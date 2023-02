1 de 10

La cantante ha vuelto a las andadas por San Valentín. A falta de pareja (que se sepa) ha compartido varios post con dardos directos a Gerard Piqué. Primero Shakira aparece fregando la cocina, vestida de negro, con taconazos, y cantando el tema I might kill my ex (Podría matar a mi ex) de SZA mientras se ríe abiertamente; no hay duda de a quién va dirigida la mofa. También ha compartido una foto de un conejo con un lazo rojo y dice: "Mi San Valentín", y para terminar, una bonita instantánea de su cena del Día de los Enamorados de la que ha disfrutado con sus hijos, leche rosa y galletas con forma de corazón.