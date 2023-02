Nuevo test de personalidad: lo que veas en la imagen te revelará cuál está siendo tu camino vital

El "estoy hasta las narices" de Margallo a Pablo Iglesias: "Me planteé no volver...

Los test de personalidad han venido para quedarse. Junto con los acertijos, forman parte de uno de los contenidos que logran convertirse en virales con más facilidad en las redes sociales. Este éxito inesperado se debe a la curiosidad de las personas por saber más sobre sí mismas a través de imágenes o juegos visuales. En este caso, un dibujo abstracto nos interpela para ver qué es lo que vemos primero en él. Estos días hemos publicado otras pruebas como '¿Un hombre o un lobo? Lo primero que veas definirá tu carácter en este test de personalidad' y 'Lo primero que observes en el test viral te revelará si eres un buen líder'.

No toca esta vez aquello de poner el cronómetro y entrenar la agudeza visual de cada uno, sino que la propuesta de hoy pasa por observar detenidamente la imagen que os recordaremos a continuación y quedarnos con la forma que veremos en el primer golpe de vista. La idea es que la interpretación que tú le des a esta ilustración nos hable de tu camino vital y tus objetivos. Una vez que te tomes tu tiempo para mirarla, sabiendo que hay tres posibles respuestas, debemos ser honestos a la hora de elegir la respuesta para que lo que tenemos que decirte sea útil realmente para ti.

Estos test de personalidad nos ayudan, sobre todo, a hacer una reflexión sobre nosotros mismos. Fomentan una especie de examen de conciencia sobre lo que somos y nuestras cualidades, pero también a hacer inventario de defectos y aspectos a corregir o suavizar. En todo caso, como advertimos en este tipo de publicaciones, se trata más que nada de un divertimento, un pasatiempo al que no deberías dar más importancia que la lúdica. Ahora sí, ¿estás listo?

Imagen del test

La imagen del test viral de personalidad.

Resultados del test

Cuando hayas distinguido una de las tres cosas en la ilustración, sigue leyendo:

Has visto un ojo

Como si fuera una escena de El Señor de los Anillos, la ilustración te ha mostrado un enorme ojo en el cielo. Su significado tiene que ver con tu forma de observar el camino y establecer con claridad tus metas vitales. No hay nada que te distraiga de tus sueños y solo te hace falta más autoestima y fe en ti mismo para poder pelear por ellos.

Has visto una luna negra

Si lo que han visto en una luna negra en un paisaje, tiene que ver con que tus instintos están muy desarrollados y no sueles confiar en nadie para apoyarte en tu camino vital. Tus objetivos no dependen de nadie y huyes de la dependencia, pero este recorrido es muy largo para hacerlo en soledad y puede que te pese no dejar que te ayuden.

Has visto una ciudad con mar

Si has tenido la percepción suficiente como para ver una ciudad con mar en la imagen es que eres una de esas personas que se distraen con facilidad y que tienden a la improvisación, dejando a un lado la reflexión sobre tus objetivos vitales. No tienes perfilados tus sueños y puede que hayas perdido más de un tren por ello, pero nunca es tarde para centrarse y descubrir qué te hará feliz.

Ventajas de los test de personalidad

Podemos conocer los rasgos de nuestra personalidad oculta o saber más detalles de nuestro comportamiento gracias a las reflexiones que nos facilitan estos test de personalidad virales. Suponen además una manera divertida de distraerse y un ejercicio saludable para nuestra mente, al salirnos de la rutina y del típico contenido estruendoso de las redes sociales.

Entre los beneficios que se destacan, está el hecho de comprender mejor a otras personas e incluso a nosotros mismos, así como identificar nuestros gustos y las cosas que nos desagradan. Tampoco hay que olvidarse del conocimiento que nos trasladan sobre las reacciones que podemos tener ante situaciones complicadas o la mejora de nuestras fortalezas. Así, además de ser útiles y entretenidos, nos ayudarán en el desarrollo personal.

