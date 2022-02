Este es el pienso de Mercadona que mejor le viene a tus perros, según la OCU: cuesta 2,48 euros

Como es habitual, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) analiza y compara infinidad de productos y artículos con el fin de que no se la cuelen al consumidor. No sólo valoran alimentos o aparatos, sino que tampoco se olvidan de los comensales más peludos de las casas: nuestras mascotas. Por ello, Consumo ha publicado un ranking sobre los mejores piensos para perro que hay en el mercado y el que comercia Mercadona bajo la marca Compy Supreme no ha quedado mal parado. Es el mejor de marca blanca de supermercados y tiene un precio de 7,45 euros, o lo que es lo mismo, el kilo de este alimento cuesta 2,48 euros.

Si bien es cierto que en la clasificación de Consumo el pienso de Mercadona ha ocupado la posición número 18 de 34, no es menos cierto que es el primero que sale en la tabla de un supermercado con amplia presencia en España. Es decir, los 17 piensos anteriores no son de marca blanca. De hecho, la OCU ha calificado a la comida para perros adultos de Mercadona Compy Supreme con pollo y arroz —destinada para razas medianas y grandes— con una nota media de 67 sobre 100, alcanzando el estatus de producto de “buena calidad”.

Este pienso, concretamente, ha obtenido cuatro estrellas de cinco en el apartado de calidad nutricional; tres en el de calidad de la materia prima y cinco en el de etiquetado. De esta manera, para la OCU, esta comida para perros roza el notable, por lo que se puede afirmar que la cadena dirigida por Juan Roig vende el mejor pienso de marca blanca.

La comida para perros adultos de Mercadona Compy Supreme con pollo y arroz. Mercadona

No obstante, y como se ha apuntado anteriormente, este pienso está lejos del podio de los mejores del mercado. Por ejemplo, el “mejor del análisis” es el pienso Pro Plan Optiderma Medium rico en salmón al alcanzar una calificación de 84 sobre 100, seguido del Acan Classics Prairie Poultry, cuya nota es de 80.

En ambos casos, sin embargo, la diferencia de precio respecto con el de Mercadona es notable al duplicar el precio del producto de la cadena valenciana. El pienso de la superficie de Juan Roig cuesta 2,48 euros el kilo, mientras que los otros dos de marca valen, respectivamente, 5,95 y 4,49 euros el kilo. Así que, en definitiva, si el consumidor opta por que su perro coma el pienso de Mercadona ahorrará la mitad en comida para perros aunque el producto tenga una calidad menor.

También te puede interesar...

-Estos son los 12 peores piensos para perros, según la OCU: cuestan hasta 7,30 euros

-Este es el mejor pienso para perros del mercado según la OCU: cuesta 15,69 euros

-Los nuevos raviolis del Mercadona con sabor intenso y "100% vegetales": cuestan 2 €

Sigue los temas que te interesan