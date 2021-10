El mail anónimo que destapó la relación entre un profesor y su alumna de 14 años en Mallorca

La denuncia llegó a través de un mail anónimo que destapó un delito que estaba en boca de todos. Un profesor del colegio La Salle de Palma de Mallorca fue detenido por mantener relaciones sexuales con una alumna de suya de 14 años. El hombre, que enseñaba matemáticas como sustituto, tiene 24 años.

La relación venía de lejos y comenzó el curso pasado. El profesor fue contratado en febrero de este año para hacer una sustitución. Ya entonces, una alumna de segundo de la ESO informó a su tutora de que creía que este profesor le había tocado los pechos, pero no estaba segura de que fuera un acto intencionado.

La familia de esta menor decidió no denunciar por no saber fehacientemente si había intención de tocamientos. Poco después, el colegio decide prescindir de los servicios del profesor en el mes de abril, alegando que no cumplía el protocolo anti-Covid. Pero la historia no terminaría ahí.

Ya fuera del colegio, el profesor destituido empieza una relación consentida con una joven de cuarto de la ESO, es decir, de 14 años. Ambos se encontraban en lugares públicos, como playas y parques. Él traía a amigos de 23 y 19 años y ella, a amigas de entre 13 y 14. Este grupo de edades tan dispares acabó finalmente practicando juegos y relaciones sexuales en casa del detenido.

Hasta en cuatro ocasiones la alumna y el profesor mantuvieron relaciones sexuales que, aunque fueran consensuadas, son motivo de delito. La edad mínima para mantener relaciones sexuales consentidas con una persona menor de edad es de 16 años.

La historia era un secreto a voces pero nadie decía nada. Un gran número de personas, sobre todo, en las aulas del colegio, conocía la relación que mantenían ambos. Finalmente, la historia se destapó con un mail anónimo.

Fue el padre de la menor quien recibió ese correo electrónico alertando de la situación. El mensaje revelaba con todo tipo de detalle lo que estaba sucediendo, según informa el periódico mallorquín Última Hora. El padre fue directo a interrogar a su hija y revisó el contenido de su teléfono móvil. Cuando el hombre descubrió las conversaciones entre ambos, acudió de inmediato a la Policía Nacional.

Los agentes de la Unidad de Familia y Mujer (UFAM) se hicieron cargo de la investigación que se ha saldado con tres detenciones y una cuarta persona imputada. Además del profesor, de nacionalidad española, fueron detenidos dos amigos suyos: un boliviano y un colombiano.

Las relaciones entre estos mayores y estas menores se extendieron a lo largo de este verano y ha sido esta semana cuando ha saltado la noticia y la detención de los ahora imputados, que han quedado en libertad con cargos.

No está del todo claro si el profesor y la alumna iniciaron su relación estando todavía él como docente en el centro. El colegio La Salle, por su parte, se ha defendido alegando que en todo momento actuó de acuerdo con el protocolo establecido para estas situaciones.

