”, concluye el experto.

…de Belén Esteban

En el otro lado del ring espera su turno el bote de gazpacho en el que se vislumbra la imagen de Belén Esteban sujetando una canasta con las frutas, hortalizas y demás ingredientes para preparar el producto. En este caso, la botella de litro de gazpacho de Sabores de La Esteban ha costado 2,77 euros, es decir, ocho céntimos más caro que el de Carlos Ríos. “Tampoco tiene cebolla”, se asombra el experto antes de abrirlo.

La botella de litro del gazpacho 'Sabores de La Esteban'. N. A.

Y, como ha ocurrido con el primero, Jose agita el bote antes de abrirlo y poder valorarlo a nivel visual, de densidad y, por supuesto, de sabor. “El color de este gazpacho me gusta más. Tiene un tono menos rojo y me parece algo positivo porque el gazpacho no debe tener un color rojo intenso porque hay que recordar que está mezclado con otros ingredientes como el pimiento, por lo que se pone más anaranjado”, indica Jose.

“La textura de este está más integrada que en el primero, que era más casera”, describe Jose mientras bate una cuchara negra en el recipiente donde se halla el gazpacho de Belén Esteban. Tras ello, coge el cuenco y se lo acerca a la nariz: “Me huele excesivamente a pepino y, con el pepino, hay que tener cuidado porque se puede comer al resto de los sabores…”.

El cocinero Jose Calleja siempre lee los ingredientes de los productos antes de probarlos. N. A.

Cuchara en mano, el cocinero experto toma un poco de gazpacho fresco de Belén Esteban y valora con contundencia: “Está fortísimo de vinagre. Predomina tanto que se come el resto de sabores de los ingredientes. Sin embargo, el pepino sí que se nota. Esto penalizará mucho a este gazpacho”.

—Tras probar los gazpachos de Carlos Ríos y de Belén Esteban, ¿cuál le ha gustado más?

—Me han decepcionado los dos en el sabor, pero el primero [el de Carlos Ríos] se puede tomar con más naturalidad que el segundo, que sabe mucho a vinagre. En el primero destaca mucho el aceite de oliva, pero si tomas el de Belén Esteban probablemente tengas una digestión más pesada. Me quedo con el de Carlos Ríos.

Round 2: salmorejo...

Ríos 1 - Esteban 0. El equipo de Belén ya partía con desventaja en la lucha de productos planteada por EL ESPAÑOL. ¿Sabores de La Esteban sería capaz de igualar la contienda a nivel general o Carlos Ríos aplastaría con su gazpacho y salmorejo a los de su competidora? Era el momento de averiguarlo. Pero antes de iniciar la nueva batalla, el experto explica qué tiene que tener un salmorejo cordobés y qué va a valorar en ellos.

“En Córdoba, hay una placa conmemorativa que explica la receta del salmorejo tradicional. En ella, se dice que los ingredientes son el tomate —muy abundante en la provincia por estar en la vega del Guadalquivir—, el pan, el aceite de oliva, el ajo y la sal”, explica el experto Jose. A continuación, añade que los valorará fijándose “en su color y densidad, que tiene que acercarse a una emulsión” y en el sabor e integración de los productos.

…de Carlos Ríos

La botella de litro del salmorejo de Artesur y Carlos Ríos. N. A.

Por no romper el orden previo, el experto en gastronomía andaluza, Jose, coge primero el salmorejo del nutricionista e influencer Carlos Ríos (2,96 euros el litro). “Bueno, en este caso, lo presentan como un salmorejo cordobés, pero lleva pimiento, que no es un ingredientes propio de la receta original, pero se puede incluir”, explica Jose al leer la etiqueta.

Después, vierte la crema e indica que el salmorejo de Carlos Ríos y Artesur tiene “una buena densidad y una buena integración de los ingredientes, porque tienen una textura estable y no es excesivamente acuosa”. Pero al probar el producto del nutricionista, como ocurrió con el gazpacho, el sabor le gusta menos:

“De entrada tiene un sabor muy dulzón y predomina mucho el ajo. Está rico, pero lo veo simplón. También me ha decepcionado bastante porque, nuevamente, tiene una baja intensidad en el sabor”, concluye el experto.

Jose Calleja, sirviendo uno de los salmorejos probados en la cata. N. A.

...de Belén Esteban

“De entrada, me gusta más el color del salmorejo de Belén Esteban que el del primero. Pero es una cuestión de gustos. A mí, como con el gazpacho, me gusta que sea más naranjita porque se aprecia mejor que hay mezcla de productos”, indica Jose nada más verter la crema de Sabores de La Esteban. Su precio: 2,84 euros el litro, es decir, 12 céntimos menos que el salmorejo de Carlos Ríos.

La botella de litro del salmorejo 'Sabores de La Esteban'. N. A.

Coge la cuchara y se pone a agitar en el cuenco. “La textura y densidad de este salmorejo están mucho mejor porque se asemeja a una emulsión. Hay que tener en cuenta que el salmorejo es una crema y en el primero, aunque no estaba mal, era más líquida. En cambio, este parece casi mahonesa, lo cual es muy bueno”, valorará positivamente el cocinero Jose.

Y, al probarlo, Jose se queda callado durante varios segundos. Piensa. Saborea. Piensa. Saborea. Y, por fin, emite su veredicto: “El sabor está muy rico y sabe bien a tomate. Pero lo que más me ha gustado, sin duda, es su untuosidad. Se nota que ha habido un buen tratamiento del pan. Sin embargo, es verdad que puede tener una nota ahumada que puede venir del tratamiento térmico al que ha sido sometido el salmorejo [el de Carlos Ríos no ha sido tratado], pero no sabe mal. E, insisto, la densidad es perfecta.

El experto Jose muestra la "untuosidad" y la buena densidad del salmorejo de Belén Esteban. N. A.

—¿Qué salmorejo le ha gustado más: el de Carlos Ríos o el de Belén Esteban?

—Aunque nuevamente me esperaba más de los dos, me quedo con el de Belén Esteban porque me ha gustado mucho su untuosidad. El sabor también estaba bien—sentencia el experto en gastronomía andaluza, Jose Calleja, cocinero del restaurante Surtopía.

Al final de la cata, tablas: 1 Carlos Ríos - 1 Belén Esteban.

