El nuevo paté de pollo de Mercadona, ideal para desayunar o merendar: solo cuesta 1,99 euros

Con tanta variedad de supermercados, es dificil innovar, destacar y sorprender al consumidor. Sin embargo, Mercadona está a la cabeza en eso porque, esta vez, ha sacado un producto que no posee ninguno. Se trata de paté diferente a los de siempre: una crema de pollo. Ya es un experto en innovaciones en todos los ámbitos. En su sección de limpieza destaca su pintalabios resistente a todo, en comida esta semana se ha superado con sus raviolis que están buenísimos e incluso ha pensado en las mascotas con el pienso que mejor le viene a tus perros.

Con este nuevo producto ya no te tendrás que preocuparte si no sabes qué desayunar o qué merendar porque el paté de pollo es una buena solución. Por otro lado, si no te gusta el paté tradicional ya tienes una buena excusa para comer este alimento.

Esta novedad cuesta 1,99 euros. Un precio muy económico si tenemos en cuenta lo que cuestan otros productos del estilo en otros supermercados. Además, el pack está formado por dos latas de 80 gramos cada una lo que permite que lo puedas disfrutar en más de una ocasión o guardarlo en la despensa para cuando quieras comer canapés o tostadas.

Crema de pollo de Mercadona

Los ingredientes de esta crema de untar son naturales. Contiene pechuga de pollo, crema de arroz, aceite de girasol oleico, almidón de maíz, sal, aromas y antoxidantes. Además, no contiene gluten por lo que es un buen producto para los celiacos o intolerantes.

