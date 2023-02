Lluvia de críticas a Shakira por su vídeo fregando una alfombra: "No ha cogido el mocho en su vida"

Shakira sabrá cantar, moverse como nadie y dejar en ridículo a sus exparejas delante de todo el mundo, pero no tiene ni idea de coger una fregona y Twitter no está dispuesto a perdonárselo. La cantante colombiana ha compartido un vídeo suyo en el que la vemos cantando y mirando a la cámara mientras hace un intento por fregar una alfombrilla con una fregona que, al menos a simple vista, no está ni mojada. Todo esto con unos taconazos de vértigo y lanzando pullas.

Después del exitazo viral de su tema con Bizarrap y el escarmiento a Piqué, Shakira debería plantearse dejar de mandar indirectas a través de sus canciones y de sus redes sociales. Este último vídeo bailando con la fregona lo subió justamente el Día de San Valentín y con la canción Kill Bill, el éxito de SZA como banda sonora. Un tema que se recrea en el final de una relación cuando todavía se siente amor por la expareja, que ya tiene a otra. ¿De qué nos sonará esto?

"Yo podría, podría matar a mi ex, no es la mejor idea. Su nueva novia es la próxima, ¿cómo llegué aquí? Podría matar a mi ex, aunque todavía lo amo. Prefiero estar en la cárcel que solo", canturrea Shakira en las imágenes desde su cocina, donde está con su particular outfit de hacer las cosas de casa y con una fregona en la mano que no sabe ni manejar:

Aunque el vídeo lo ha subido este 14 de febrero, ha sido este miércoles cuando Twitter ha hecho de las suyas convirtiéndola en trending topic. Y no ha sido, precisamente, por esta nueva indirecta sobre matar a su ex ―esperemos que no sea literal―, sino por su poca maña con el mocho, su atuendo para limpiar y ese empeño en frotar una alfombra con la fregona seca, algo que nos ha hecho estremecer a todos:

A ver @shakira que no dudo que @3gerardpique tengas sus cositas imperdonables pero es que estas pasando la fregona a una puta alfombra!! https://t.co/IfO4CokPEz — LA YAYA DANGER (@DangerousYayos) February 15, 2023

Tiene menos maña moviendo la fregona que un manco abriendo un tarro de espárragos. — Carl Winslow (@CarlWinslou) February 15, 2023

1. Está fregando una alfombra

2. Esa fregona está seca

3. Sis como vas a limpiar na con esos taconazos jsjsjsksks https://t.co/fmEykKg0xn — La cona🏳️‍⚧️ (@PatataDaltonica) February 15, 2023

la limpiadora que tiene shakira sin contrato viendo como friega la alfombra pic.twitter.com/h85vYJGRpU — Pablo Mur (@pablomurrrr) February 15, 2023

Después de pasar el mocho por la alfombra supongo que tocará limpiar la vitro con el nanas https://t.co/O8IzFhaNE9 — Goyo Jiménez (@Goyojimenez) February 15, 2023

Se te ve en los movimientos

Y la metodología

Cuando coges la fregona

De esa forma chuchurría — SirFrancisX 📷🎥🎸 (@mentapolemic) February 15, 2023

Dime qué no has fregado en tu vida, sin decirme que no has fregado en tu vida.



Pero si es que no sabe ni coger la fregona ¿¡Y por qué friega una alfombra!? https://t.co/GFRpIWnSXa — Friki Mamá (@MellamanSiL) February 15, 2023

Un calzado totalmente recomendable para pasar la fregona — 🖖 Larga vida y prosperidad 🖖 (@azoteliberal85) February 15, 2023

No ha cogío pocas veces ésta la fregona… https://t.co/hiQqcCV45Y — Fede Quintero (@Fedesmarque) February 15, 2023

Se le ve mucha práctica con el mocho, y el calzado es adecuadísimo para hacer la cocina. — Gambardella (@JepGambardella1) February 14, 2023

Lo de Piqué, no sé si fue infidelidad o supervivencia. https://t.co/NPxnbJzeD2 — Un Sr de Barcelona (@UnSrdeBarcelona) February 15, 2023

ay como se nota que nunca había agarrado un trapeador mi niña — ✶ (@kateeemosss) February 14, 2023

No ha fregado en su vida... vaya manera de usar la fregona. Y muy inteligente pasarla por una alfombra. — Explikatio Demandium (@demandium) February 15, 2023

Está dándole con una fregona a una alfombra? https://t.co/Q6TO3WONI7 — Verdo 🔱🇳🇬 (@Verdolagaa1907) February 15, 2023

Las críticas y las mofas se siguen sucediendo en la red social y esta vez tenemos que darles la razón y emplazar a Shakira a hacer un curso de limpieza del hogar, que nunca se sabe cuándo vas a tener que ponerte a limpiar aunque seas rica y famosa.

