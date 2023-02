La 'amenaza' de Jorge Javier a Almeida de cara a la campaña electoral: "Voy a ir a tus mítines"

No parece que Jorge Javier y Martínez-Almeida se tengan un gran cariño a juzgar por los dardos que se han venido lanzando uno al otro. El penúltimo fuego cruzado entre ellos se ha producido en las últimas horas, teniendo a los medios de comunicación y las redes sociales como campo de batalla. Esta vez la controversia ha surgido a partir de la participación del presentador en la manifestación en apoyo a la sanidad pública que abarrotó las calles de Madrid el pasado domingo junto a Más Madrid.

El alcalde madrileño, fiel a su sarcasmo, ha querido avisar este martes a la portavoz de la formación de Íñigo Errejón en la Asamblea, Mónica García, de que Jorge Javier había acompañado al entonces candidato del PSOE al Gobierno de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, en la campaña electoral de 2021 en la que obtuvo un "extraordinario resultado", ironizó Almeida. Advirtiendo que "no soy yo quien para dar consejos", rememoró que los socialistas se convirtieron en "la segunda fuerza de la izquierda".

"Y Jorge Javier estaba en esos mítines; por tanto, si el adversario persiste en el error, no le sacaré yo del error", ha bromeado el alcalde ante los medios desde el polígono del Aguacate de Carabanchel. El presentador se dejó ver en la manifestación junto a la propia García y a otros miembros de la formación como Eduardo Rubiño. Esto, para el regidor, acredita "la disputa por ver quién es la primera fuerza de la izquierda y la segunda en el Ayuntamiento, a mucha distancia del PP".

"Para que salga Rita"

También calificó de "robos" lo ocurrido con Jorge Javier Vázquez entre el PSOE y Más Madrid "que tienen que tener por objeto que el electorado de izquierdas se decante por una opción", ha defendido Almeida. Con todo, el protagonista involuntario de las bromas del alcalde no ha dejado de tomárselo con humor. El presentador de Mediaset ha bromeado sobre la posibilidad de llevarle su supuesto gafe al popular yendo "a todos tus mítines para que salga Rita Maestre y haga todo lo que tú no has hecho":

Pues fíjate que estoy pensando en ir a todos tus mítines para que salga @Rita_Maestre y haga todo lo que tú no has hecho #lovaahacerRita https://t.co/6QE5hMjT77 — Jorge Javier Vázquez (@jjaviervazquez) February 14, 2023

Vázquez ha añadido el aplaudido eslogan de "lo va a hacer Rita" y ha recibido el respaldo de la propia Maestre que ya dice contar con su ayuda:

Con tu ayuda sí o sí lo conseguiremos 🫶 — Rita Maestre 🌾 (@Rita_Maestre) February 14, 2023

Después, las reacciones que ha recibido Jorge Javier también han sido desde la mofa:

Con este tipo de apoyos, acaba siendo extraparlamentaria, la pobre. — Froilán I de España 🇪🇸 (@FroilLannister) February 14, 2023

No te olvides de @EmilioDelgadoOr que se presenta a la Alcaldía por Móstoles. Aquí estamos encantados de compartir actos ☺️ — Jesús Arrabé (@Jesusarrabe) February 14, 2023

Pues como consigas lo mismo que cuando paseaste con Gabilondo , yo de ella me apartaria ..no se digo yo — merce lopez (@ecrem12) February 14, 2023

Gafe y chaquetero, lo tienes todo. — Mr. HAL➰ (@OnlyHAL2) February 14, 2023

¿Vas a ayudar a Rita como ayudaste a Gabilondo? Gracias. pic.twitter.com/FivLnJkkjS — Tabarnia BCN (@Tabarnia_BCN) February 14, 2023

En todo caso, Almeida ha preferido no ahondar en el tema por el momento.

