La historia detrás del vídeo de la "leche recién exprimida" en Asturias que se ha hecho viral

Pocas cosas más ridículas que un urbanita en el campo. Los usos y costumbres de la ciudad poco o nada sirven cuando te tienes que mover por caminos sin asfaltar, tus vecinos tienen cuatro patas, solo hay un bar en el pueblo y el médico más cercano está a 20 kilómetros en todoterreno. España tiene un gran porcentaje de poblaciones rurales a las que el resto suele ir de vacaciones como algo exótico y ese abismo entre una sociedad y otra es lo que ha quedado reflejado en el vídeo que se ha hecho viral.

Una cuenta de Twitter dedicada a difundir contenido visto en las redes ha publicado el vídeo de una joven en mitad de un pueblo de montaña, con una garrafa en la mano. "Flipo con mis vecinos de Asturias", comienza diciendo, para explicar que "la verdad, hoy me faltaba leche y he ido a pedirle a un vecino ―¡besitos para ti, vecino!― y va y me da una leche que aquí tengo para dos o tres días y encima de una vaca recién exprimida, o sea, flipo. Igualito que en Barcelona":

Leche asturiana recién exprimida.

Con la esperanza de que no haya que explicar qué es lo que ha llamado la atención del vídeo hasta hacerlo viral, recordaremos únicamente por cumplir que la leche se obtiene de los animales y que a estos no se les exprime, sino que se les ordeña. Además, no se aconseja tomarla recién salida de la ubre sin que previamente se haya hervido. Entre unas cosas y otras, las reacciones no se han hecho esperar:

Sabrá que tiene que hervir el zumo de vaca antes de beberlo?

🤔 — Benjamín López (@benjalh1971) February 13, 2023

Ahora vengo, voy a ordeñar mis naranjas...

Con esto me despido. Voy a exprimir mis vaquitas esta tarde.

Se exprime a las vacas?😮 Meteorito, ya tardas.

pic.twitter.com/AgYIT3HV8X — El Gato de la Casa (@Panchromium) February 12, 2023

Entre tanta mofa uno puede pensar que el vídeo de la joven es testimonial y en serio, pero nada más lejos de la realidad. La protagonista es Mimi Aparicio y comenzó su andadura en las redes sociales con la pandemia, a través de varios canales en los que comparte contenido para hacer reír a su comunidad. Apocalipsis Social es su sobrenombre y cuenta con más de 11.400 seguidores en TikTok, donde había compartido hace tiempo el vídeo original:

Formada en producción audiovisual, Mimi es de Barcelona y se mudó a Asturias, desde donde hace vídeos mostrando la realidad de sus vecinos y su aldea a su manera. De hecho, ella misma se reía de su "leche recién exprimida" en un vídeo posterior:

Este mismo martes, después de haberse hecho viral aunque el tuit original no la mencionaba como autora, la joven tiktoker se mostraba así de "flipada" por la repercusión:

De hecho, algunos han pensado que era realmente una turista que había llegado a Asturias un poco desubicada, puesto que este tipo de historias son habituales en los pueblos.

