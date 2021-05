Por qué el gazpacho de Belén Esteban es el mejor del súper para el 'doctor' Juan José: su análisis

Belén Esteban es, más que un nombre propio, casi una marca. Da igual a qué le pongas este ‘apellido’, todo lo que toca lo convierte en oro. La colaboradora estrella de Mediaset España es un personaje con carisma y hay dos opciones: o la quieres o la odias. No puede haber término medio. De ahí, quizás, su éxito. El último que ha cosechado ha sido con su gazpacho fresco. Se vende en Carrefour e Hipercor –pronto estará en Supersol–, tiene un precio de 2.99 euros y se agota con suma rapidez.

‘Sabores de la Esteban’ se llama este nuevo gazpacho. La combinación es perfecta, como unir a fresa y nata. Sobre todo en una primavera que ya está dejando temperaturas que hacen agradecer bebidas fresquitas.

Al gazpacho en sí no le hacía falta nada más para ser consumido. La receta tradicional es cocinada en casi todas las cocinas españolas al menos una vez al año, en verano usualmente. Aquellos que gozan de menos tiempo y también gustan del sabor de esta bebida pueden ir a comprarlo a los lineales de los supermercados. Están disponibles en absolutamente todos.

El gazpacho de Belén Esteban a examen Carmen Suárez

En los últimos tiempos, los gazpachos frescos están destronando a los pasteurizados. De ahí que la apuesta de Belén Esteban sea un producto fresco, de los que vienen en botellas transparentes y deben ser consumidos a la mayor brevedad posible. Además, como sello propio, en el etiquetado aparece la firma y la imagen del personaje con tomates y pepinos.

Para ser una sopa completamente ganadora, a este gazpacho sólo le falta tener un sabor irresistible. Por ello, en EL ESPAÑOL se lo hemos dado a probar a un experto. Se trata de Juan José López, propietario de La Tasquita de Enfrente. Situado en la calle Ballesta 6, de Madrid, es uno de esos lugares donde cualquiera debe parar a probar su gazpacho. Primero lo miras y te sorprende. Luego lo pruebas y quedas anonadado.

Junto a él ya probamos la semana anterior los mejores gazpachos del supermercado. Juan José estimó que todos estaban buenos, aunque les faltaba algo para tener un sabor real a gazpacho. En esa ocasión compramos y probamos seis productos de marca de distribuidor: Mercadona, Carrefour, Alcampo, Aldi y Lidl. Venció en sabor el de Hacendado, que ahora queda desbancado. No obstante, hay que tener en cuenta que se trata de productos distintos. Los pasteurizados pierden sabor en este proceso de elaboración.

El gazpacho de Belén Esteban, junto a los pasteurizados. Carmen Suárez

La prueba

Vamos a recordar, antes de nada, la receta del gazpacho tradicional. Tan sencilla como deliciosa. Tomates 'coloraos', pepino, pimiento verde, aceite de oliva, vinagre de Jerez, ajo, cebolla y sal. Fácil, ¿no?

Estos ingredientes son los que porta el gazpacho ‘Sabores de la Esteban’. Pero, como esto no son matemáticas, casi el mismo camino puede llevar a resultados muy distintos. Según la propia Belén Esteban, está hecho con la receta de su madre y de su abuela.

Cuando acudimos a comprar el producto de Belén Esteban, tenemos que recorrer los lineales de tres pasillos diferentes. Probamos suerte en dos Supercor distintos, pero no conseguimos nada.

Juan José mira los ingredientes del gazpacho de Belén Esteban. Carmen Suárez

–Perdona, ¿el gazpacho de la Esteban? –pregunta el reportero a un dependiente.

–Si no está en esa nevera de ahí es que ya no queda.

Efectivamente, no siempre hay suerte. A la tercera oportunidad va la vencida. Un bote asoma en uno de los estantes de un Carrefour de Madrid. Lo celebramos casi como un gol en el minuto 90.

Se lo llevamos a Juan José. Sabemos que mira con lupa cada detalle. En la cata anterior, ninguno terminó de convencerle del todo. El empresario tenía ganas de probarlo y así lo hace.

Juan José López prueba el gazpacho elaborado por Belén Esteban. Carmen Suárez

Tras volcar el gazpacho en una copa, se lo lleva a la boca. Lo saborea, piensa y suelta un improperio. “Está bueno”, dice en un tono que parece asombrado. “Está bueno”, repite Juan José López, haciendo hincapié en su veredicto.

"Que deje la televisión y se dedique a hacer productos industriales que quizás tenga ahí su vía de éxito. Enhorabuena, muy rico", comenta.

A nuestro 'doctor' en la materia le sorprendió porque "tiene sabor a gazpacho". "Es el que más sabor tiene (de los probados que se expusieron con anterioridad) y se sacan todos los sabores. Tiene un toque a ajo limpio que no es para nada pesado. Tiene ese toque de vinagre no cítrico y, bueno, tengo que decir que es el que más me ha convencido en lo que yo tengo entendido que es una estructura de gazpacho".

Su conclusión es clara: "Felicitar a Belén Esteban".

El productor: Cool Vega Company

Juan José López le recomienda a Belén Esteban que deje la televisión y se dedique a hacer gazpachos y otros productos. Por el momento, ‘Sabores de la Esteban' tiene gazpacho y salmorejo fresco, aunque próximamente se añadirán nuevos productos a este lineal.

Claro está, la personaje de televisión no se ha embarcado sola en este proyecto. Detrás de su gazpacho está la empresa murciana Cool Vega Company. Se trata de una firma que está especializada en la creación de productos naturales y de primera calidad.

Según la propia web de la empresa, todos sus productos son 100% naturales, no proceden de concentrados, no tienen agua añadida, ni tampoco aromas, azúcares añadidos, colorantes ni conservantes, son sin gluten y aptos para veganos.

El gazpacho de Belén Esteban. Carmen Suárez

Aseguran que todos sus productos están creados con “aceite de oliva virgen extra, vinagre añejo de Jerez y pan sin gluten –en el caso de la receta andaluza del gazpacho–”.

Esta empresa está detrás de la producción de productos naturales de la marca Vibs.

