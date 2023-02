La queja viral sobre los jóvenes de la chica a la que nadie acompañó a la montaña: "He venido sola"

Ser adulto es una trampa, sobre todo a medida que cumples años y vas perdiendo tiempo libre. Pocos jóvenes se dan cuenta de que sus horas de ocio son un regalo que después únicamente llega durante las siempre escasas vacaciones de verano. Prefieren, en muchos de los casos, encerrarse en centros comerciales o quedarse en casa enganchados a un videojuego o viendo pasar vídeos en las redes sociales.

Por eso el ejemplo de esta joven ha calado tan hondo. Por un lado, porque propone un ocio alternativo a todo lo que conlleve el consumo o estar en un sitio cerrado, pero también porque apuesta por disfrutar de la naturaleza y no deja de hacer su plan ideal aunque tenga que hacerlo sola, porque sus amigos no se han apuntado. La tiktoker @beibikei ha subido al Angliru a disfrutar de un día de sol de invierno y ha subido un vídeo a la red social contando su experiencia.

"Este es un vídeo para todos mis amigos a los que les he dicho que vengan a comer aquí conmigo y me han dicho que no", ha empezado diciendo orgullosa, para añadir que "he venido sola y me lo estoy pasando muy bien. Os jodéis". Bocadillo en mano, en el idílico paisaje asturiano, la chica defiende que "si no viene nadie conmigo, vengo sola, lo que no voy es a dejar de hacer los planes que quiero hacer siempre".

"Es un sitio guay"

"No entiendo cómo a la gente le cuesta tanto hacer algo tan mínimo: tienes coche, tienes tiempo, es un sitio guay", enumera la tiktoker, presumiendo de plan: "Si es que mira con qué vistas estoy comiendo". Además, muestra a sus seguidores cómo es el sitio en el que está, con la montaña nevada y unas preciosas instantáneas de la montaña asturiana:

El vídeo no ha tardado en hacerse viral y general multitud de aplausos a la chica, consiguiendo por el momento más de 523.600 reproducciones.

