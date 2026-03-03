Polonia cambia las normas: dispara sus reservas de oro a 550 toneladas y supera al Banco Central Europeo en 2026

Las claves nuevo Generado con IA Polonia ha incrementado sus reservas de oro a más de 550 toneladas, superando al Banco Central Europeo. El Banco Nacional de Polonia aspira a alcanzar las 700 toneladas de oro, valoradas en 94,6 mil millones de euros. El oro es considerado un activo estratégico para la estabilidad económica, especialmente en contextos de volatilidad y tensión geopolítica. El crecimiento de las reservas polacas ha sido uno de los más rápidos entre los bancos centrales a nivel mundial.

Polonia ha conseguido disparar sus reservas de oro hasta situarse por encima del Banco Central Europeo (BCE), con más de 550 toneladas de este metal.

Lo cierto es que el director del Banco Nacional de Polonia (NBP), Adam Glapiński, lleva años hablando sobre la importancia del oro como reserva y ha conseguido que el país europeo sea uno de los actores más activos en el mercado mundial de reservas.

El objetivo del NBP es disponer de 700 toneladas, lo que equivale a 400.000 millones de zlotys (94,6 mil millones de euros). Teniendo en cuenta el contexto geopolítico actual, la economía polaca tiene una ventaja muy grande frente a otros países que no tuvieron esta misma iniciativa.

El fenómeno del oro polaco

El motivo por el cual Glapiński lleva años hablando sobre la importancia del oro es porque este activo está libre de riesgo crediticio, es independiente de las decisiones monetarias de otros países y resiste a perturbaciones financieras.

El oro es un activo refugio, con lo cual en momentos de tensión o incertidumbre económica no cae, sino que, por el contrario, sube. Este fenómeno se ha visto recientemente con el conflicto entre Estados Unidos e Irán: cuando la bolsa y las criptomonedas se desplomaron, el oro repuntó.

Por ello, el presidente del NBP sostiene que el oro es un activo que puede aportar a la estabilidad de la economía polaca, y no se equivoca.

No obstante, como fue mencionado con anterioridad, los objetivos del banco polaco son más ambiciosos y a largo plazo: 700 toneladas de oro y que el valor total de las reservas sea de 400.000 millones de zlotys (94,6 mil millones de euros).

A finales de diciembre, las estimaciones de las reservas de oro en Polonia a finales de 2025 se situaron en 28,22%, lo cual supone un importante salto desde el 16,86% donde se situaba en el año 2024.

Asimismo, es uno de los cambios más rápidos en la estructura de reservas entre los bancos centrales de todo el mundo.

Adam Glapiński, presidente del Banco Nacional de Polonia Banco Nacional de Polonia

Tanto es así, que a finales de 2025 fue cuando se realizaron la mayoría de las transacciones, en momentos de máxima volatilidad en los mercados y tensión geopolítica.

De esta manera, Polonia tiene más oro que el Banco Central Europeo (BCE), que es quien gestiona la política monetaria de la eurozona.

La realidad es que las reservas de oro que puede tener el BCE son limitadas y, por ello, esto recae en los bancos nacionales.

Con ello, las reservas del BCE llegan a las 506,6 toneladas. Teniendo esto en cuenta, que el Banco Nacional de Polonia posea 550 toneladas es muy llamativo.

El Banco de España, por su parte, cerró el año 2025 con unas reservas de oro y divisas valoradas en más de 94.000 millones de euros. Esta cifra supone el mayor registro de la serie histórica publicada por el supervisor, que inicia en el año 1999.