La respuesta de Echenique ante las amenazas de un grupo de cazadores: "Ese blanco no se falla"

Del humor al mal gusto hay una línea muy fina que se diluye todavía más en las redes sociales. Lo para unos puede parecer una broma, podría convertirse en una incitación al odio o, directamente, en una amenaza si se mira desde otro lado. Este parece ser el caso que ha denunciado el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados, Pablo Echenique, que ha sido víctima de una publicación que lo ha puesto en la diana ―literalmente― de un grupo de cazadores.

Echenique ha publicado dos capturas de una publicación que ha realizado en Facebook el dueño de una empresa que se dedica a organizar monterías en varias provincias españolas y que se autodenomina "facha" en su perfil de esta red social, donde ha felicitado la Navidad a sus seguidores con un "arriba España", sin ir más lejos. Fue precisamente en fechas festivas, durante la víspera del Día de Reyes, cuando publicó un montaje del portavoz de la formación morada.

La cabeza de Echenique aparecía incrustada en el cuerpo de un muñeco que simula un bebé y el cazador añadía un texto en el que informaba "a todo los participantes de nuestras monterías de los días 14 y 15 de enero, que serán obsequiados con un regalo para poner a tiro los rifles", ironizando sobre el empleo de la imagen del político para probar su puntería y añadiendo que "sé que la emoción es grande, pero os lo merecéis".

"Un 'simpático' cazador"

En la publicación, que todavía es visible en la red social, hay más de 130 comentarios ―algunos de ellos en defensa de Echenique, que se han hecho en las últimas horas―, pero la gran mayoría son de cazadores que han entrado al trapo de tan desafortunada crítica: "Si yo abro un regalo esta noche y me sale esto va directo a la chimenea", "no ensucio munición, gracias", "esto no lo matas ni con balas de plata", "ese blanco no se falla" o "no se te ocurra dar ese regalo que al final a la montería no aparecen ni los animales" han sido algunas de las respuestas.

Me mandan esto de un "simpático" cazador que "bromea" con dispararle a un muñeco con mi cara.



Si así se desfogan y eso les quita las ganas de disparar a sus perros, colgar galgos de un árbol o enterrar cachorros en cal viva, firmo.



Atentos también al jojojojó de sus amigotes. pic.twitter.com/UttPaJ5MAl — Pablo Echenique (@PabloEchenique) January 19, 2023

Echenique ha comentado que le habían mandado esto de "un simpático cazador que bromea con dispararle a un muñeco con mi cara", comentando con ironía que "si así se desfogan y eso les quita las ganas de disparar a sus perros, colgar galgos de un árbol o enterrar cachorros en cal viva, firmo" y pidiendo a sus seguidores que presten atención al "jojojojó de sus amigotes". Entre todos esos comentarios, solo hay un par que son críticos con el autor de la publicación.

"Quita esto, que no nos hace ningún favor a los cazadores, más bien al contrario" o "me parece que te has caído con todo el equipo (...), como cazador no comparto esas burradas" también se ha podido leer en el hilo. En todo caso, la respuesta a Echenique ha sido de respaldo mayoritario de los tuiteros:

¿Esto no es un delito?

Porque luego tú pones un tuit apoyando a los antifascistas y la policía te denuncia. — Sergio (@TrainerExtreme) January 19, 2023

Se les nota cultivados. — Zanzi (@Ravengers_Arre) January 20, 2023

Gracias por tu buen humor que disparen a mi mano también se la paso,,♥️💛💜 pic.twitter.com/1JsdqGotmk — Mercedes Rodriguez (@rodriguezmerce7) January 19, 2023

Ánimo Pablo no te mereces lo que te pasa con parte de esta sociedad, mucho ánimo, un abrazo — David Zamora (@dvzg1) January 19, 2023

Es inconcebible que haya personas que demuestren su enorme maldad con tanto desparpajo. Tienes mi apoyo, compañero. — Herbarius (@ClaudioSpeziali) January 19, 2023

Gentuza — 🔻💜💜✊alberina ANTIFASCISTA ❤️💛💜✊☂️🔻 (@alberin99888006) January 19, 2023

Sólo saben odiar y destruir. Gracias ☺️ por tu aguerrlda respuesta. Seguimos ✊🏽 — Inés Sáez 🌿 (@ines_saez) January 19, 2023

Que miserables que son — miguel angel (@miguelf37488293) January 20, 2023

La maldad de algunos españoles queda reflejada en estas cosas. Menos mal que no son mayoría como lo fueron en el pasado. ´Pablo, la envidia es muy mala y se ve que la tienen por toneladas. No los vas a denunciar? 😍😍 — Mónica Carretero (@MnicaCarretero2) January 20, 2023

Podemos siempre ha sido muy crítico con la caza y se ha demostrado recientemente con la legislación animal y su postura al respecto de los perros de los cazadores, un extremo en el que finalmente el PSOE les ha mantenido privilegios.

Sigue los temas que te interesan