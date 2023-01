El 'repaso' de Javier Nart a Ángela Rodríguez 'Pam': "Es una incompetente y una analfabeta mental"

A Ángela Rodríguez, la secretaria de Estado de Igualdad, a estas alturas le habrá quedado claro que sus declaraciones, sean en sede política o en un pódcast de Podemos, no se pueden separar del cargo que está ejerciendo. Aunque Irene Montero ha salido en su defensa, sus polémicos chascarrillos banalizando las rebajas de penas que se suceden en España tras la puesta en vigor de la Ley del solo sí es sí le han valido la reprobación de ministras socialistas y un monumental repaso de Javier Nart desde el plató de Todo es mentira.

El programa que conduce Risto Mejide en Cuatro abordaba el tema este jueves con el diputado del Parlamento Europeo como uno de los invitados a la mesa de tertulianos. Al también abogado y escritor le han llegado dos minutos para poner de vuelta y media a Rodríguez, sin escatimar calificativos. "Parte del supuesto de que ella es intocable y que todo se corresponde a una conspiración de jueces machistas cuando, en este momento, en España, hay más magistradas que magistrados, más juezas que jueces; pero claro, ya se sabe que son magistradas machistas", ha empezado.

Para Nart, Rodríguez es una "incompetente y analfabeta mental" que "tiene que decir cómo tiene que interpretarse la ley mala, mal parida, que ellos han realizado", sosteniendo que se "han modificado las penas por su frivolidad e incompetencia y lo que están haciendo los jueces es, sencillamente, aplicar la legalidad". "Esto no es un problema de machismo, es un problema de dos cosas: incompetencia y lo que yo denomino franquismo ideológico, que es ese 'usted no sabe con quién está hablando'", ha remachado.

"Revolucionarios de pandereta"

"Yo ya no pido que dimita", ha continuado Nart, valorando que "una vez que han puesto el culo en un coche oficial y en un asiento público y tienen los sueldos que tienen, estos revolucionarios de pandereta no sueltan la teta del Estado ni con agua caliente; pero que, por lo menos, tengan la decencia y la humildad de que cuando han metido la pata" lo reconozcan. Incide además el eurodiputado en que el principio de retroactividad penal más favorable al reo "lo saben hasta los estudiantes de Primero de Derecho, excepto los brillantes personajes de Podemas, que son los que tienen la culpa de lo que está pasando".

💥💥 Apoteósico repaso de Javier Nart a Ángela Pam. Maravilloso. pic.twitter.com/2Z0Oxkk3Si — Pedro Pineda Celis (@pedropcelis) January 12, 2023

"Eso sí, se ríen mucho y cuando señalas su incompetencia se colocan detrás de la trinchera de la Institución: 'Yo soy el feminismo y están atacando al feminismo'. No, hombre, no, estoy atacando su indigencia mental", ha concluido Nart, llevándose una gran mayoría de aplausos en Twitter, donde su nombre está en lo más alto de la lista de tendencias. También, porque siempre hay de todo cuando se trata de esta red social, han surgido voces señalando que él mismo lleva de eurodiputado desde 2014 disfrutando de un sueldo público y se le podría aplicar la misma premisa de no soltar el sillón. Aun así, la ovación ha sido mayoritaria:

Ángela Rodríguez, por su parte, ha estado este viernes en la Televisión de Galicia y ha pedido "todas las disculpas que sean precisas" a las personas que no les ha gustado el "tono" empleado en sus declaraciones. "¿Cómo voy a pensar que se puede frivolizar con las víctimas de violencia machista?", se ha preguntado, defendiendo que hay que "diferenciar" entre un foro político y un pódcast con "espacio para el sarcasmo".

