Lluvia de zascas a Los Morancos por su parodia de la última de Shakira: "Han perdido su gracia"

La sesión de Bizarrap y Shakira sigue dando mucho juego días después de su publicación. A nivel musical continúa coronando las listas de reproducciones en las plataformas, mientras que en su faceta más social continúan las reacciones a las puyas dedicadas a Piqué y todo lo que eso conlleva. Las versiones y parodias han surgido en todo el mundo y una de las últimas que se ha hecho viral es la de Los Morancos, aunque con éxito dispar entre el público.

Jorge y César Cadaval han publicado su parodia este lunes, con la salvedad de que ellos han querido meterse en la piel de Clara Chía y el exfutbolista para darles la oportunidad de contestar a los agravios. Esa no es la actitud es el título de su versión, a la que han denominado MRNCS Sessions y en la que hay también diversos juegos de palabras: "Sabes que Piqué a mí me picó y le gustó lo que picaba. ¿Qué quieres que haga yo? Clara-mente te has picado y, conmigo, Shaki, la has cagado".

En otra de las estrofas mencionan que "no me gusta lo que me ha dicho, que soy un Casio, que soy un Twingo" en boca de Chía, a la que interpreta Jorge, mientras que César es Piqué en el puesto de Bizarrap y le contesta: "Tú tranquila, no te compliques, déjala a ella que te critique". En una nueva réplica, con una rima poco trabajada y algo repetitiva, reitera la joven que "ya se está pasando, entiende que me pique, lo digo pa' que la mierda a mí no me sal-pique":

"Bailaba siempre el Waka Waka, pero ahora ni un paso me saca. Por las buenas siempre soy muy buena, pero como tú me busques al final me encuentras", concluyen Los Morancos en su enésima imitación de una canción exitosa. Lo que ocurre es que, al menos en Twitter, el público parece que no está por la labor de reírles esta última gracia (y menos después de sus campanadas) y los han encumbrado a la lista de tendencias por los zascas que les están dedicando:

Año 2023, Los Morancos siguen pensando que esto es gracioso. pic.twitter.com/astZvc3YRS — Joseba Pérez 🦑 (@JosebaComico) January 17, 2023

Gracias, Morancos, llevaba cinco días sin reírme y ahora llevo seis. pic.twitter.com/OBwjEcWwAx — Randy Meeks (@randymeeks) January 16, 2023

Hay más gente preguntando en Twitter si los Morancos son graciosos que gente a la que le hacen gracia los Morancos — Vegannibal Lecter (@veganibalecter) January 17, 2023

Qué graciosa la parodia de Los Morancos. pic.twitter.com/WeVWUcrG70 — Silvia Carri 👩‍💻 (@Silvicarri) January 17, 2023

—Define gracioso.

—Los Morancos.

—Te he dicho que definas gracioso, no patético y ridículo. pic.twitter.com/2GxrQo9RRS — Esteban Navarro (@EstebanNavarroS) January 17, 2023

Los Morancos, vergüenza de Andalucía desde hace muchos años pic.twitter.com/Kzh5o1bmpj — El Malafolla (@ElMalafolla3) January 17, 2023

Se puede ser más rancio que los "Morancos" ?? pic.twitter.com/l525UEtOd1 — MangoDurango (@MangoDurango) January 17, 2023

A mi los Morancos ya me parecían una soberana mierda cuando tenía 14 años, y voy por los 47. — Rafa Padilla Pascual (@PascuPadilla) January 17, 2023

Hace más de 20 años que Los Morancos no me hacen absolutamente nada de gracia. Al parecer la gentes los ha descubierto este año. — Javi de Ríos (@javiderios) January 17, 2023

Lo único gracioso de los Morancos en toda su carrera. pic.twitter.com/keh8Uh2mbH — Alberto S. Regatos (@AsRegatos) January 17, 2023

Los Morancos perdieron casi medio millón de espectadores en las campanadas de Nochevieja en la tele pública.



España ya no vive instalada en 1993. pic.twitter.com/YzULfpRMkv — No me busquéis en Paquita 🥄 (@undivaga) January 17, 2023

Vale he escuchado la cancion de los morancos, han perdido toda su gracia lo acepto — 𝐼 𝓈 𝒶 𝒷 𝑒 𝓇 𝓊 🍉 (@Ronoah_) January 17, 2023

La mejor parodia de los Morancos fue cuando hicieron esta de Ronald Koeman y su hijo. pic.twitter.com/mcYR9JXl31 — Santi Liébana (@SantiLiebanaR) January 17, 2023

No obstante, en poco más de 24 horas, el vídeo de su canción en YouTube ha superado las 700.000 reproducciones y está de número uno en tendencias de la plataforma en España. Además, allí se pueden leer otros muchos comentarios aplaudiendo la versión. Para gustos, colores.

