Dime hacia dónde mira el caballo y te diré cómo te afecta tu pasado gracias al último test viral

Son una tendencia imparable en las redes sociales. Los test de personalidad y los acertijos visuales suponen ya uno de los divertimentos con más éxito al servir para conocernos más a nosotros mismos y también para entrenar nuestra agudeza visual. Por un lado, con los acertijos nos ponemos a prueba y tenemos la oportunidad de retar a nuestros amigos, mientras que los test, como este, nos informan de detalles personales de los que no éramos conscientes y nos ayudan a reflexionar sobre ellos y cambiar si es preciso nuestra forma de ver las cosas.

Unos y otros se hacen virales con rapidez, como algunos de los que hemos publicado estos días: '¿Un hombre o un lobo? Lo primero que veas definirá tu carácter en este test de personalidad' y 'Lo primero que observes en el test viral te revelará si eres un buen líder'. En esta ocasión te presentamos un nuevo test de personalidad en el que te animamos a observar la imagen que recordaremos a continuación para que nos digas si el caballo mira hacia delante o hacia atrás, puesto que así sabrás si algo ocurrido en tu pasado te afecta en el presente.

Con este test de personalidad conocerás algo que quizás no sabías sobre ti o no te habías fijado, pero lo importante no es lo que te digamos aquí, sino la reflexión que puedes hacer a raíz de leer la solución. De hecho, advertimos siempre que este tipo de pruebas no son concluyentes y los test virales como este suponen únicamente un divertimento al que no deberías darle más importancia que la lúdica. Sin duda, lo más gratificante es hacer introspección y conocerse más en profundidad.

Imagen del test

La imagen del test viral de personalidad.

Resultados del test

Una vez que te hayas fijado bien y sepas decirnos si el caballo mira de frente o de espaldas, podrás descubrir su significado. Estos son los resultados:

El caballo mira adelante

Si crees que el caballo está mirando de frente es que eres una persona que disfruta los mejores momentos que puede darte la vida, apreciando además el valor de los actos que pueden hacer por ti los que te quieren. Lo pasado, pasado está es uno de tus lemas vitales, puesto que procuras disfrutar el presente un pensar el en futuro con honestidad y siendo fiel a los tuyos.

El caballo mira atrás

Si has percibido que el caballo está mirando hacia atrás, es que eres una persona con algunas heridas sin cerrar. Hay cuestiones del pasado que todavía te rondan y condicionan tu día a día, incluso tu forma de ser. Procuras mirar hacia delante, pero lo más problable es que necesites abordarlo con profesionales que te ayuden a volver sobre tus pasos para sanar esos recuerdos.

Los test de personalidad y sus ventajas

Los test de personalidad son instrumentos a través de los cuales se pueden conocer rasgos de la personalidad oculta o tener más detalles acerca de la manera de ser y actuar del individuo. A menudo, son una manera divertida de distraerse, pero también pueden ayudar como ejercicio psicológico para ayudar en la evolución y desarrollo de cada persona.

Entre sus principales beneficios se encuentran el hecho de que ayuda a la hora de comprender mejor a otras personas y a ti mismo, así como a lograr identificar tus gustos y aquellas cosas que te desagradan, sin olvidar que puede contribuir a conocer las situaciones en las que puedes ofrecer tu máximo rendimiento y a conocer mejor tus fortalezas y tus debilidades. Por todo ello, además de ser útiles para poder pasar un buen rato de entretenimiento, también te ayudarán a la hora de continuar con tu propio desarrollo personal.

