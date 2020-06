Las 130.000 'locas por el Mercadona', el 'forocoches' del súper: hablamos con las usuarias del grupo

En Madrid y, en buena medida, en todas las grandes ciudades, hay grupos, actividades u ocio para juntar, prácticamente, un centenar de personas en torno a cualquier ocupación, por muy rara o extraña que parezca. Puede ser, por ejemplo, para jugar al baloncesto –algo realmente común–, pero también para hacer yoga, taichi, dibujar manga, escuchar un concierto de tunos o hacer el pino puente. Sin embargo, esa variedad se multiplica –y de qué manera– en redes sociales. De ahí que, en Facebook, alguien pueda ser al mismo tiempo miembro de ‘Los amigos del toldo verde’ –existen, no es irónica ni jocosa su mención– y de ‘Locas por el Mercadona’. Sí, como leen. Hay un grupo de más de 130.000 usuarios en el que se habla únicamente –salvo que alguien se salte las reglas– del supermercado, sus marcas blancas o sus precios. Ver para creer.

Algunos, de hecho, ya han ‘bautizado’ el grupo como el ‘forocoches’ de Mercadona, haciendo referencia al famoso ágora donde se ‘mueven’ los hilos del planeta –esto sí es irónico (o quizás no tanto). Y, aunque ‘Locas por el Mercadona’ todavía no adquiere tal dimensión, lo cierto es que se ha ido convirtiendo, progresivamente, en un espacio de debate sobre la calidad de las mopas, qué cremas comprar para la piel seca o las ofertas online. Desde luego, hay algo que no se puede discutir: se trata de información de primera necesidad.

Por eso, Paula (23 años), estudiante y cuidadora de personas con discapacidad y dependencia, por ejemplo, aceptó la recomendación de una amiga para entrar en el grupo hace unos meses y se quedó. “A veces me entero de cosas nuevas; otras resuelvo dudas”, cuenta a EL ESPAÑOL. Se mantiene, en definitiva, porque le parece algo divertido y, sobre todo, útil. Y, aunque no es propiamente una ‘friki’ de la cadena, le gusta. “Voy tres veces al mes, como mucho”.

Paula es parte activa del grupo Locas por Mercadona

Habitualmente, Paula acude a las tiendas de su barrio, a Dia o a Gadis, por cercanía. Para ir al supermercado de Juan Roig tiene que recorrer cinco kilómetros, pero, a veces, le compensa. “Hay cosas que me gustan más del Mercadona. Por ejemplo, las latas (atún, legumbres, pimientos, espárragos…). Todo eso está a un precio inferior. Además, tienen muchos productos ‘realfooders’ de marca blanca y el tema del maquillaje me encanta, sobre todo, el pintalabios”, explica.

Pero no sólo eso, también productos que, de un tiempo a esta parte, se han revalorizado y copiado en otras cadenas: pollo en tiras listo para comer, hummus, guacamole, olivada, garbanzos de bote, pimientos de piquillo… Por eso, en el grupo, hace de todo: comenta, postea y ayuda. Esta semana, por ejemplo, a la llamada de este diario. No es poco...

¿Plátano o banana?

Esta semana, en el grupo, por ejemplo, se ha votado sobre si es mejor el plátano de Canarias o la banana. Ganó, obviamente, la primera opción por más de 646 votos, entre discusiones sobre el sabor, la calidad o la simple preferencia por uno o por otro.

¿Plátano o banana? Ha sido una de las discusiones de esta semana en el foro Locas por Mercadona.

Del mismo modo, una usuaria, en un post, preguntaba dónde le recomendaban comprar mascarillas, si en un supermercado u online; otra preguntaba por fregonas; y un último se quejaba de que en el Mercadona de Alcalá de Henares no había mejillones. ¿Por qué? “Por lo visto hay marea roja y no se pueden consumir”, aventuraba un ‘Loco por el Mercadona’ -que no todo van a ser mujeres. Pero también, en los comentarios, hay quien explicaba que no es la época de este particular molusco o, bromeando, que es porque se “han ahogado todos”. Que nunca falte el sentido del humor.

El grupo es, sin duda, útil, pero también divertido. Por eso Miriam (23 años), auxiliar administrativa en paro, aceptó la invitación de una amiga y se ha quedado. “En la cuarentena me ha venido muy bien para saber qué medidas de higiene tenía que seguir para ir al supermercado y en qué horarios”, cuenta a EL ESPAÑOL.

Miriam posa con un producto comprado en Mercadona.

Miriam sí que es más ‘friki’ de Mercadona que Paula. Acude entre tres y cuatro veces al supermercado por semana y, aunque también visita Carrefour en algunas ocasiones, prefiere Mercadona. “Tiene unos muy buenos productos de higiene calidad-precio. Allí compro de todo: comida, toallitas, leche, pañales, verduras...”, explica. Por eso, en el grupo, postea y comenta. “Sobre todo, cuando piden recomendaciones de productos o hacen alguna pregunta”, concluye.

Recomendaciones

“¿Algo para la caída del pelo?”, “¿El mejor suavizante?”… La gran mayoría de post que se publican en el grupo son para recomendar o aconsejar sobre determinados productos. El ‘conocimiento’ llega hasta tal punto que, el pasado miércoles, Mercedes preguntó sobre qué colonias de Mercadona son equivalentes a las originales –se entiende– que de otras marcas. En el segundo comentario, tenía la respuesta a su duda: “Si vas a Youtube hay muchos vídeos de chicas que ponen las equivalencias. Con que pongas colonias Mercadona, te sale”, informaba. Y Marisol, posteriormente, hacía lo propio recomendando algo más fácil aún: “Busca en Google equivalencias”. Así de sencillo. Resuelto.

Una usuaria pregunta sobre las colonias de Mercadona.

Pero no todo son recomendaciones. Muchos post son, sencillamente, para dar las gracias. “Cuando tienes que redactar mil informes y no tienes tiempo ni para comer, y menos aún para cocinar, algo así a media mañana te pone las pilas”, escribía Vera, adjuntando una foto de una ensaladilla rusa de Mercadona del 'Listo para comer'. Y Celeste, simplemente, reconocía la calidad del helado de polvito. “¡Muy dulce, riquísimo!”, posteaba este miércoles.

Información, en definitiva, que le sirve, por ejemplo, para su día a día, a Rocío (40 años). Ella, ama de casa, lleva tres años viendo cómo crece el grupo. “No posteo, pero sí que contesto si preguntan algo o si puedo ayudar. Me gusta aprender cosas y así, si dudo de algún producto (o no), elijo en función de las opiniones”, comenta en conversación con este diario.

Una usuaria pregunta por una mascarilla de pelo.

Y, además, hace caso. Tiende a comprar en Gadis, pero si puede acude a Mercadona. “Es el que más me gusta porque por la limpieza, la higiene y porque algunos productos sólo los tienen ellos: helados, pizzas, chocolates, congelados, productos de limpieza y cosmética, yogures...”, explica a EL ESPAÑOL.

Es, en definitiva, otra ‘friki’. Pero no está sola. Comparte su gusto con otros 130.000 compradores. Y, a buen seguro, en poco tiempo, lo hará junto a muchos más. No hay motivo para pensar otra cosa. ‘Locas por el Mercadona’ es útil, divertido y carece de insultos. Y eso, en plena pandemia, con el estado de alarma aún vigente y con las redes sociales crispadas, no parece sencillo. De momento, lo han conseguido. No es poco.