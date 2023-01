La acusación de plagio a Shakira se le vuelve en contra a la venezolana Briella: "Tú también copiaste"

Algún día podremos contarle a nuestros nietos lo que vivimos cuando Shakira logró copar todas las tendencias de Twitter con una canción de 3:33 minutos junto a Bizarrap. La sesión 53 y todo el salseo que ha derivado de ella se ha colado hasta en los informativos más serios de la televisión porque ha sido imposible esquivar el tema en las redacciones. De repente, los motivos de la ruptura con su expareja Piqué estaban en boca de medio mundo y no es de extrañar que en este contexto hayan aparecido también acusaciones de plagio.

Es lo único que le faltaba a este sainete al que estamos asistiendo en primera fila después de que se hayan dado los papeles principales la heroína y el villano, el secundario para Clara Chía, y el reparto para dos relojes y dos coches cuyas marcas se están frotando las manos. Ahora, a ese elenco hay que sumar también a la cantante venezolana Briella, quien no ha tardado en comentar que "BZRP Session es mi canción Solo tú" y añadir que estaba "en shock" ante tamaño descubrimiento.

Briella, que cuenta con más de 153.000 seguidores en Instagram, no es tan conocida en España, pero las redes sociales se han hecho eco inmediatamente de su denuncia también a través de Twitter. Allí ha publicado un vídeo mostrando el estribillo de la canción Solo tú que publicó el pasado mes de junio de 2022, con un videoclip en el que también había un micrófono muy a mano, e intercalando el nuevo tema de Shakira y Bizarrap:

Mi canción “Solo tú” (junio 2022) / La BZRP Session de Shakira (hoy)



Qué opinan ustedes? 🥺 pic.twitter.com/cEgnx7ZuIJ — Briella (@briellamusic) January 12, 2023

En ese "qué opinan", Briella ha abierto una veda que le será complicada de cerrar y basta con darse una vuelta por los comentarios que ha suscitado para encontrarse prácticamente de todo: desde mofas de la cuenta oficial de AliExpress España hasta apoyos en su cruzada contra Shakira, pasando por acusaciones de plagio también para ella.

cuando lo pides y cuando te llega — AliExpress España (@AliExpressES) January 12, 2023

Plagio — Sergio Valentín (@Sergivalentin_) January 12, 2023

Denuncia que te llevas el melón seguro — ABEL THE KID (@abelthekid) January 12, 2023

Mami, pero una base rítmica en 2 pulsos que se repite 2 veces dentro de cada compás de 4/4, un estribillo de 4 compases que se repite 2 veces cada vez que suena, una estructura armónica de 4 acordes que se ha utilizado en otros cuatro cuatrillones de canciones antes. — Balaam de Petor (@BPetor) January 12, 2023

Te han robado Briella.

Si necesitas un hombro sobre el que llorar no dudes en contactarme. — Manucho (@_paachoo_) January 12, 2023

Lo veo… pero lo tomaría como cumplido y admiración.



Luego demando. — Gilluis Pérez (@GilluisPerez_) January 12, 2023

Que te faltan como 7 compases y medio para considerarlo plagio y que tú misma plagiaste la estética de Orion sun... Asi Que déjalo hasta ahí y no te expongas más — Miss. No 1 (@Miss_placed1) January 12, 2023

Como si Shakira no tiene un historial grande de plagios. Me sorprende? No, la amo? Si. — Andre López (@Andre0517) January 12, 2023

Uy qué complejidad de arreglo musical que te han plagiado. Una tan única y tan original, claro. Por supuesto. — Carlos Alvarado (@calvarado2004) January 12, 2023

Opino que cuando compones sobre progresiones melódicas y figuras musicales sumamente básicas es probable que lo compuesto tenga miles de parecidos a lo largo del trayecto de la historia musical. Si analizamos con cuidado, la mayoría de la música comparte muchas similitudes. — Freddy Guevara (@Frguevarab) January 12, 2023

Y es que a Briella se le ha vuelto en contra su comentario, puesto que han sido muchos los que han comparado a su vez el Solo tú con otras canciones anteriores:

Con todo, la venezolana ha querido aclarar en sus stories de Instagram que "amo a Shakira, la idolatro, he sido fan de toda la vida y es hasta un honor que me plagie... Pero no sé qué hacer, es muy parecida". No obstante, pide que si han usado su canción de algún modo "me gustaría, al menos, recibir el crédito porque para mí vale demasiado" aunque insiste en que su intención no es "desprestigiar" a los artistas.

