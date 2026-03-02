David, empresario: “El salario de mi trabajador es 1.393€ y yo pago 2.263€, es decir, de lo que yo pago él percibe el 60%”

Las claves nuevo Generado con IA David Canales, empresario, denuncia que de los 2.263 euros que paga por un trabajador, este solo percibe 1.393 euros, es decir, el 60%. Canales afirma que en España es difícil justificar un despido objetivo, por lo que muchos empresarios prefieren abonar la indemnización correspondiente de 33 días. El empresario sostiene que si suben los salarios, también lo hacen los precios de productos y servicios, dificultando la contratación. El economista Javier Díaz-Giménez explica que parte del salario bruto se destina a financiar pensiones, sanidad y educación pública dentro del Estado de Bienestar.

El mercado laboral en España es considerablemente complicado. A pesar de que el paro ha descendido, cada vez hay más personas pluriempleadas que acumulan trabajos a jornada parcial porque los salarios no les permiten llegar a final de mes.

Lo cierto es que muchos emprendedores y empresarios argumentan que el problema de que los salarios sean tan precarios es estructural, principalmente porque para ellos es cada vez más caro contratar.

David Canales es empresario y en un acalorado debate en laSexta Xplica, expuso que a los de su gremio les sale mucho mejor indemnizar a trabajadores despedidos, en vez de justificar el despido, y recalcó la importante brecha entre el coste laboral total y el salario neto del trabajador.

"Si sube el salario, suben los precios"

David Canales lleva 12 años como trabajador autónomo y empresario, basándose en su experiencia sentenció que tanto en su caso como en el de su entorno cercano, considera que "ver un despido objetivo hoy en día en España es muy difícil".

En vista de que un despido procedente, según sentenció el empresario, es "cuanto menos difícil"; la realidad es que prefieren simplificar la situación: "Preferimos no discutir, pagarte los 33 días que corresponden y dejarnos de historias", comentó.

En otras palabras, Canales lo que expone es que justificar un despido objetivo, no relacionado con la conducta del trabajador, es sumamente complicado. Con lo cual, los empresarios simplemente prefieren pagar los 33 días de indemnización que corresponden a un despido improcedente.

Además de esto, comentó el otro problema que enfrentan los empresarios españoles: "Creo que todos estamos de acuerdo con que suban los salarios, pero tenemos que ser conscientes de una cosa, si suben los salarios, suben los precios de los productos y servicios", manifestó.

Para fortalecer su argumento, trajo consigo una nómina de un empleado y decidió exponer los números de dicha nómina: "El salario bruto son 1.665 euros, ¿Qué percibe la persona? 1.393 euros y ¿Cuál es el coste de la empresa? 2.263 euros".

"Es decir, de lo que yo pago, tú solamente percibes el 60%", recalcó el emprendedor añadiendo que realmente el problema es que "lo que yo pago no lo perciben".

David Canales, empresario y Afra Blanco, sindicalista, en el debate de laSexta Xplica. laSexta

Sobre este punto, decidió tomar la palabra Javier Díaz-Giménez, economista, que explicó que realmente ese coste que paga la empresa por empleado, este sí lo percibe, pero no en el momento.

Debido a cómo está estructurado el Estado de Bienestar español, lo cierto es que una gran parte de ese salario bruto va a las pensiones de los mayores, contingencias comunes, cotizaciones, entre otras.

"Tú también pagas las pensiones, pagas la educación pública, pagas la sanidad pública, y la pagas quieras o no, porque como funciona nuestro Estado de Bienestar y eso te dará derecho dentro de 40 años a decir 'me tienes que pagar mi pensión'", concluyó el debate el economista.