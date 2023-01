Los zascas a la ministra Ione Belarra por manipular la portada de ABC para señalar a Feijóo

A los tuiteros anónimos se les permite e incluso se les aplauden los memes aunque para sacarnos una carcajada tengan que emplear el Photoshop sin advertirlo y haya quien acabe dando por verdadera la imagen falsa. Sin embargo, eso que en otros contextos está amparado por el humor, en las redes sociales de una ministra se convierte automáticamente en una manipulación y un bulo intencionado, como ha sucedido con el montaje que ha compartido Ione Belarra en su cuenta de Twitter usando la portada de ABC.

El diario ha llevado este lunes a su portada un exhaustivo reportaje en el que prueban que el exvicepresidente del Gobierno con José María Aznar, Francisco Álvarez-Cascos, que también fue ministro de Fomento y presidente del Principado de Asturias, llegó a cobrar 4,7 millones de euros de empresas, cajas de ahorro y otras entidades vinculadas con sus cargos políticos. Entre esos pagadores están constructoras a las que habría adjudicado obras del AVE cuando dirigía el Ministerio.

También ayuntamientos y la Generalitat Valenciana figuran detrás de los pagos que beneficiaron a Álvarez-Cascos, según el reportaje de ABC que firman Javier Chicote, Jorge Navas, Adriana Cabezas y Roberto Pérez. Aseguran los periodistas que el expolítico del Partido Popular canalizó los cobros fraudulentos entre 2004 y 2018 a través de una inmobiliaria y una sociedad de compraventa de arte:

Ya está disponible la primera edición de ABC del lunes 16 de enero en @abckioskoymas https://t.co/wkY7dOgQRB pic.twitter.com/QtO93uenrK — ABC.es (@abc_es) January 15, 2023

Este ha sido uno de los temas del día en Twitter, donde el nombre de Álvarez-Cascos ha ocupado la lista de tendencias, suscitando todo tipo de comentarios al respecto. En cambio, el de la ministra Belarra no se ha centrado en la información propiamente dicha, sino que ha querido recordar la militancia popular del expolítico para relacionarlo directamente con el actual presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo.

Para ello, en vez de añadir a su tuit la portada original del ABC y poner al lado otra fotografía Feijóo con Álvarez-Cascos ―que hubiese sido lo deseable―, decidió fusionar la idea en un montaje sin advertir a sus seguidores que se trataba de una imagen manipulada. Seleccionó Belarra un abrazo de ambos que se captó en 2010, cuando uno era presidente de la Xunta de Galicia y el otro pretendía encabezar la lista del PP a la Presidencia del Principado, que posteriormente ganaría con la formación Foro.

Para esto quiere siempre gobernar el PP.



Que sus continuos intentos de lavado de cara no os haga olvidarlo. pic.twitter.com/JXfqlj1emb — Ione Belarra (@ionebelarra) January 16, 2023

La imagen es del fotógrafo Jesús García para El Comercio y se hizo en el acto por el Día de Galicia en Asturias. Feijóo no era presidente del PP nacional, cargo que ostenta desde el año pasado, y Álvarez-Cascos estaba a punto de dejar el partido, algo que hizo el 1 de enero de 2011 comunicándoselo a la dirección del PP. No obstante, aunque ya nada parece relacionar a ambos, Belarra ha pedido que "sus continuos intentos de lavado de cara no os hagan olvidarlo", pero su tuit no ha tardado en volvérsele en contra:

Esa no es la portada del periódico. Resulta bastante llamativo que una ministra manipule de manera tan notoria, información que es de dominio público. — Jaime González Castaño (@JaimGonCas) January 16, 2023

La foto está manipulada, señora ministra. Si se la han colado, bórrela. Si no, también, bórrela. Ni Cascos ni PP ni la derecha son santos de mi devoción, pero mentir así, al igual que mienten ellos, NO. — 3eran3 𓅢𓅔 📚📈👨‍🏫 🇵🇱 🇪🇸 🇵🇹 (@3eran32) January 16, 2023

Una ministra manipulando una portada del ABC, porque la original no le iba bien a su estrategia contra el PP. — Sisca BB 🖤 🌻🌻🌻 (@SiscaBB) January 16, 2023

¿De donde ha salido esa portada?



No está bien manipular, y menos que lo haga una ministra.



Esta es la original. pic.twitter.com/FIutRfSBPP — 𝙹𝚘𝚜𝚎́ 𝙰𝚗𝚝𝚘𝚗𝚒𝚘 𝚁𝚎𝚒𝚗𝚊 (@joseareina) January 16, 2023

Ione... no estoy en tus antípodas ideológicas, pero si morales: la imagen es una manipulación.



Así, no. — David de la Sierra-Llamazares Cejuela (@BluesSia) January 16, 2023

Así no, Ione. Pon la portada real, no seas como ellos. — LA ESTANQUERA DE SAIGON🇻🇳 (@StanqueraSaigon) January 16, 2023

Es de vergüenza que manipules la portada del periódico. Esa no es la original — AzaharaLT (@AzaharaL) January 16, 2023

Ostia, manipulando la portada con photoshop, jajaja. pic.twitter.com/9fbedB45Zd — Rodrigo 🇪🇸 (@Rodrovd) January 16, 2023

Ione, manipular la portada te deja a su altura. Sin trampas la credibilidad crece. — Karenina 🇺🇦🇪🇸💛💙 (@KARENINA2525) January 16, 2023

La ministra publica esta fotografía MANIPULADA con intención de ENGAÑAR.



¡Sí se puede! pic.twitter.com/DF7FfYcpvq — Liberal Enfurruñada (@MuyLiberal) January 16, 2023

Portada manipulada con toda la caradura. — Arturo Maneiro Vila (@arturomaneiro) January 16, 2023

Deja de manipular portadas.

Se nota que eres de izquierdas porque a jugar sucio no te gana nadie, eres una manipuladora.

Disfruta de los meses que te queden porque si Dios quiere se te acaba el chiringuito pronto — Jacobo (@Jacobosanjuas) January 16, 2023

Lo de la oficina antibulos iba por ti, ¿verdad? pic.twitter.com/rgVPOL0OFn — Jesús Rodenas 🇪🇸 (@JesusRodenasJ) January 16, 2023

Además de los zascas a la ministra por no advertir de la manipulación de la portada que estaba compartiendo, desde ABC han cargado contra ella diciendo que se trata de un "bulo de Podemos" y una "burda manipulación de Belarra" que, resaltan, "coincide con la decisión de sus socios de gobierno de crear un 'comité contra la desinformación de la derecha', una especie de oficina de la verdad para desmentir bulos como este".

