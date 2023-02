Sánchez exige a Podemos evitar el "ruido" y hacer pública su propuesta para reformar la ley del 'sí es sí'

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asegura que ahora mismo sólo hay sobre la mesa la propuesta del PSOE para reformar la Ley del sólo sí es sí y ha pedido a Podemos que, en medio del "ruido" generado", haga pública la propuesta que dice tener como alternativa.

Sánchez ha señalado que desde el principio, el PSOE ha intentado negociar con la ministra de Igualdad, Irene Montero, y que, ante a falta de acuerdo, los socialistas fijaron su posición con una propuesta de carácter técnico y "quirúrgico", que no afecta al corazón de la ley y que responde a una alarma social.

Ha dejado claro que va a sacar adelante la reforma planteada por el PSOE si no hay acuerdo con Podemos y aunque sea con el voto de los diputados del Partido Popular porque lo importante es superar una situación en la que expresa su especial preocupación por las víctimas.

El presidente del Ejecutivo ha hecho estas declaraciones en una conversación informal con los periodistas que cubren su gira por Austria, Croacia y Eslovenia preparatoria de la presidencia europea de la UE.

"ADN feminista del PSOE"

Sánchez no ha aclarado si ha hablado directamente con Irene Montero en busca del consenso, y afirma que ha habido conversaciones tanto con Igualdad, como con Justicia y Relaciones con las Cortes, y que también la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha estado en ellas.

Ante el daño que podría hacer al Gobierno que la reforma saliera adelante sin el apoyo de Podemos y con los votos del Partido Popular, Sánchez resta importancia a esa situación y recalca que lo importante es resolver el problema y que los intentos de lograr un acuerdo van a seguir. Además, ha asegurado que ocurra lo que ocurra, nadie puede poner en cuestión lo que denomina el "ADN feminista del PSOE".

Sánchez ha remarcado que la negociación parlamentaria acaba de empezar y ha recordado que ya hay socios del Gobierno como el PNV y el PDeCAT que han expresado su respaldo a la iniciativa socialista. También ha restado importancia a que la reforma no vaya a debatirse en el pleno del Congreso hasta el día 7 de marzo, la víspera del Día Internacional de la Mujer.

Preguntado por las discrepancias con Podemos, ha insistido en que preside un Gobierno de coalición de dos partidos que tienen culturas políticas diferentes y formas también distintas de actuar.

Acusa a Podemos de filtraciones

En ese contexto enmarca las filtraciones a la prensa por parte de Podemos de documentos como el conocido este jueves para bonificar un 14,4% la compra de 20 alimentos básicos. Sánchez llama la atención sobre el hecho de que se está ya prácticamente en un proceso electoral y Podemos trata de buscar visibilidad.

De lo que está convencido el presidente del Gobierno es que la coalición no se va a romper, no sólo porque él no tenga intención de que eso ocurra, sino porque tampoco cree que Podemos piense dar ese paso. Para el jefe del Gobierno, lo que está ocurriendo es un momento de tensión entre los socios que se superará.

