Gerard Piqué, ¿el narcisista? Tres psicólogos desvelan por qué "le gusta" avivar la polémica con Shakira

El éxito mundial de la Music Session #53, la nueva canción de Shakira (45 años) junto a Bizarrap (24), no solo ha colocado en el punto de mira a la colombiana, que se ha situado en lo más alto de la música mundial batiendo todos los récords, también ha centrado las miradas en su expareja.

Gerard Piqué (35) es el protagonista involuntario de la canción. A él se dirige la artista sin miramientos, matándolo definitivamente y sentenciando su relación. "Aquí no vuelvo, no quiero otra decepción", le dice en cierta estrofa, dejando claro que no hay reconciliación posible. Y aunque también aprovecha la letra para atacar directamente a Clara Chía (23), la actual novia del futbolista, es el exjugador del Barça en quien ha centrado la mayor parte de sus esfuerzos. "Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda", le espeta.

Ante estas frases afiladas todo el mundo estaba esperando la reacción del deportista, que no ha defraudado. Este fin de semana se ha convertido en protagonista de titulares por mérito propio. Primero en Twitch, donde el viernes 13 demostraba que había escuchado la canción y, haciendo referencia a una de las partes más controvertidas del tema, en el que Shakira compara a Clara con un Casio mientras ella se define como un Rolex, Piqué anunciaba: "Casio nos ha regalado relojes, tenemos un acuerdo con Casio". "Este reloj es para toda la vida", sentenciaba.

La mofa no terminaba ahí. Dos días después, el domingo, llegaba a un evento de la Kings League conduciendo un Twingo en el que se escuchaba de fondo la Session #53. Una respuesta muy original a la parte de "Cambiaste un Ferrari por un Twingo". Con esto, el catalán no solo lanzaba otro dardo contra la cantante, también volvía a apoyar públicamente a su novia.

Lejos de entrar de lleno en la polémica, Gerard Piqué ha optado por contraatacar con sentido de humor, lo que en las redes sociales se ha visto como una nueva prueba de que es una persona "narcisista". Un trastorno de personalidad que ya le achacaba Shakira en la canción Monotonía, donde decía "De repente ya no eras el mismo, me cambiaste por tu narcisismo", y que EL ESPAÑOL ha intentado contrastar con varios expertos psicólogos.

El psicólogo Gabriel Pozuelo, director de Mi Psicólogo Madrid, afirma que tras las últimas actitudes de Gerard Piqué se puede hablar de que posee "rasgos narcisistas", si bien no se puede afirmar, sin un diagnóstico, que tenga este trastorno.

"Hay rasgos que pitan, como el aire de superioridad. Se está riendo de lo malo y le está sacando el beneficio", continúa el experto, que afirma rotundo que a Piqué "le gusta" estar bajo el foco y ser protagonista. Habría que analizar, apunta, si es una persona con "falta de empatía", ya que esta suele estar presente en las personas con esta condición.

"Al trabajar en un club de fútbol y ser dueño de empresas, se entiende que es empático", matiza. Sin embargo, recuerda que a lo largo de su carrera ha tenido varios momentos sin empatía, como la ocasión en la que aseguró que el futbolista Álvaro Arbeloa no era su amigo, en todo caso un "cono-cido", haciendo referencia al mote despectivo por el que algunas personas se referían al madridista, o las muchas ocasiones que se ha mofado públicamente del que era el club rival y de sus jugadores.

"Se confunde mucho el narcisismo con la prepotencia y la chulería", añade Pozuelo, dando a entender que Piqué podría entrar más en estas dos categorías. "Está actuando así para protegerse y, a la vez, atacar a Shakira. Demuestra así que no le afecta y que es capaz de sacar partido a la situación. Le está dando la vuelta", sigue.

En cuanto a los rasgos que tienen los narcisistas, cuenta que están la superioridad, el querer ser el foco de atención, la búsqueda de la perfección, el cruzar los límites, la falta de empatía y el gusto por el control. "Pita un poco en Gerard Piqué, pero solo vemos la cara pública, al personaje", matiza Gabriel Pozuelo, que insiste en que es necesario un análisis profesional para hacer un diagnóstico.

Cristian Salomoni, psicólogo experto en comunicación no verbal, coincide y asevera en que "se puede afirmar que tiene rasgos narcisistas", aunque matiza que se trata de algo innato al ser humano, especialmente en futbolistas pues "la vida y la profesión que tienen les lleva a serlo: los coches de alta gama, los relojes de lujo, las mansiones en las que vive, la gran cantidad de followers, las publicidades...".

Las reacciones que ha tenido con el reloj Casio y el coche Twingo tampoco pasan desapercibidas para el experto, que ve en ellas "más un rasgo infantil de narcisista". En su opinión, el deportista "no se ha comportado como una persona madura, padre de dos hijos y con pareja" ya que no ha hecho frente a sus responsabilidades.

"De la monotonía se puede salir", añade Salomoni, cuyo consejo es "elegirlo". "Convivir es complicado porque cada uno tiene sus pasiones y el tiempo siempre es escaso, pero siempre se puede recapitular y volver al proyecto compartido de pareja".

La cantante Shakira y Gerard Piqué en la Copa Davis de 2019. Gtres

La psicóloga Marta Panizo, directora de Catarsis Psicología, intenta explicar la reacción de Gerard Piqué enmarcando sus acciones dentro de una técnica llamada intención paradójica. "Es coger eso que te hace daño y trabajar con ello a tu favor", explica, refiriéndose al uso que ha hecho el ex del Barcelona con Casio y Twingo. "Es una forma inteligente de gestionar su situación personal", afirma.

"Como personaje, muchas de las cosas que hace las hace porque puede. Si él habla mal de alguien en público o tiene actitudes prepotentes es porque tiene a alguien que le aplaude", añade la psicóloga, que asegura que no se puede llegar a la conclusión de un diagnóstico sin una evaluación profesional de la personalidad.

