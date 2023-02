Nuevo test viral: la forma en la que caminas te dirá qué tipo de personalidad tienes

Los test de personalidad y acertijos visuales son tendencia en las redes sociales en España. Publicaciones se hacen virales rápidamente y están gozando de un éxito inesperado al suponer un pasatiempo divertido para todo tipo de personas, puesto que algunos ponen a prueba nuestras destrezas y agudeza visual, mientras que otros nos ofrecen información para reflexionar y que nos conozcamos un poco mejor, como el caso del que nos ocupa. Unos y otros se pueden compartir con amigos, y aquí dejamos un par de los que hemos publicado estos días por si os los habíais perdido: '¿Eres optimista o pesimista? Descúbrelo con este nuevo test de personalidad viral' y 'Dime hacia dónde mira el caballo y te diré cómo te afecta tu pasado gracias al último test viral'.

Hoy os proponemos que observéis la ilustración detenidamente. En ella podemos ver un total de once figuras de diversas personas caminando por la calle. No se trata esta vez de enfrascarse en retos con el cronómetro en la mano para entrenar nuestra vista entre imágenes con un sinfín de objetos, sino en hacer el ejercicio de encontrar una postura que se aproxime a la que adoptamos nosotros cuando andamos. Debemos fijarnos en la imagen, que os recordamos a continuación, y tomarnos nuestro tiempo porque de una buena elección dependerá lo que tendrás que leer sobre tu personalidad.

Con este test de personalidad conocerás algo que quizás no sabías sobre ti o no te habías fijado, pero lo importante no es lo que te digamos aquí, sino la reflexión que puedes hacer a raíz de leer la solución. De hecho, advertimos siempre que este tipo de pruebas no son concluyentes y los test virales como este suponen únicamente un divertimento al que no deberías darle más importancia que la lúdica. Sin duda, lo más gratificante es hacer introspección y conocerse más en profundidad.

Imagen del test

Imagen del test viral.

Resultados del test

Una vez que sepas a qué figura te pareces más, puedes leer los resultados:

Pasos rápidos y decididos

Como el ejecutivo de la ilustración, caminas normalmente muy rápido y con pasos acelerados y decididos. Eso significa que tienes confianza en ti mismo y la cabeza erguida está relacionada con caminar absorto en tus pensamientos. Por otro lado, este tipo de personas no suelen observar su entorno ni a la gente que se cruzan, con lo que pueden tropezar con facilidad. Debes mantener los ojos bien abierto si no quieres tener problemas en tu trabajo.

Encorvado y con pequeños pasos

Si caminas echando el cuerpo hacia delante y con pasos pequeños, como el corrector de la imagen, también evitas el contacto visual con los que te rodean. Estas personas suelen ser tímidas e introvertidas, estando alerta antes de establecer una conexión sólida y verdadera con alguien.

Pecho hacia delante y hombros abiertos

Si caminas con la cabeza hacia arriba, el pecho hacia delante y los hombros abiertos, como el político, es que ansías reconocimiento y aprecio. Disfrutas de los desafíos y el aprendizaje, así como de las nuevas experiencias, pero puedes aburrirte con facilidad. Otro detalle es que las personas de este tipo no suelen tener dificultades a la hora de hablar en público y disfrutan de las relaciones con los demás sin importar el entorno.

Lentamente y con precaución

Si eres como el preocupado y andas lentamente y tomando precauciones para no tropezar ni caerte, con pequeños pasos o incluso arrastrando los pies, manteniendo además la mirada fija al suelo, es que eres una persona introvertida y reflexiva, llena de temores y de inseguridades, proyectando una imagen vulnerable y temerosa.

Ligero y con el cuerpo suelto

Si caminas como el relajado es porque vas ligero, entre lento y rápido, con medio cuerpo suelto y postura relajada. Estas personas hacen pocos gestos y pueden verse envueltos en diálogos consigo mismo y asustar a quien se los cruce. Se trata de gente que se enfoca más en los demás que en sus propias tareas, dando apariencia de deambular perdido, pero siendo tranquilo y confiando en la intuición. Asimismo, pueden parecer perezosos e influenciables.

Confianza y firmeza

Si perteneces al grupo de los expuestos es que caminas con mucha confianza y firmeza, balanceando los brazos y las caderas de forma exagerada. Disfrutas atrayendo miradas y eres una persona que pareces egoísta y poco fiable, con rasgos de personalidad dominantes y carismáticos.

Pasos medios y seguros

Si tu perfil responde al del partidario es porque das pasos medios, ni pequeños ni muy amplios, y de forma segura. Estas personas son buenas para actuar en equipo porque saben escuchar con atención y hablan después de pensar, valorando la unidad y las relaciones interpersonales. Son gente servicial, leal y de fiar.

Paso corto

Los que se mueven dando estos pasos cortos y manteniendo un pie cerca del otro es que están centrados en sí mismos y son poco exigentes.

Brazos cruzados

Las personas que caminan con los brazos tienen a idealizar la soledad aunque, paradójicamente, este rasgo revela vulnerabilidad. Ponen una barrera entre ellas y los demás, pero realmente necesitarían de otros para sentirse seguras.

Marcando el paso

Si caminas pisando fuerte y marcando mucho el paso es porque sientes ira, frustración y persistencia, pero quizás tu cuerpo te esté mandando también una señal para que te mantengas alerta.

Moviendo los brazos

Si caminas mientras tus brazos van realizando tareas múltiples es que eres una persona multitarea y creativa, dejando fluir tu imaginación y pudiendo hacer más de una cosa a la vez, como atender a una llamada y saludar o sujetar el paraguas. Son personas valientes y que solucionan problemas con facilidad.

Los test de personalidad y sus ventajas

Los test de personalidad son instrumentos a través de los cuales se pueden conocer rasgos de la personalidad oculta o tener más detalles acerca de la manera de ser y actuar del individuo. A menudo, son una manera divertida de distraerse, pero también pueden ayudar como ejercicio psicológico para ayudar en la evolución y desarrollo de cada persona.

[El nuevo test visual que te revela tu nivel de inteligencia: lo que veas primero te dice tu CI]

Entre sus principales beneficios se encuentran el hecho de que ayuda a la hora de comprender mejor a otras personas y a ti mismo, así como a lograr identificar tus gustos y aquellas cosas que te desagradan, sin olvidar que puede contribuir a conocer las situaciones en las que puedes ofrecer tu máximo rendimiento y a conocer mejor tus fortalezas y tus debilidades. Por todo ello, además de ser útiles para poder pasar un buen rato de entretenimiento, también te ayudarán a la hora de continuar con tu propio desarrollo personal.

