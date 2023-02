El incendiario tuit de Cayetano Rivera sobre Irene Montero y la ley del 'solo sí es sí': "¿Dimitir?"

El torero ha regresado a Twitter por la puerta grande y recordando su animadversión hacia Podemos. En esta ocasión, el blanco de sus críticas ha sido la ministra de Igualdad, Irene Montero, a la que ha culpado de la reducción de penas de "469 delincuentes sexuales condenados". Sin dar cuenta de su fuente a la hora de sacar esa cifra a relucir, ha planteado Cayetano Rivera que la política no ha pedido perdón, no se ha arrepentido, no busca corregirlo y tampoco ha presentado su dimisión.

La ministra ha celebrado este jueves la aprobación de la Ley Trans y la Ley del Aborto que han sido además para su equipo una toma de aliento entre tanto fuego cruzado, precisamente, debido a las grietas jurídicas de la Ley del solo sí es sí. No obstante, Montero aclaraba que se "dejará la piel" para que el PSOE se siente a negociar y evitar que se vuelva "al Código Penal de La Manada", ha dicho en una entrevista concedida a Radio Euskadi, sosteniendo que es "incomprensible" que los socialistas no pongan más de su parte para llegar al consenso.

"Hemos vivido antes momentos también de fuertes discrepancias políticas con el PSOE en otras leyes feministas y voy a dejarme la piel para que lleguemos a un acuerdo antes de que se produzca el debate de la Proposición de Ley en el pleno, antes de que le demos la oportunidad al PP y a Vox de prestar sus votos para un retroceso en derechos de las mujeres que habíamos conquistado en esta legislatura, como es que el consentimiento esté en el centro del Código Penal", ha remarcado Montero.

"¿Corregir? No"

Entretanto, Cayetano Rivera regresaba a Twitter después de no haber tuiteado desde el pasado mes de agosto. "Hace mucho tiempo que no entro por aquí", ha escrito, manifestando que se había sentido decepcionado con la red social y dispuesto a comprobar "a ver si el señor Elon Musk de verdad ha cambiado cosas". Después, compartía un segundo mensaje con la temporada solidaria de festivales taurinos y al tercer tuit ya apuntaba a Montero:

"¿Pedir perdón? No. ¿Signos de arrepentimiento? No. ¿Corregir? No. ¿Dimitir? Menos", escribía Rivera, mencionando a Irene Montero y a Podemos, junto a esa imagen de la que hablamos antes, sin autoría. Los tuiteros no han tardado en afilar sus cuchillos e ir a por él, dejándole el tuit repleto de réplicas y citados tan críticos como estos:

Os queda menos para que os cierren vuestro chiringuito subvencionado (de otra forma estaríais ya acabados). Un maltratador de toros compartiendo noticias falsas de OKdiario, el panfleto de Eduardo Inda (condenado por mentir y no pasar manutención), intentando dar clases de ética. — Rubén Hood (@RubenHood15M) February 16, 2023

Cayetano que cobras una paguita por matar animales indefensos en una plaza, tápate un poquito. https://t.co/crhp1Gfssj — Hermenegildo (@Hermeningildo53) February 15, 2023

Hora de recordar la fantástica canción de @carolinadurante, "Cayetano". Que la disfrutes. — Laura Zafón (@LeiaclaraLaura) February 16, 2023

Está usted para dar lecciones de nada — NANONIANO (@NANONIAANO) February 16, 2023

Ayer Feliciano y hoy Cayetano no dejando que la verdad les estropee una buena historia y aireando bien las creencias a las que se aferran para mantener sus privilegios https://t.co/3JlB0oXlbH — Neska (@nes_ka07) February 16, 2023

Cayetano, ten vergüenza que matas animales mientras la gente aplaude, eh.

Cuando uno no sabe de leyes, se calla, pregunta y no hace el cuñao’. — 🖤🦋S🦋🖤 (@sylvmaz) February 16, 2023

Resultó al final que el más listo de los hermanos era Paquirrín... https://t.co/Q7O8cVWQaV — Elsa Marina De Soto (@Elsa_Marina_) February 16, 2023

Pedir perdón? No.

Signos de arrepentimiento? No.

Asesinar toros? Sí

Menos lecciones Riverita — Bea Novo (@BeaNovo3) February 16, 2023

Otro tonto esparciendo bulos.

Búsquese una profesión que no le requiera mucho esfuerzo mental, ya que la de torturador de animales va a desaparecer. https://t.co/Cs4foqvJqf — Carmina Rey (@CarminaReinadeE) February 16, 2023

Comprobar datos? NO — I•R•E•N•E ❤💛💜 🔻 (@Ireflacavargas) February 16, 2023

No es la primera vez que Cayetano critica públicamente a políticos de Podemos. Ya lo hizo en el pasado con Pablo Iglesias, al que llegó a llamar "dictador" por criticar el daño que se les hace a los toros "en un espectáculo para que disfrute gente".

