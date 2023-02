El viral rifirrafe entre Mónica García y Feliciano López por la sanidad: "Eres una cansina"

A Feliciano López no parece que Mónica García le caiga demasiado bien. No en vano, el extenista no se corta un pelo a la hora de responder con contundencia a muchos de los tuits de la portavoz de Más Madrid en la Asamblea como si fuera uno de sus haters y como hizo en su momento con Miquel Iceta. Sin embargo, su penúltima puya no ha quedado sin respuesta y ambos se han enzarzado en Twitter a cuenta de la manifestación en defensa de la sanidad pública que se celebró el pasado domingo.

Que García sea una de las abanderadas de esta lucha no acaba de convencer a López, que ha contado en varias ocasiones que su madre trabajó durante tres décadas en la sanidad pública. Así, después de que la de Más Madrid luciese camiseta reivindicativa el pasado domingo en redes, el extenista le ha preguntado si "los tuits son de tu propia cosecha" y ha afeado que el corazón dibujado en la prenda "tiene un color verdoso tirando a mala estrategia de marketing".

Ha venido López calificando la manifestación como un "circo" y argumentando que la sanidad "se puede defender de otras maneras" porque, afirma, "hay trapecistas y payasos que tienen otros intereses". "No me gusta la manera que tienen algunos de defenderla, con claros intereses ocultos", ha manifestado Feliciano en Twitter, criticando que se está usando "políticamente" y "muchos españoles no están de acuerdo con esa politización porque no es de derechas ni de izquierdas, es de todos".

"Hay muchas maneras"

Entre el argumentario de Feliciano López, se colaba este martes Mónica García para seguir haciéndose eco de la manifestación del domingo compartiendo un artículo que ella misma ha escrito y valorando que Madrid "salió a la calle este fin de semana para defender con orgullo su sanidad pública frente a quienes la desprecian y atacan":

Madrid salió a la calle este fin de semana para defender con orgullo su sanidad pública frente a quienes la desprecian y atacan.



Escribo en @el_pais 👇https://t.co/qmRkWqnNaH — Mónica García (@Monica_Garcia_G) February 14, 2023

Entre otras, la que ha sido la réplica más contundente es la de Feliciano López, al que le ha bastado con capturar la definición de "cansina" para responder:

Lo que no se imaginaba López es que esta vez alguien iba a responder al otro lado de la red y con un buen revés. "Uy, no lo sabes tú bien", empezó diciendo García, para ironizar sobre que lleva "defendiendo la sanidad pública más de una década y no pararé hasta que la arregle":

Uy, no lo sabes tú bien. Llevo defendiendo la Sanidad Pública más de una década y no pararé hasta que la arregle 💪 https://t.co/bIZ5KZoOFW — Mónica García (@Monica_Garcia_G) February 15, 2023

No obstante, él ha querido tener la última palabra y ha contestado diciendo que "hay muchas maneras de defenderla, te lo dice un hijo de trabajadora de sanidad pública durante toda una vida":

Hay muchas maneras de defenderla, te lo dice un hijo de trabajadora de Sanidad Publica durante toda una vida.. — Feliciano López (@feliciano_lopez) February 15, 2023

No es la primera vez que Feliciano López carga contra García. Ya lo hizo por primera vez en octubre de 2021, cuando se burló de una "original" camiseta que la portavoz lucía señalando que a ella también la había insultado Ayuso: "Más camisetas vendidas que votos en las próximas elecciones", escribió entonces.

