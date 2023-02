El vídeo viral de Esperanza Aguirre siendo una joven promesa del golf: "Tenía fijación con Cataluña"

La máquina del tiempo que guardan en el Archivo de Televisión Española nos ha llevado esta semana al Madrid de los años 70 para escuchar a una jovencísima Esperanza Aguirre, que era una joven promesa del golf con 19 años. La exministra y expresidenta de la Comunidad de Madrid es una de las políticas del PP que más tiempo ha logrado mantenerse en la palestra y, de hecho, continúa en la actualidad participando como tertuliana en espacios televisivos.

Amada y odiada a partes iguales, la Aguirre de 19 años no solo despuntaba en un deporte que ha seguido practicando, sino que también deslizaba una cierta animadversión hacia Cataluña, pues observaba en sus respuestas que a las golfistas catalanas les daban más ayudas. Esta joya del audiovisual que se ha hecho viral en un abrir y cerrar de ojos corresponde al espacio El Mundo del Deporte, dirigido por Félix Martialay, y formaba parte de una entrevista realizada en 1971.

"Una de las mayores promesas del golf madrileño", dicen de ella en el espacio, mientras Aguirre valoraba que una de las cosas importantes para triunfar era "tener seguridad en ti misma" y "un buen path". Con cierta timidez ante las cámaras, sabía responder a la perfección sobre los sitios en los que se podía practicar en Madrid: "El Club de Campo, Puerta de Hierro, el RACE y la Herrería", sosteniendo que desde la federación madrileña les estaban dando un impulso, pero "a las jugadoras catalanas las apoyan más".

"Lo que más me divierte"

Valorando la calidad de sus rivales y sus compañeras, dejando claro además un gran conocimiento del panorama del golf en su categoría, reconocía que para ella "el golf es lo que más me divierte en este momento", subrayando que era su "hobbie". Desde Teledeporte han querido difundir el vídeo en sus diferentes redes sociales, provocando que la propia Esperanza Aguirre lo haya retuiteado:

📽️Nuestro @ArchivoRTVE es una auténtica JOYA y nos deja documentos como este, con una joven @EsperanzAguirre como gran promesa del golf español con apenas 19 años #EstudioEstadio



😮Como dice @PacoGrandeTVE, uno de los mejores archivos que ha recuperado en estos 11 años pic.twitter.com/WAwqNFy3RU — Teledeporte (@teledeporte) February 9, 2023

Entre las reacciones ha habido un poco de todo. Desde los catalanes mofándose de que ya era "catalanofóbica" antes de dedicarse a la política hasta los que han aprovechado el documento para hacer un poco de escarnio:

Con 19 años ya daba pelotazos. Talento natural. https://t.co/DhWCdphOHL — Íber (@Ibermensch) February 10, 2023

Ya tenía fijación con Catalunya jejeje magnífico aporte Teledeporte — Gabriel Rey Perolada (@ReyPerolada) February 9, 2023

"... Bueno, en Canarias también hay una muy buena... Se llama, Otilia Bonny..". Ya entonces @EsperanzAguirre conocía el buen golf que se hacía en España, y Canarias no se quedaba atrás con esta deportista forjada en el @RCGLasPalmas — José Antonio Pérez (@JAPtw) February 10, 2023

Esperanza Aguirre ya era pija a los 19 años https://t.co/p77VpPeSW8 — SALDAÑA (@saldagna) February 10, 2023

Allá por el año 1876... — Román Rivas (@romn_rivas) February 10, 2023

1971.

La "Grande de España" debía andar muy preocupada por la falta de libertades en el país y comprometida en la lucha contra la dictadura.

O igual no. https://t.co/CGv9lcZ6kl — imberbe67 (@imberbe67) February 10, 2023

Ha habido también sorpresa para alguna gente que no sabía que Aguirre era golfista, pero no es la primera vez que su afición se hace viral. No en vano, en marzo de 2021, durante una conexión desde su casa, se pudieron ver los trofeos que tenía expuestos en el mueble de su salón. Años antes, ella misma declaraba que tenía 145 galardones deportivos en 2015, puesto que tuvo que declararlos por exigencia de la ley de transparencia.

