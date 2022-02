El nuevo relleno oriental de Mercadona que recomiendan los entrenadores: cuesta 1,35 €

Ya no hará falta cruzar el charco para disfrutar de la buena gastronomía mexicana, Mercadona lo pone más fácil que nunca sin tener que salir de casa. Uno de los platos más emblemáticos de la comida tex mex son las fajitas, una receta de sabor explosivo y que bien preparadas no tienen porqué dejar de ser saludables. Pollo, pimientos y cebolla es lo que integra las nuevas fajitas de la cadena valenciana disponibles por tan solo 1,35 euros. En menos de cinco minutos los consumidores podrán degustar deliciosos bocados que les harán transportarse a cualquier parte del mundo. No es la primera vez que los clientes encuentran productos internacionales entre las baldas del supermercado, como pasó con el queso de untar italiano, el condimento Ras el Hanout o los venezolanos tequeños de queso.

El relleno de fajitas ultracongelado de Mercadona es muy fácil de preparar: se añade el contenido a la sartén sin descongelar con dos cucharadas de aceite y se saltea, se mezcla con el sazonador, se remueve todo durante un minuto más y finalmente se vierte el contenido en las tortitas.

El envase incluye 300 gramos y asegura dejar con la boca abierta a todo aquel que lo pruebe. Los clientes que se han hecho con una de las bolsas no han dudado en manifestar sus opiniones con comentarios como "I love this" o "Yo les añado arroz y están buenísimas".

Las fajitas de hoy en día poco tienen que ver con la receta de su origen. Se atribuye su invención a los trabajadores de los ranchos mexicanos que se agrupaban a lo largo del Río Grande para recibir parte del animal como método de pago. Eso sí, era la parte menos deseable, la que nadie quería.

Fajitas mexicanas

Estos cortes recibían muchos nombres, se cortaban en trozos pequeños, se asaba a la parrilla y posteriormente se envolvían en tortitas de maíz.

El éxito de las fajitas fue inmediato, y actualmente es un plato de primera. No se deben asociar a la comida rápida, ya que confeccionadas con productos frescos y de primera calidad, se tratará de una dieta saludable y equilibrada.

