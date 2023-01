"Una hora para una ambulancia": la queja viral a la sanidad madrileña que muchos no se creen

Desde que estalló el conflicto entre el personal sanitario y la Comunidad de Madrid, las redes sociales se han convertido en un altavoz de las reivindicaciones el colectivo médico, pero también de diversas incidencias que han ido denunciado los usuarios para alertar del deterioro de este servicio público. La última de ellas que se ha hecho viral relata la espera de una hora al teléfono para pedir una ambulancia que trasladase a una niña de 10 meses con una encefalopatía grave.

Una tuitera que ejerce de trabajadora social en Madrid ha publicado una queja en su perfil de Twitter asegurando que ha esperado todo este tiempo llamando al número de la Central de Emergencias, un servicio dependiente del Gobierno regional. "Una hora esperando para solicitar una ambulancia para una niña de 10 meses con una encefalopatía grave, esta es la asistencia sanitaria que nos ofrece la Comunidad de Madrid cuando llamamos al 112", ha escrito.

Junto a sus palabras, ha subido una fotografía en la que se puede ver un móvil llamando al número de emergencia y esperando más de 55 minutos. Además, en otro comentario ha explicado que llamó a las 15:34 horas y una hora más tarde le cogieron el teléfono para pedir el transporte sanitario, pero tardaban en llegar y "al final optamos por llevarla por nuestros propios medios". "Te puedes morir esperando, literalmente", añadía la tuitera, precisando que "la espera a la ambulancia era ya de más de dos horas".

Una hora esperando para solicitar una ambulancia para una niña de 10 meses con una encefalopatía grave. Esta es la asistencia sanitaria que nos ofrece la Comunidad de Madrid cuando llamamos al 112. pic.twitter.com/ZQexHAGLEj — Paula (@Paulalews) January 16, 2023

"Pido que vayamos todas a esto si no queremos que nos quiten la poca dignidad que tenemos como ciudadanas", escribía en otro tuit, animando a la participación en la manifestación que habrá en febrero para apoyar la sanidad. Este extremo, que muchos han considerado que "politizaba" su mensaje, y la larga espera antes de reaccionar y tomar medidas llevando a la pequeña a un centro médico, han hecho que esta queja no tenga mucha credibilidad a ojos de Twitter, donde una mayoría le ha dedicado estas réplicas:

No entiendo para que pides una ambulancia, corriendo para el hospital.



No es una situación subita, ni tienes problemas para cargar al bebe corriendo y llevarlo a urgencias.



En serio, más allá del uso político, ¿En qué mundo vivís alguno? — Javier Moyano 🇺🇦 (@FJMoyano) January 17, 2023

Yo, teniendo dos niñas pequeñas, no me ha pasado algo así. Pero si me pasa desde luego no estoy una hora esperando al teléfono. Es que ni llamo... Directamente al coche y a urgencias. Cómo has podido estar 1 hora esperando al teléfono con una niña de 10 meses esperando?? — DebianGames (@debian_games) January 16, 2023

A ver, explica eso.

Ahí no se ve a qué número has llamado.

No se puede llamar directamente a una ambulancia, sino al 112, contar lo que pasa y ellos verán si la necesitas.

No se espera una hora, cuelgas y vuelves a llamar o te desplazas por tus medios si es tan urgente — Aquí Estoy Yo (@AquEstoyYo6) January 16, 2023

Lo siento Paula pero es súper difícil que algo así suceda, no puedo decir que es mentira porque obviamente no he estado ahí , pero de verdad de verdad que no me lo puedo creer y eso que estoy de acuerdo con que la Sanidad necesita apoyo pero No de esta manera — Sarah (@Mariakamaria) January 16, 2023

Es decir, que te tiras una hora para que te atiendan del 112 por una encefalopatía grave pero no se te ocurre llamar a un taxi para evitar males mayores a la criatura... Lo hubieses tenido en la puerta a los 10 minutos y te sobra tiempo después para quejarte 20 veces.

Cojonudo — Eʅ Dισʂ Zҽυʂ (@DiosZeus2056) January 17, 2023

Ayer para llevar a mi hijo con una rotura de antebrazo tardaron exactamente diez minutos en llegar, otros diez en entablillar y estabilizar y en doce o trece más estábamos en pediatría del Gómez Ulla. Puedo tener quejas de otras cosas, pero de esto no — Saúl Labajo (@slabajo) January 17, 2023

Muy preocupados no estabais, cuando esperasteis.

Si es hija mía cogo un vehículo y voy a cualquier hospital — Laura (@Laura34038119) January 17, 2023

Lo mismo yo soy raro, pero si veo que a los 5 minutos aun no me han respondido, cojo a mi hijo en brazos si hace falta y nos vamos en el coche al hospital, no se, creo que es lo que haría cualquier padre en una situación así. — Miguel Alcaraz (@Michote91) January 17, 2023

Tan grave no sería si te has pasado una hora mirando el teléfono sin hacer nada — ChikiWhite (@ChikiWhite) January 17, 2023

Honestamente, no me creo nada, es otro tweet más para agitar a la gente — Oran (@orannx) January 16, 2023

Pero vamos a ver, es necesaria una ambulancia para trasladar a una niña de 10 meses a un hospital??

Evidentemente los políticos se están cargando la sanidad, pero los usuarios deberíamos hacer un uso responsable de ella.

No sé como no te da vergüenza haber pedido una ambulancia. — Poolpito Nys (@Poolpeiro) January 17, 2023

Señora, lo último que a mí en semejante situación se me ocurre es ponerme a juguetear con el móvil haciendo fotitos para el Twitter. No sé... — Edrielle (@_Edrielle_) January 17, 2023

La chica ha explicado más tarde, abrumada por las críticas y los insultos, que "procuro ser una persona honesta" y que ella no es la madre de la pequeña. "Que me juzguen por no asistir a la menor llevándola en coche es porque no conocen verdaderamente tampoco en las circunstancias en las que me encuentro y por qué no lo hago, que me digan que dejé morir a una menor para hacer campaña política es de las peores cosas que me han dicho nunca", ha lamentado.

