España necesita 1.300 técnicos de mantenimiento de ascensores: sueldos de hasta 30.000 euros al año

Las claves

Las claves Generado con IA España necesita incorporar unos 1.300 técnicos de mantenimiento de ascensores cada año debido a las jubilaciones y al crecimiento del parque instalado. El sector cuenta con unos 20.000 trabajadores y presenta un índice de desempleo nulo, pero enfrenta dificultades para encontrar nuevos profesionales. El salario bruto anual de un técnico de ascensores en Madrid ronda los 30.000 euros, mientras que un recién incorporado puede partir desde 21.000 euros más complementos. El sector vive un crecimiento sostenido, impulsado por la modernización, la normativa y la expansión del parque de ascensores, con actividad valorada en 3.611 millones de euros.

España es país de sol y playa, pero también de ascensores. Así lo demuestran los últimos datos de la Federación Empresarial Española de Ascensores (Feeda). Con un parque instalado de casi 1,2 millones, es el país de Europa con más ascensores por habitante.

Con estos datos, el sector vive un problema que afecta a otros como la construcción. Y el mismo no es otro que la falta de mano de obra.

Según los datos de Feeda, se necesitan alrededor de 1.300 técnicos de mantenimiento de ascensores cada año. Y es así por dos circunstancias: una, por las jubilaciones; y, dos, por el crecimiento del parque de ascensores.

Sueldos

Son unas 20.000 personas las que, en la actualidad, conforman la masa laboral del sector de reparación de ascensores. Y su índice de desempleo es cero.

Con todo, y como ya se ha indicado, hay dificultades para encontrar las personas necesarias: unas 1.300 cada año. ¿Y cuáles son los sueldos que se pagan?

"El salario depende de convenio, empresa, experiencia, certificaciones y complementos como guardias, disponibilidad, productividad y desplazamientos”, afirma José Carlos Frechilla, director de Feeda.

Por ejemplo, para una población como Madrid, el salario bruto anual se sitúa en el entorno de los 30.000 euros para técnico de ascensores.

“En el caso de un técnico joven recién incorporado al sector, y sin experiencia previa, suele rondar los 21.000 euros al año sin contar con complementos como productividad o guardias”, añade Frechilla.

Para un encargado con experiencia y responsabilidad de equipo, puede estar en el entorno de los 33.000 euros anuales sin contar con los complementos.

Las perspectivas para el sector son de mayor crecimiento. En 2025, tuvo un incremento del 3,54% respecto al año anterior, alcanzando un volumen de actividad de 3.611 millones de euros.

Pilar de este desarrollo fue el servicio postventa, con un crecimiento del 4,9%. A ello ayudó la nueva ITC (Instrucción Técnica Complementaria) de ascensores, el aumento de actuaciones de modernización y la expansión del parque instalado.

“Los datos reflejan un sector sólido, resiliente y cada vez más apoyado en la actividad recurrente vinculada a seguridad, modernización y mantenimiento”, concluye José Carlos Frechilla