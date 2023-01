El rifirrafe de Unai Sordo y Toni Cantó a cuenta de ETA: "No eres más tonto porque no entrenas"

Desde que trascendió el estreno del late night que Toni Cantó conduce los sábados en 7NN sabíamos que nos iba a dejar momentos gloriosos que se iban a hacer virales con rapidez, como su versión de la sintonía de La abeja maya que trascendió por lo ridículo del asunto. En esta ocasión ha dejado a un lado sus dotes musicales para centrarse en el monólogo de humor, pero el ex de UPyD, Ciudadanos y el Partido Popular ha quedado en evidencia por su falta de rigor y Unai Sordo lo ha tildado por ello de "tonto".

Cantó realiza un monólogo en su programa y esta vez ha incluido una crítica al sindicato UGT por apoyar "la marcha proetarra de Bilbao". Basándose en esta premisa que pone en boca de Ángel Expósito, de Cadena COPE, empieza a encadenar sus chascarrillos: "¿Unión General de Terroristas? No, no piensen mal, la cosa queda entre iguales. El sindicato de trabajadores apoya al sindicato del crimen", ironiza.

Continúa explicando que, bueno, "iguales no son, ya que en UGT hace tiempo que están todos liberados" y señala a Unai Sordo, de Comisiones Obreras, como líder de este sindicato para poner en su boca que "reconoció que a ellos les invitaron a unos cócteles, pero no sabían que eran molotov". Además, esta vez acertando con otro "líder histórico" como fue Cándido Méndez, bromeó con que había "pasado la noche en el calabozo bajo protocolo antiterrorista por ir diciendo en la cabecera de la manifestación que mataría por unos langostinos".

UGT apoya la marcha proetarra de Bilbao.

Lo normal: el sindicato de trabajadores apoyando al sindicato del crimen.

Su líder, Unai Sordo, declara que le invitaron a unos cócteles pero que no sabía qué eran molotov. @CONTONI7NN pic.twitter.com/K175hF0ewy — Toni Cantó (@Tonicanto1) January 14, 2023

Cantó deja claro en este fragmento que no sabe que Unai Sordo no es el líder de UGT sino de CCOO, puesto que el secretario general de la Unión General de Trabajadores es Pepe Álvarez desde que Cándido Méndez dejó el puesto en 2016 tras 22 años en el cargo. Pero no es la única pifia, porque el titular que adjudica a Expósito sale de un tuit publicado en octubre de 2021 antes de la manifestación a favor de los presos de ETA que se celebró en San Sebastián el día 23 de ese mismo mes:

¿Qué hace la UGT apoyando una manifestación en favor de los presos de #ETA? pic.twitter.com/BTVHyzUhvm — Ángel Expósito (@ExpositoCOPE) October 22, 2021

Entre la falta de rigor informativo, dando como actual una noticia que tiene ya un año y tres meses de antigüedad, y la confusión con el nombre del líder de UGT, no nos extraña mucho que Unai Sordo le haya dedicado estas contundentes palabras en Twitter:

No eres más tonto porque no entrenas, @Tonicanto1. https://t.co/E9BbGNrQ67 — Unai Sordo (@UnaiSordo) January 15, 2023

Provocando además una reacción parecida entre sus seguidores:

Qué injusto. Sí que entrena. Y mucho. https://t.co/ZLOkos70AL — Hugo Martínez Abarca (@hugomabarca) January 16, 2023

Entrena, Unai, ya te digo yo que entrena. Llegar a su nivel no está al alcance de cualquiera. — Jaume Mayor🔻 (@JaumeMayor) January 15, 2023

Si entrena, Unai, no le dejan participar en torneos de tontos porque no admiten profesionales. Entre edo y que Sole le dio demasiadas collejas... https://t.co/xTj6HTvH3B — Ozpin Targaryen💧👑 - 115 (@OzpinTargaryen) January 16, 2023

Empanada mental es poco. La manera de hacer el ridículo este especialista del español es mucho. — Agustin Martin (@Agmartinccoo) January 15, 2023

Sí entrena , sí. No hace otra cosa que entrenar https://t.co/H5oXmk0pEL — LELES68🇪🇸🇺🇦 (@leles68) January 16, 2023

En cambio, Toni Cantó, lejos de enmendarse ―desconocemos si alguien le ha dicho ya que Sordo es de CCOO y no de la UGT―, le ha dado las "gracias por la difusión" de forma irónica:

Gracias por la difusión, Unai. 🦐 https://t.co/JCj0ghcosj — Toni Cantó (@Tonicanto1) January 15, 2023

La última marcha que se ha organizado en Bilbao para pedir el fin de la dispersión de los etarras presos ha sido convocada el 7 de enero de este 2023 y, según la Policía Local, fueron unas 20.000 personas las que secundaron la movilización. Sí ha habido representantes de UGT en ella, no obstante, PNV y CCOO respaldaron la reclamación, pero rehusaron participar, según informó Europa Press.

