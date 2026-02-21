Juanma Lorente, abogado: "Es despido procedente para un trabajador si llega tarde a su puesto durante 3 días"

Las claves nuevo Generado con IA Llegar tarde al trabajo de forma reiterada puede ser motivo de despido procedente sin derecho a indemnización, según el abogado laboralista Juanma Lorente. El Estatuto de los Trabajadores exige que la impuntualidad sea grave y reiterada, y que el trabajador conozca la obligación de puntualidad para justificar el despido. Otros motivos legales de despido sin indemnización incluyen la desobediencia a superiores y el comportamiento irrespetuoso hacia compañeros o jefes. Las empresas suelen advertir y sancionar antes de proceder al despido, buscando mantener la disciplina laboral y el buen funcionamiento del equipo.

A pesar de ser una práctica con poca fortuna, los despidos son relativamente frecuentes como forma de terminar contratos en España. De hecho, la norma que se encarga de regularlos es el Estatuto de Trabajadores.

Por ello un despido no se puede dar así por así. El empleador tiene que demostrar motivos legales suficientes para rescindir el contrato de trabajo sin que el trabajador tenga derecho a una indemnización.

Así, el abogado laboralista Juanma Lorente (@juanmalorente_laboralista) señaló tres motivos de despido legales que no dan derecho a indemnización: desobedecer, faltar el respeto y llegar tarde al trabajo.

Despedido y sin indemnización

Llegar tarde al trabajo puede parecer un desliz menor, pero según el abogado laboralista Juanma Lorente, acumular retrasos repetidos puede convertirse en un motivo suficiente para un despido procedente.

"Si llevas llegando tarde durante dos, tres, cuatro o cinco días seguidos, la empresa te puede despedir", explica Lorente, añadiendo matices clave sobre el contexto de cada caso.

El abogado subraya que no se trata de aplicar la norma de manera mecánica.

La jurisprudencia española establece que, para que un despido sea procedente, deben cumplirse ciertos criterios: el trabajador debe conocer la obligación de puntualidad, la infracción debe ser grave y reiterada, y la empresa debe advertir previamente si es un comportamiento nuevo.

"Si nunca has llegado tarde y ahora encadenas varios días de retraso, y la empresa te avisa sin que tú hagas caso, esto puede ser causa de despido sin derecho a indemnización", aclara Lorente.

Lorente también destaca otras causas que pueden derivar en un despido procedente sin compensación económica.

La desobediencia a las instrucciones legítimas del superior jerárquico y el comportamiento irrespetuoso o insultante hacia otros compañeros o jefes son ejemplos recurrentes.

Sin embargo, el contexto siempre importa: no todos los insultos implican automáticamente un despido procedente, y los tribunales valoran la gravedad y la intencionalidad de la conducta.

El experto señala que este tipo de despidos disciplinarios responden al marco del Estatuto de los Trabajadores, que regula las faltas graves y muy graves dentro de las relaciones laborales.

La puntualidad no es una mera formalidad: se considera un deber contractual que garantiza la organización y el funcionamiento del equipo. "No se trata solo de la hora de entrada, sino de respetar la estructura interna y las obligaciones adquiridas al firmar el contrato", subraya Lorente.

Además, la experiencia práctica demuestra que muchas empresas aplican estas normas de manera progresiva: primero advierten, luego sancionan, y en última instancia, despiden si persiste la conducta.

La finalidad no es castigar, sino mantener la disciplina laboral y evitar un precedente que pueda afectar al conjunto de la plantilla.

Por ello, lo que para algunos podría ser un retraso puntual puede transformarse en un motivo legal de despido si se repite sin justificación y tras advertencias previas.

Como concluye Lorente: "Tres motivos de despido totalmente legales que no dan derecho a indemnización: desobediencia, faltas de respeto y llegar tarde de forma reiterada".