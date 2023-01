Un espontáneo se cuela en ‘La Resistencia’ y es desalojado durante la entrevista a Vicky Luengo

La visita de la actriz Vicky Luengo a La Resistencia será recordada en la historia del programa de Movistar +, y no por su forma de actuar ante clásicas preguntas como cuánto dinero tiene en el banco o cuánto sexo practica a la semana. Y es que durante la emisión de la entrevista a la nominada al Goya un espontáneo se coló en las gradas del Teatro Príncipe Gran Vía donde se graba el programa, y fue desalojado por el equipo de seguridad mientras David Broncano charlaba con la invitada.

“No puedes estar aquí, que no, que no puedes estar aquí”, se escuchó desde las gradas superiores del teatro. Entonces Broncano le preguntó al regidor que qué estaba ocurriendo. “¿Qué se ha colado alguien?”, dijo el de Jaén. A continuación, levantó la vista hacia las gradas y exclamó: “¡Que se están peleando!”. Las cámaras captaron entonces a los miembros de seguridad del recinto rodeando a la persona que se habría colado, y cuyo rostro fue pixelado.

“No puedes estar aquí. Tenemos un problema. Tú estás pirao”, le decían a ese espontáneo, que se habría colado también en el camerino, y al que empujaban para que abandonase las instalaciones. “Me voy porque quiero, dice mientras tres personas le empujan”, comentó entonces entre risas David Broncano, que preguntó si todo eso estaba preparado o no. “Qué creepy todo...”, concluyó el comunicador. Vicky Luengo, por su parte, explicaba que ella misma se habría topado con esa persona en los pasillos, y que habrían hablado, lo que causó más desconcierto. Sergio Bezos, el encargado de animar al público, reconoció que sí, que esa persona se habría colado.

En las redes sociales, algunos usuarios apostaban a que todo lo vivido sería un montaje, pues el programa se graba en diferido y prefirieron emitir las imágenes de cómo sacaban al espontáneo de las gradas en lugar de cortar el trozo y fingir que nada habría sucedido.

Hay que recordar que en otras ocasiones el programa ha gastado bromas al público (y a la prensa que se hace eco de todo lo que ocurre en su plató). Por ejemplo, a inicios de este curso televisivo mostraron a Grison con la cara hinchada por lo que parecía unos retoques estéticos, y resultó que todo era producto de un maquillaje especial.

