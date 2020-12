El nuevo producto con el que Mercadona arrasa esta Navidad solo cuesta 1,40 euros

Mercadona, de un tiempo a esta parte, ha decidido innovar y, cada poco tiempo, incluye nuevos productos que despiertan el interés de sus ‘jefes’ -como gusta de llamar Juan Roig a sus clientes–. El último ha sido el turrón de chocolate blanco con limón. Una de las 90 novedades de esta Navidad. Un surtido inmenso de dulces en el que se puede encontrar de todo: roscones, cajas con bombones de chocolate, mazapanes, panettones…

Esta vez, la cadena de supermercados valenciana ha acertado con el turrón de chocolate blanco con limón, aupado por numerosos clientes en el grupo de Instagram ‘Novedades de Mercadona’. Uno de los muchos grupos en los que, día a día, como en el famoso 'Locas por el Mercadona', se comentan todas las noticias relativas a los productos apadrinados por Juan Roig.

Mercadona ha puesto a la venta la tableta de 150 gramos de turrón de chocolate con limón por 1,40 euros. El producto ha sido visto, por primera vez, en Guadalajara. “¡Yo aún no lo he probado… y tú? ¿Nos cuentas lo rico que está?”, escribía en el grupo de Instagram su administrador.

Y la respuesta que ha recibido la publicación no ha podido ser mejor. “¿Ya lo tienes? ¡Olé! Yo lo he comprado el día que te comenté y está de escándalo”, comentaba un usuario. “Está muy bueno”, escribía otro. “Muy rico. Yo lo he comido muchas veces. Lo recomiendo. Y el de coco también está muy rico”, dice un último usuario.

Variedad de turrones

Mercadona, junto a este producto, ha incluido sus turrones clásicos. Por ejemplo, el de almendra, algo más caro (1,75 euros), o el de fruta, o el de yema tostada, o el de chocolate (todos con un coste de entre 1,90 y 1,95 euros). Todos estos de Hacendado, pero acompañados del siempre tradicional Suchard (3,26 euros), del Antiu Xisona de yema tostada (3 euros) y de jijona (3,60 euros) –sin duda, más caros–.

Pero Mercadona, como decimos, también ha querido incluir algunos con sabores ‘diferentes’. Es el caso de el turrón de pistacho (1,75 euros), el de café (1,40 euros), el de guirache de cacahuete (1,10 euros), el de yogur con arándanos y fresa (1,40 euros), el de crema catalana (1,40 euros) o el de natillas con galleta (1,40 euros).

Otros productos

A estos turrones se le añaden otros productos como los mazapanes, que se pueden encontrar en diferentes formatos. La caja de ocho variedades de mantecados, por ejemplo, cuesta 3,95. Pero también se pueden comprar individualmente y variados: de limón, de canela, de cacao… La mayoría, vendidos por entre 0,15 y 0,16 céntimos.

Por no hablar de los roscones de Reyes, de todo tipo: veganos, de nata y cacao, de nata sólo, congelados sin relleno, con crema congelados… Con precios que dependen del peso. Los más pequeños, de 400 gramos, cuestan cuatro euros; los más grandes, de 800 gramos, salen por ocho.