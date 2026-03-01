Juan José Chacón, agricultor: "Pasé de ganar 40.000 euros a 650.000 al año gracias al pistacho"

Las claves nuevo Generado con IA Juan José Chacón, agricultor de Ciudad Real, multiplicó sus ingresos pasando de 40.000 a 650.000 euros anuales tras apostar por el cultivo del pistacho. El pistacho se ha convertido en uno de los cultivos más rentables en España, especialmente en Castilla-La Mancha, debido a sus bajas necesidades de mantenimiento y alta demanda. La inversión inicial en el cultivo de pistacho varía según el estado del terreno y puede oscilar entre 1.500 y 4.500 euros por hectárea, incluyendo acondicionamiento y sistema de riego. El sector enfrenta retos como la sostenibilidad del rápido crecimiento y la necesidad de expertos para evitar una burbuja productiva.

La agricultura española no pasa por su mejor momento, ya que la competencia desleal, junto a los bajos precios y la propia volatilidad de los mercados, ha llevado a que haya muchos agricultores que buscan alternativas recurriendo a cultivos emergentes con mayor rentabilidad y estabilidad.

Entre estos últimos se encuentra el pistacho, que ha comenzado a ganar gran presencia en el campo español a lo largo de los últimos años, sobre todo en Castilla-La Mancha, donde se dan las condiciones propicias para que se pueda desarrollar en excelentes condiciones.

Sobre el cultivo de este fruto seco habla Juan José Chacón, agricultor de Pozuelo de Calatrava (Ciudad Real), que tomó la decisión de abandonar el cultivo de viñas, olivos y cereales para apostar fuerte por el pistacho, considerado como el fruto seco más rentable.

Un capital triplicado gracias al pistacho

En declaraciones a LaSexta, el agricultor español explicó que comenzó a apostar por el pistacho en el año 2010, cuando pidió un crédito bancario de 6.000 euros. Apenas 6 años después, su capital se habría triplicado, mostrando el auge del sector.

Juan José Chacón explica que la clave actualmente está en reinvertir el dinero que se gana, y esto lo hace en su caso en tierras para el pistacho, lo que le ha llevado a gestionar un total de 160 hectáreas dedicadas a este fruto seco.

Gracias a ello, en 6 años "pasé de ganar 40.000 euros con el cereal y el olivo a ganar 650.000 euros al año gracias al pistacho", y sus previsiones pasan por llegar a alcanzar los 2 millones de euros en apenas un par de años.

Chacón tiene claro que "no hay producto en el campo que se iguale al pistacho" en términos de inversión, producción ni rentabilidad, y es por ello por lo que asegura que quien produzca pistacho no tendrá de qué preocuparse.

El auge del pistacho plantea, en todo caso, grandes retos para el sector, que tienen que ver con la sostenibilidad de su rápido crecimiento, la evolución de los precios y la necesidad de recurrir a expertos que impidan que se produzca una burbuja productiva.

En cualquier caso, Juan José Chacón se encuentra muy satisfecho con su decisión de apostar hace años por el pistacho, ya que le ha permitido obtener grandes beneficios económicos.

¿Por qué es tan rentable el pistacho?

El éxito que rodea la inversión de Juan José no es casual, y hay que tener en cuenta que el pistacho requiere de condiciones climáticas muy específicas, con inviernos fríos y veranos calurosos y secos, por lo que hay diferentes zonas de España perfectas para su cultivo.

A ello hay que sumar un precio en el mercado que se mantiene estable y al alza, consiguiendo que nuestro país se haya consolidado como un productor de alta calidad frente a las importaciones de otros países.

Algunas de las claves destacadas que llevan a que sea un fruto seco muy rentable son:

Bajo mantenimiento: una vez que el árbol es adulto, los costes de producción son asumibles, requiriendo un bajo mantenimiento en comparación con otros tipos de cultivo.

una vez que el árbol es adulto, los costes de producción son asumibles, requiriendo un bajo mantenimiento en comparación con otros tipos de cultivo. Alta demanda: el consumo de frutos secos saludables no deja de crecer en los últimos años, siendo en particular el pistacho uno de los más populares por sus numerosos beneficios para la salud.

el consumo de frutos secos saludables no deja de crecer en los últimos años, siendo en particular el pistacho uno de los más populares por sus numerosos beneficios para la salud. Bien pagado: en comparación con otros alimentos como la aceituna o la almendra, el pistacho está mejor pagado, lo que lleva a poder generar mayores ingresos y disfrutar de una mayor rentabilidad.

Esta es una prueba más de que una buena planificación y una adecuada elección del producto puede hacer que se puedan obtener grandes beneficios en un campo español que pese a todo no pasa por su mejor momento.

¿Qué inversión inicial requiere el pistacho?

La inversión inicial necesaria para cultivar pistacho dependerá del cultivo anterior, ya que si, por ejemplo, ya se tiene instalado un sistema de riego para un cultivo como el del almendro, se podrá ahorrar en este sentido.

En cualquier caso, hay que tener en cuenta que es necesario el acondicionamiento del terreno, pues precisa de un abonado orgánico de fondo y nivelar el terreno, que dependerá de las condiciones de la parcela y que puede suponer entre 1.500 y 3.000 euros por hectárea. Este desembolso será mayor o menor en función de estos factores:

Estado inicial de la parcela: no es lo mismo una tierra que ya ha sido cultivada y que está preparada para recibir un nuevo cultivo que una parcela virgen en la que es necesario actuar.

no es lo mismo una tierra que ya ha sido cultivada y que está preparada para recibir un nuevo cultivo que una parcela virgen en la que es necesario actuar. Necesidades de nivelación: una parcela que tenga mucha pendiente o irregularidades exigirá más horas de maquinaria y trabajo para que se pueda nivelar apropiadamente.

una parcela que tenga mucha pendiente o irregularidades exigirá más horas de maquinaria y trabajo para que se pueda nivelar apropiadamente. Tipo de suelo y enmiendas: algunos suelos pueden necesitar de un mayor aporte de materia orgánica, correcciones de pH u otras labores que pueden hacer que aumente el coste.

algunos suelos pueden necesitar de un mayor aporte de materia orgánica, correcciones de pH u otras labores que pueden hacer que aumente el coste. Labores específicas de acondicionamiento: pueden ir desde un pase de arado y abonado superficial hasta labores más complejas como instalación de drenajes, desfondo o la eliminación de piedras.

pueden ir desde un pase de arado y abonado superficial hasta labores más complejas como instalación de drenajes, desfondo o la eliminación de piedras. Coste de maquinaria y mano de obra: en función de la región y disponibilidad, será mayor o menor el desembolso por este concepto.

Además, habrá que adquirir el material vegetal, siendo lo más aconsejable comprar la planta injertada, cuyo coste es de entre 10 y 15 euros por planta; e instalar un sistema de riego por goteo que permita fertirrigación.

La colocación de la bomba y las tuberías exige de una gran inversión inicial, y la instalación de un sistema de riego por goteo completo puede suponer un desembolso de unos 2.500-4.500 euros por hectárea.