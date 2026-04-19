La nueva crisis de la tortilla de patata en España: su precio se encarece más de un 95 % en los últimos 7 años

Las claves

Las claves Generado con IA El precio de la tortilla de patata en España ha aumentado un 95% en siete años, pasando de 3,42 € en 2019 a 6,72 € en 2026. El incremento del coste se debe a la subida progresiva de ingredientes básicos como huevos, aceite de oliva y cebolla, y al aumento del gasto energético. La versión con cebolla ya alcanza los 7,52 €, reflejando el impacto de la inflación en los platos cotidianos de los hogares españoles. La inflación interanual en marzo se situó en el 3,4%, destacando subidas en frutas, verduras y productos de carnicería.

La tortilla de patata, uno de los platos más populares de la cocina española, parece que va camino a convertirse en una receta para ocasiones especiales.

Y es que lo que antes era una receta barata, y habitual en todas las casas, hoy es el reflejo claro de cómo la inflación ha encarecido incluso los productos más básicos de la cesta de la compra.

En 2019, preparar una tortilla en casa costaba 3,42 €, mientras que en 2026 el precio medio ha subido hasta los 6,72 €, lo que supone un incremento cercano al 95 % en apenas siete años.

Si hablamos de la versión con cebolla, el coste asciende ya a 7,52 €, una subida muy significativa para un plato que forma parte del día a día y que, en muchos casos, se prepara de forma habitual en los hogares españoles.

Sin embargo, el encarecimiento no se debe a un único factor, sino a la subida progresiva de varios de sus ingredientes tras el gran impacto de la inflación en los últimos años.

Y es que ingredientes tan básicos en el día a día como los huevos, el aceite de oliva o, en especial, la cebolla han ido encareciéndose poco a poco, haciendo que una receta tan común sea cada vez menos asequible.

A esto se suma el gasto energético, que en el contexto actual, es lo que más ha encarecido el acto de cocinar en casa.

Según datos del INE, la inflación sigue presionando la cesta de la compra. El IPC se situó en el 3,4 % interanual en marzo, frente al 2,3 % de febrero.

En alimentación, los precios continúan subiendo, con un aumento del 1,53 % en el último mes. Destacan las subidas en frutas y verduras (+5,78 %) y en productos de carnicería (+3,14 %).

El caso de la cebolla es uno de los que más ha sufrido este encarecimiento, cuyo precio ha aumentado cerca de un 10 % solo en el último mes, costando 1 unidad unos 0,80 céntimos.

Marta Pinedo, directora de Raisin España, explica que "lo que ocurre con la tortilla de patata es solo un ejemplo muy concreto de algo mucho más amplio. La subida de precios no se percibe solo en grandes gastos, sino en hábitos cotidianos y en productos que forman parte del día a día".

"Que una receta tan sencilla y accesible haya duplicado prácticamente su coste refleja hasta qué punto la inflación está cambiando la forma en la que las personas consumen y organizan su presupuesto. Cada vez resulta más difícil mantener las mismas rutinas sin destinar más dinero a lo esencial", detalla Pinedo.

Y es que este incremento continuo del coste de vida hace que incluso decisiones tan cotidianas como cocinar en casa, dependan cada vez más de comparar y revisar los precios cada vez que uno va al supermercado.