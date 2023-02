2 de 10

El actor de La que se avecina sigue recuperándose del ictus que sufrió en 2021 y que le mantiene alejado de la pequeña pantalla. Su hija, Irene, ha querido rendirle homenaje con una publicación en la que rescata una foto familiar y hace una importante reflexión sobre el cuidado de los mayores. "En 2006, cuando nació mi hija, la ingresaron unos días y yo tuve una depresión posparto tremenda. En 2012, me caí esquiando, me rompí la espina tibial, ligamento, un destrozo. Operación, escayolada dos meses, siete meses rehabilitando. Fueron dos momentos complicados, necesitaba ayuda y en ambos casos, me instalé en casa de mis padres. Ellos me cuidaron, a mí y a mi familia. Ahora, son ellos los que necesitan apoyo y que les echen una mano. Aquí estamos, he venido a hacer lo que tantas veces ellos han hecho por nosotros. Y solo espero que pronto dejemos de ser necesarios aquí", confiesa.