Una invitada de 'TEM' destapa las mentiras de Esperanza Aguirre: "Nos veremos en los tribunales"

Esperanza Aguirre se ha enfrentado este martes 10 de enero a una de las afectadas por las obras de ampliación de la línea 7 de Metro de Madrid. Mari Carmen Ramírez, ciudadana de San Fernando de Henares, intervino en Todo es Mentira para exigir responsabilidades a la Comunidad de Madrid por los desalojos que la construcción del metro ha provocado en la zona ante el hundimiento de decenas de viviendas.

La afectada narró que los responsables habían dejado de pagarles el apartahotel que se les ofreció como alojamiento a los vecinos desalojados, por lo que ahora tienen que pagar costosos alquileres de su bolsillo.

Tras escuchar el relato de la entrevistada, Aguirre intervenía como colaboradora del programa y en calidad de expresidenta regional, ya que las obras fueron aprobadas por su Ejecutivo. Sin embargo, la expolítica negó cualquier tipo de responsabilidad al respecto, lo cual indignó a la afectada.

"La culpa de que el trazado se modificara, si la tiene alguien, es la alcaldesa de Izquierda Unida que gobernaba en la alcaldía de San Fernando de Henares por aquel entonces", espetó Aguirre, que aseguraba que fue la alcaldesa quien quiso cambiar el trazado inicial para tener tres paradas en la localidad en lugar de la única que estaba prevista en el proyecto.

Además, la expresidenta afirmó que las obras eran responsabilidad de la compañía Mintra, aunque no especificó que se trataba de una empresa pública dependiente de la Comunidad de Madrid y, por tanto, de ella misma cuando regía el gobierno autonómico.

Sin embargo, Risto Mejide leía la versión de la alcaldesa señalada por Esperanza Aguirre. Montserrat Muñoz reconocía haber solicitado que el metro tuviese paradas en su localidad, pero negaba que su gobierno tuviera poder de decisión sobre el trazado. Paradójicamente, Aguirre acababa reconociendo que este relato era cierto: "Todo lo que ella dice es verdad".

Era entonces cuando Mari Carmen estallaba y dejaba en evidencia las mentiras de la expresidenta de la Comunidad de Madrid. "Ya está bien de medias verdades, porque esta gente es muy lista, pero nosotros también. Estamos muy bien asesorados. He estudiado mucho nuestro caso y estoy preparada para hablar aquí o para tener un careo con ella en el programa. Pero lo que tengo claro es que nos vamos a ver en los tribunales, porque no vamos a parar hasta que paguen por lo que nos ha hecho, estamos viviendo un auténtico drama, nosotros y cientos de familias más", aseveraba.

"Aguirre habla de Mintra, la constructora de la línea de metro, como si fuera algo ajeno a la Comunidad de Madrid. Y no, era precisamente una empresa municipal que depende del metro, y el metro, a su vez, de la Consejería de Transportes de la Comunidad de Madrid", proseguía la invitada. "Esta empresa pública es la responsable del trazado de la línea de metro, pero desde sus inicios, desde sus primeros trazados, y en última instancia lo es la Comunidad de Madrid. La responsabilidad es únicamente suya y así lo dicen las sentencias que hay al respecto, ¡ya está bien!".

Además, la afectada negaba que hubiera 160 millones destinados para las víctimas de las obras del metro: "¡No es así! La Comunidad de Madrid puede tener esa cifra en sus Presupuestos, pero es que esos Presupuestos no han sido aprobados. Dirán que es que no los han apoyado, pero es que ese es su deber, negociar para sacarlos adelante y no lo han hecho. No hay presupuestado nada a día de hoy para nosotros", exclamaba.

Finalmente, Esperanza Aguirre acababa rindiéndose a la evidencia y reconociendo que ella era la responsable última de lo que había ocurrido, aunque insistía en que las responsabilidades deberían depurarse en los puestos de decisión que había por debajo de ella.

"Estamos preparando nuestra correspondiente demanda por todo esto", anunciaba Ramírez, aunque antes de despedirse reconocía que veía complicado sentar a Aguirre en el banquillo.

