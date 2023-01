De las críticas a Los Morancos al homenaje de Pedroche a los refugiados: así han sido las Campanadas

El ritual para recibir al Año Nuevo en las casas españolas ha estado acompañado, como siempre, de la televisión. Las distintas retransmisiones de las Campanadas han dejado anécdotas, momentos emotivos y hasta escenas controvertidas en una Nochevieja en la que ha habido grandes cambios, como la ausencia de Anne Igartiburu en TVE, mientras que otras tradiciones como el simbólico estilismo de Cristina Pedroche se han mantenido.

Televisión Española, Antena 3 y laSexta han despedido el 2022 desde la madrileña Puerta del Sol, mientras que Cuatro y Telecinco han hecho lo propio desde Torrejón de Ardoz.

Críticas a Los Morancos

¿Que por qué he echado de menos a Anne Igartiburu junto a Ana Obregón? Los Morancos han sido un desastre dando las #CampanadasRTVE, saliéndose del guion y con un humor (si se le puede decir así) desfasado… ¡Pobre, Ana!😬 pic.twitter.com/bX9GyK8cGz — El Chico Comenta (@ElChicoComenta) January 1, 2023

Tras perder el liderazgo de las Campanadas el año pasado por primera vez en la historia, para esta Nochevieja RTVE decidía dar un giro de timón y dejar de contar con Anne Igartiburu, hasta ahora figura icónica de las uvas en la cadena pública. En su lugar, Ana Obregón y Los Morancos fueron los encargados de despedir el 2022 junto a la audiencia, pero el papel de los humoristas ha sido cuestionado por algunos espectadores que han criticado sus chistes y el caos de sus intervenciones.

Las bromas de los hermanos Cadaval sobre chinos o árabes han indignado a buena parte de la audiencia, que ha clamado contra el racismo que los cómicos han lucido ante millones de espectadores para recibir al 2023. Además, Jorge y César se mostraron bastante perdidos durante toda la noche e incapaces de seguir el guion, obligando constantemente a Ana Obregón a reconducir como podía la situación.

La emoción de Ana Obregón

Ana Obregón se emocionaba al recordar a su hijo y a sus padres. RTVE

Como era inevitable, la emoción invadía a Ana Obregón al despedir su año más difícil, pues tras perder a su hijo en 2020 y a su madre en 2021, este 2022 fallecía su padre, dando un nuevo golpe a la presentadora.

"No puedo dejar de decir una cosa. Sé que en este momento hay tres personas que me están viendo desde un sitio privilegiado. Son las personas que más quiero en el mundo. Son mi padre, mi madre y mi hijo. Desde hace casi tres décadas, he tenido la suerte de estar en este balcón y siempre mandar un besito a casa. Hoy, si me perdonáis, quiero mandarles un beso. Un beso al cielo", expresó emocionada la actriz.

El homenaje de Pedroche a los refugiados

Cristina Pedroche homenajeó a los refugiados de todo el mundo con su estilismo. RRSS

El estilismo de Cristina Pedroche en las Campanadas se ha convertido ya en una tradición más en la Nochevieja española. La presentadora lleva años aprovechando su gran exposición en las Campanadas para lanzar reivindicativos mensajes y este año ha decidido homenajear a los refugiados de todo el planeta.

Una capa hecha con una tienda de campaña de ACNUR cubría el gran secreto de Pedroche: un top que era una auténtica obra de arte realizada por Jacinto de Manuel. La prenda simboliza una paloma de la paz y está fabricada con pasta de papel de periódicos reciclados y esmaltada en blanco, convirtiendo así las malas noticias en un mensaje de paz y libertad.

El bodypainting que había anunciado la madrileña se limitó a sus brazos, pintados de blanco como símbolo de la paz. "Mi deseo para 2023 es paz. Porque nuestro país fue un país de refugiados en la posguerra. Nosotros y nosotras fuimos lo que muchas personas son hoy en día: refugiados. Tuvimos que esperar fuera una esperanza de futuro, la ilusión de una nueva vida. No olvidemos que hoy las personas refugiadas tienen derecho a un futuro en paz. La paz aparece en medio de la más profunda de las oscuridades, de la guerra", expresó emocionada la presentadora, que además presumió de su incipiente tripa de embarazada.

El reencuentro de Anne y 'Ramonchu'

Ibai Llanos hizo posible el reencuentro entre Anne Igartiburu y Ramón García en las Campanadas.

Con la retransmisión de las Campanadas en su canal de Twitch, Ibai Llanos ha logrado este año un histórico reencuentro entre Anne Igartiburu y Ramón García frente al reloj de la Real Casa de Correos de la Puerta del Sol.

La presentadora, que por primera vez en 17 años se ha quedado fuera de las Campanadas de RTVE, se convertía en uno de los fichajes sorpresa del streamer y protagonizó una divertida noche dando las uvas junto a Ramonchu, con quien derrochó complicidad y hasta llegó a lanzarle una uva en la séptima campanada.

"Al 2022 le pido que haya salud y un poco más de Twitch, ya que estamos", comentó la vasca. Ramón, por su parte, pidió "salud y trabajo" y aprovechó para lanzar un alegato en contra de la violencia machista: "Los últimos días en este país han sido muy duros con la muerte de tantas mujeres. Que eso de una maldita vez se acabe, por favor", aseveró.

Por su parte, Ibai Llanos mandó un mensaje a todas las personas que se encuentran en situación de soledad: "Nosotros intentamos aportar nuestro granito de arena y ojalá este tipo de directos sirva para estar más entretenidos y apoyados. Muchas veces se nos olvida de esa gente que tiene que pasar una fecha como esta solos o trabajando", expresó el popular streamer.

El dardo de Risto Mejide

Risto Mejide y Mariló Montero dieron las Campanadas en Mediaset.

Como no podía ser de otra manera, Risto Mejide condujo las Campanadas de Mediaset junto a Mariló Montero y con polémica. El publicista hizo un sarcástico comentario que algunos espectadores se han tomado como un dardo envenenado a Ana Obregón y Cristina Pedroche.

Todo sucedía cuando Mariló aseguraba que en 2023 tendrá "nuevos comienzos", algo que Risto aprovechaba para lanzar una pulla -o al menos eso parece- a las presentadoras de TVE y Antena 3. "¿Ah, sí? ¿Hay algo que anunciar? ¿Un embarazo? ¿La muerte de un ser querido? Eso siempre da audiencia", espetó. "Eso siempre va a suceder, por desgracia. Ya te enterarás, igual te concierne", se limitó a responder Mariló.

El comentario del presentador no pasó desapercibido, sobre todo teniendo en cuenta que este año Cristina Pedroche pretendía anunciar su embarazo en las Campanadas y Ana Obregón se enfrentaba a su Nochevieja más difícil tras perder en dos años a su hijo, su madre y su padre.

