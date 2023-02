El zasca de Hugo Silva a una diputada de Vox por su comentario homófobo en el Congreso

"Picadura de la cobra gay, si te pica te convierte en gay". Lo más probable es que en algún momento hayas canturreado esta pegadiza canción que, desde el humor, se ha convertido casi en un himno para reírse de la homofobia. Así la ha usado el actor Hugo Silva este jueves, como un arma arrojadiza hacia una diputada de Vox que defendió en el Congreso de los Diputados la falacia de que la homosexualidad y la transexualidad se contagiaba de unos a otros, como si fuese un virus.

María Ruíz Solás, periodista y diputada, además de vicesecretaria de Organización del partido de Santiago Abascal, subió a la tribuna para dar su visión sobre la Ley Trans, que finalmente se ha aprobado en la sesión. Se mostró muy preocupada por el "alarmante aumento" de homosexuales y personas trans en España durante los últimos años, señalando que está "directamente relacionado con el adoctrinamiento" al que el Gobierno "somete a los menores".

"Decir que se les está dirigiendo a ser lo que igual no son ni quieren ser, no es odiar", se ha justificado, reiterando su oposición al texto legal porque no va a acabar "con la discriminación o con el sufrimiento de las personas trans" ni "traerá más derechos, y destrozará para siempre la vida de muchas personas". Además, ha advertido que "no solo no apoyaremos esta ley sino que, si Dios Quiere, la derogaremos muy pronto".

🔴 DIRECTO | Una diputada de Vox dice que existe "un alarmante" aumento de casos de homosexualidad y transexualidad debido al adoctrinamiento y fomento del Gobierno pic.twitter.com/EAwQdm8bkb — EL ESPAÑOL (@elespanolcom) February 16, 2023

El discurso de Ruíz Solás se ha hecho viral en las redes sociales, despertando una oleada de indignación, pero también de mofas. En este segundo apartado ha entrado el actor ―que no es la primera vez que confronta a Vox― parafraseando las dos frases de la canción de Los Fonky Sound, puesto que la diputada había dado a entender que se puede "fomentar" que una persona sea trans o que sea homosexual, como si fuesen víctimas de la picadura de la cobra gay:

La picadura de la cobra gay…

Que te pica y te vuelves gay https://t.co/84MVGskGRb — Hugo Silva (@rastacai) February 16, 2023

El tuit de Hugo Silva ha triunfado y acumula más de 100.000 reproducciones, además de una ovación en los comentarios:

"El ALARMANTE aumento de casos de homosexualidad", dice. Me parece mucho más alarmante que haya gente que considere alarmante la visibilidad del colectivo LGTBI+ — @almudenitaDC (@almudenitadc) February 16, 2023

"Alarmante". Creo que eso lo define todo. https://t.co/1JGUpDdAPY — Rabindranath (@skeletoracb) February 16, 2023

“ casos”.. como si fuera una enfermedad transmisible — Yona Hell de la Osa (@Yona_Hell) February 16, 2023

madre del amor hermoso...literal hugo cariño https://t.co/OCky5Z7Zik — María Alvarez (@MariaRizos29) February 16, 2023

Lo alarmante es que éste partido tenga voz y voto 😏 — Manoli valencia (@MvManoli) February 16, 2023

Para esta señora y su partido, que haya más gays y transexuales es alarmante. Viven en la caverna triste — teletaby11 (@teletaby11) February 16, 2023

Puedo dar fe. Yo desde que recojo al niño al salir de clase y me junto con las mamis de los compañeros del peque (también hay papis) me noto mucho más gay. Luego me doy una vuelta por la sección de automóvil del Pryca y se me pasa, pero lo que dice la señora es cierto. 🙃 https://t.co/6Fubjigcvz — Francisco Hergueta (@FHergueta) February 16, 2023

@RuizSolas Señora, estamos muy alarmados por el aumento de cabezas huecas y retrógrados que están directamente relacionados con la burricie que existe en VOX. Créame, muy alarmados... — enrique fabregat ballester (@enriquefabreg13) February 16, 2023

Alarmante es que estos fascistas sigan teniendo voz aquí https://t.co/U1wc8dpkKn — martagmera (@martagmera) February 16, 2023

Finalmente, la diputada de Vox ha querido matizar sus palabras asegurando que "no quería decir en absoluto que fuera alarmante el aumento de casos de homosexualidad, lo que quería decir es que es alarmante que muchos casos de homosexualidad deriven en transexualidad".

