"Tenemos que ser más putas", el mensaje viral de Boris Izaguirre a David Broncano en 'La Resistencia'

Boris Izaguirre ha visitado La Resistencia tras ser uno de los invitados VIP del multitudinario concierto de Ojete Calor en el WiZink Center de Madrid. La actuación del dúo fue uno de los muchos asuntos que el escritor trató con David Broncano en el programa, confesando que le encantaría formar parte del grupo.

"No me importaría divorciarme y empezar una nueva vida, ir de gira con ellos", reconocía el venezolano, que lleva 15 años casado. "Cada semana quieres divorciarte y empezar a salir con otra persona", espetaba el cómico, desatando las risas del público. "Es un drama, porque me estás llamando puta en tu programa", bromeaba Boris.

Era entonces cuando el entrevistado aprovechaba para hacer una reflexión que ya se ha viralizado en redes. "Tenemos que ser un poquito más putas, porque leí una horrible encuesta que dice que el interés por la sexualidad ha decaído en un 26% en vuestra generación", exponía.

"¡Esto tiene que parar! ¿Pero qué pasa, que no queréis follar? ¿Tenéis miedo al amor? ¿Tenéis miedo al sexo?", se preguntaba el invitado. Y añadía: "Creemos más en el sexo virtual, creemos que en el metaverso vamos a follar más que aquí. ¡El metaverso no existe ni va a existir!".

Finalmente, el presentador de Lazos de sangre remataba su intervención con una frase que desató la ovación de los asistentes a la grabación del programa de Movistar Plus: "Es mejor follar acá, recuperar el 'aquí te pillo, aquí te mato'", sentenció.

𝗤𝗨𝗘́ 𝗢𝗦 𝗣𝗔𝗦𝗔 𝗤𝗨𝗘 𝗡𝗢 𝗤𝗨𝗘𝗥𝗘́𝗜𝗦 𝗙𝗢𝗟𝗟𝗔𝗥???

Hay que recuperar el aquí te pillo aquí te mato. @Borisizaguirre pic.twitter.com/GQGD3DQIYk — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) November 14, 2022

Momento 'Crónicas Marcianas'

Sobre el concierto con Ojete Calor, Boris solo tuvo buenas palabras y alabó el momento en que Yolanda Ramos mostró sus pechos ante las más de 10.000 personas del público. "Me recordó a cuando me bajaba los pantalones en 'Crónicas Marcianas', que es algo que ya no puedo hacer porque me lo he prohibido a mí mismo, porque ya estoy en otra etapa de mi vida", expuso.

Sin embargo, Broncano le invitó a repetir el recordado gesto de sus intervenciones en el late night de Telecinco, mientras que el público empezó a corear para animarle. Sin pensárselo, el venezolano acabó bajándose los pantalones hasta los tobillos, ganándose un sonoro aplauso. "Soy un chico muy fácil", bromeó.

Ver de nuevo a @Borisizaguirre bajarse los pantalones como en Crónicas marcianas. No somos dignos de este honor. pic.twitter.com/s2IvsKb0J9 — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) November 14, 2022

