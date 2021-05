El 'boom' del gazpacho de Belén Esteban: lo que esconde el último pelotazo de la 'princesa del pueblo'

Si el verano en España fuese una bebida sería, sin duda, un gazpacho. El buen tiempo en nuestro país se acerca a buen ritmo y, con él, empezaremos a echar en nuestro carrito de la compra un brick de gazpacho con más regularidad. Este verano, además, encontraremos uno nuevo con una cara conocida estampada en su etiquetado: la de Belén Esteban, la famosa colaboradora de Sálvame que ha sacado ahora un bote de esta sopa fría con su nombre.

El gazpacho en cuestión ha recibido el nombre de Sabores de la Esteban y destaca por anunciarse como un producto 100% natural. Aunque no se trata del gazpacho más caro del supermercado, sí es cierto que su precio es elevado si se compara con los principales de marca blanca que se pueden encontrar en el supermercado. La mayoría de los gazpachos de un litro de la marca del súper suelen costar alrededor de 1 euro y 50 céntimos.

Sin embargo, el litro del gazpacho de "la Esteban" cuesta 3 euros —2,99 euros si somos exactos—, pero se trata de un gazpacho de buena calidad. Tal y como puede leerse en su etiquetado, esta sopa fría no lleva más ingredientes que los necesarios y tampoco cuenta con aditivos —aunque los aditivos que se utilizan en la industria alimentaria son perfectamente seguros—. De todas formas, no es extraño encontrar en las tiendas gazpachos de bote con un buen perfil nutricional y buenos ingredientes.

Aquí hay (mucho) tomate

De hecho, lo que marca la diferencia entre unos gazpachos mejores y peores es la proporción en la cual se utilizan los ingredientes. El protagonismo de unos ingredientes frente a otros puede dar lugar a un gazpacho más suave o más fuerte. La composición de este gazpacho destaca por tener una gran cantidad de verduras. En concreto, el ingrediente más abundante en este producto es el tomate, que ocupa nada menos que un 78%.

El siguiente ingrediente más abundante es el aceite de oliva virgen extra, una grasa que destaca por sus propiedades saludables. En muchas ocasiones, la industria alimentaria elige otros aceites para sus alimentos procesados por ser más baratos aunque no sean tan saludables. En los gazpachos, sin embargo, sí que es más habitual encontrar aceite de oliva virgen extra, pero el de Belén Esteban contiene una proporción más alta: un 8%.

Como el resto de gazpachos, se trata de un trago saludable y con pocas calorías. Por cada 100 mililitros, este producto contiene 43 kilocalorías. Este bajo nivel energético se debe a que lo que más contiene un gazpacho es agua y que, además de la parte que es añadida entre los ingredientes, procede de la composición de las verduras con las que se elabora. El agua no tiene kilocalorías, pero ocupa buena parte del peso del producto.

Otro gazpacho saludable

Después del líquido elemento, lo que más aporta la sopa de Belén Esteban son hidratos de carbono. Concretamente, 3,7 gramos por cada 100 mililitros de gazpacho que consumimos. La mayoría de estos son azúcares naturalmente presentes en las verduras con las que se ha elaborado. Las grasas son otro de los macronutrientes importantes en esta receta, pero todas ellas proceden del aceite de oliva virgen extra, por lo que no deben preocuparnos. En cuanto a la sal, el tecnólogo de los alimentos Mario Sánchez, conocido en redes sociales como SefiFood, destaca en su canal de YouTube que es una cantidad baja y "tolerable": 0,9 gramos por 100 mililitros.

Analizamos bajo la lupa Tecnóloga 🔎 los nuevos productos de Belén Esteban ➡️ gazpacho y salmorejo 🍅🔥



Ah, y también los probamos.https://t.co/mdw6CwJsRX pic.twitter.com/rsR4TXK8rV — Mario Sánchez (@SefiFood) May 10, 2021

Una ración habitual de gazpacho suele ser de 200 mililitros, aunque no es extraño que la superemos en verano. Por esta razón, este gazpacho supone, en realidad, 86 kilocalorías por cada ración que consumimos. De todas formas, el gazpacho es una bebida saludable y, aunque tampoco debemos consumirla en exceso para no desplazar otros nutrientes importantes de nuestra dieta, no supone ningún riesgo disfrutar de esta sopa fría.

El mejor gazpacho que podemos consumir es el que nosotros mismos podemos elaborar en nuestra casa porque podemos controlar los ingredientes que ponemos. Ahora bien, este de Belén Esteban también es una opción saludable si queremos comprarlo precocinado. Según SefiFood, tiene un buen perfil nutricional "como casi todos los gazpachos del supermercado. El gazpacho es un producto que, por su composición, no puede hacerse mal". Eso sí, si quieres degustar el gazpacho de la princesa del pueblo date prisa porque está volando en los supermercados.