"Me amargaste el desayuno": la crítica de un cliente a una camarera por gritar a un compañero

A nadie le gusta estar en mitad de un fuego cruzado, como un convidado de piedra en las discusiones de otros, pero se hace especialmente desagradable cuando se suceden escenas de este tipo en los establecimientos que frecuentamos. En esta ocasión, la reseña de Soy Camarero no nos trae críticas de un bar o una oferta laboral abusiva, sino la queja de un cliente que pasó un mal trago viendo cómo la camarera hablaba a su compañero de turno a gritos.

"Pongo una estrella no por el servicio, ni por la comida", empieza escribiendo el cliente, para explicar después que da una valoración baja "por la chica de pelo corto que está en la barra de mañana, por gritarle y hablarle mal a su compañero Yago". Aclara que conoce el nombre del camarero porque "estaba desayunando y no paraba de gritar su nombre con frases como '¿Seguro, Yago? ¡Muévete, Yago, venga!' en tono de recochineo o de 'no te estás enterando'".

Viendo la situación, el cliente ha empatizado con Yago porque, recuerda, "todos hemos empezando en algún momento, así que si esa chica es algo o tiene algún alto cargo en ese local, le doy un consejo: hay una delgada línea entre ser líder (que piensas que lo eres) a ser una dictadora". Continúa observando que "se pasa mal si no tienes experiencia y lo que menos necesitas es una persona machacándote porque las broncas se echan en privado, no delante de la gente".

"Está deseando perderte de vista"

"Me amargaste el desayuno y me tuve que ir porque lo estaba pasando hasta mal yo por la cara que tenía el chaval", admite, dirigiéndose de nuevo a la mujer para decirle que cree que se olvida de "cuando empezaste a trabajar, que seguro que no eras un 10, ni una fenómena, y si ese chico sigue ahí trabajando tiene que necesitar el dinero, pero estoy seguro de que va amargado a trabajar y está deseando que acaba el turno para perderte de vista".

Hay que saber ser líder, compañero y ser humano. pic.twitter.com/dfOlzJrqd8 — Soy Camarero (@soycamarero) February 12, 2023

Las reacciones a la queja del cliente han sido numerosas, muchas de ellas contando también su propia experiencia tanto como clientes como siendo también trabajadores y aguantando a gente así:

Gente que se cree que va a heredar la empresa. Por desgracia los hay en todos los trabajos. — Bertoni (@AutenticBertoni) February 12, 2023

Recuerdo un año que estuve de camarero en el infierno. El jefe pagaba media jornada por hacer una y media o mas, muchas veces currábamos de lunes a lunes. Y el encargado nos trataba como si el negocio fuese suyo y todo estuviese siempre mal. En cuanto pillé otra cosa corrí. — Soy Gasolinero (@elGasofero) February 12, 2023

Me parece muy bien que lo escriba en una reseña pero, y por qué, en vez de irse antes, no se lo dijo también a la cara? Seguro que al tal Yago también le hubiera alegrado un poquito el día ver cómo un cliente le afea esa actitud a esa chica. — La Loca Los Trapos (@Loca_Trapos) February 12, 2023

Pues es vergonzoso, yo a veces paso la misma situación y de gritos desde la puerta, delante de los clientes, pero es que encima estoy tomando nota a los clientes y más de una vez me a faltado lo de irme pero no lo he hecho,es triste pero es así. — Pepa (@nemesisc89) February 12, 2023

En un trabajo que tuve yo le pusieron una hoja de reclamaciones a la jefa de cocina por cómo me hablaba a mí. Lo mejor es que lo pagó aun más conmigo... Y la mujer diciendo: < > — PituC (@Hell_Girl) February 13, 2023

Uff conozco bien esa sensación... sé pasa fatal sobre todo cuando te ridiculizan delante de los clientes. — ḭຮᾀ (@Isagm1992) February 13, 2023

Tras más de 30 años de experiencia puedo decirte que l@s "encargadill@s" que se comportan así con los subordinados son los trabajadores más mediocres y los que menos formación tienen. No falla... — J.Muñoz (@JHowlett73) February 13, 2023

Dale a un idiota 50 € más al mes que al resto y tendrás un tirano. — Iñaki Artapalo (@IArtapalo) February 13, 2023

He puesto reseñas de 5* por Justo lo contrario 😊 pic.twitter.com/mHtzkpoVw8 — 🔻🌑Nyx🌑🔻 (@nyxaeternum) February 13, 2023

Ojalá sirva para que se haya tomado nota.

