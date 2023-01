La "despechada" Macarena Olona se 'parte la cara' por Shakira: "Al estercolero con la basura"

Puede que nunca sepamos a ciencia cierta si el fanatismo de Macarena Olona por Shakira lleva existiendo toda la vida o ha ido creciendo desde la infidelidad de Gerard Piqué. Tampoco será fácil descubrir si finalmente su conversión ha tenido algo que ver en esa sororidad que demuestra con la cantante colombiana o si, como están apuntando algunos, lo que realmente sucede es que la exdiputada de Vox se siente igual de despechada que ella con su antiguo partido.

Después de este jueves ha cobrado fuerza esta última teoría, puesto que Olona no ha parado de publicar tuits en referencia al tema del día del que es imposible escapar: los zascas de Shakira a Piqué a través de la canción que ha estrenado con Bizarrap. Esta semana, antes del lanzamiento, ya había publicado una fotografía de la cantante para decirle que lo hiciese "sin piedad" y colocarle una corona, suponemos que para decirle que era una "reina".

Después de publicarse la canción, en la madrugada de este jueves en España, Olona no se ha cortado un pelo diciendo que no veía "el momento de bailarla" y contestando a las menciones que la señalaban como una "despechada" más. No en vano, eso es lo que le llaman los seguidores de Vox que un día la amaron por sus explosivas intervenciones en el Congreso de los Diputados y hoy no se cortan en llamarle "comunista". Por eso, con la idea de que cuente qué pasó para que se le rompiera el amor con la ultraderecha, hasta le han hecho un meme que ha compartido:

Asimismo, la han incluido con Shakira y Cristina Seguí en el grupo del despecho en contraposición a Ortega Smith y Piqué:

¿En qué barco estáis, en el de Piqué y Oetega Smith o en el de las despechadas Shakira, Olona y Cristina Seguí?



Yo lo tengo claro. pic.twitter.com/7dJihwJAOd — Víctor (@victorperrugazo) January 12, 2023

Y ella, una vez más, ha entrado al trapo:

Por último, al menos por el momento, Macarena Olona ha tuiteado un vídeo antiguo de Shakira y Piqué. En concreto, las imágenes se corresponden con un concierto de la colombiana en el Estadio Olímpico de Barcelona en mayo de 2011. En aquella ocasión, para celebrar la Champions del Barça, el futbolista había invitado a todo el equipo, incluido el entrenador Pep Guardiola, y Xavi, Villa, Bojan, Pedro y Busquets se atrevieron a subir con él al escenario para bailar.

Shakira les enseñó entonces su mágico toque de cadera ante un público enloquecido y mostró la complicidad que tenía con Piqué en aquel momento. Olona, basándose en la escena, ha valorado que "la vida incluye relaciones tóxicas y hemeroteca", considerando que "la vida es superación" y que debe enviarse "la basura al estercolero para seguir avanzando". Además, ha añadido que tienen todo el derecho "a no ser perfectas en el dolor":

La vida incluye relaciones tóxicas. Y hemeroteca. La vida es superación. Al estercolero con la basura para seguir avanzando. Y con todo el derecho a no ser perfectas en el dolor 👑 pic.twitter.com/oLanRa2ZtK — Macarena Olona (@Macarena_Olona) January 12, 2023

Un dolor que, en su caso, le echan en cara cada vez que tuitea algo que poco o nada tiene que ver con aquella Olona del pasado, siempre enfadada y criticando todo lo que se saliera de la norma. Ahora, la excandidata de Vox a las elecciones andaluzas, tiene que lidiar con acusaciones como estas:

Macarena pero al final con quien vas? Con Shakira o con Piqué?

Con vox? O con podemos? Por la verdad es que no tengo ni idea? — periko (@perikoteando) January 12, 2023

Madre mía, Macarena. Ponlo en modo avión por tu bien. — Alvaro Canosa (@AlvaroCanosa) January 12, 2023

Procura no ir esparciendo espinas en ese camino que has decidido recorrer, tal vez un día debas volver descalza. 🤦 — Nanita Delgado 🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸 (@Lo912852081963) January 12, 2023

Muy divertida esta cuenta parodia — Diga 33 (@VctorMa60210185) January 12, 2023

Te veo futuro en Sálvame. — Esclavo del sistema (@melintore) January 12, 2023

Te veo sustituyendo pronto a la Esteban en T5, Macarena — Samuel (@Samuel_Balboa) January 12, 2023

Estás cambiando mucho en poco tiempo. — Seny /♥️ (@Seny0Seny) January 12, 2023

"Al estercolero con la basura para seguir avanzando", dijo Vox en su momento. — Vincent Vega 🕺 (@VincentVega677) January 12, 2023

¿ Sigues despechada con VOX? Ajo y agua.



Con el tiempo supongo que lo superaras.



VOX te ignora y eso te hierve la sangre no? — La VOX (@inon24) January 12, 2023

De momento, parece que no le afectan demasiado.

Sigue los temas que te interesan