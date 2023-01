Los zascas a la ministra Isabel Rodríguez por su tuit sobre la canción de Shakira: "Dura jornada"

A estas alturas todos tenemos ya un máster sobre la vida sentimental de Shakira y Gerard Piqué. Sabemos qué modelos de coches tienen e incluso la marca de la mermelada delatora que supuestamente se comía Clara Chía, la tercera en discordia, cuando iba a casa de la cantante a dar rienda suelta a la pasión. Hasta los informativos de todas las televisiones de España han sucumbido a la noticia viral del día: el lanzamiento de la sesión con Bizarrap plagada de referencias a su ex y a la nueva pareja de éste. Clara-mente, sal-pique.

La venganza de Shakira ha divido al país entre los detractores, que dicen que no ha pensado en sus hijos y que debe tener más dignidad, y los que arengan su modo de leerle la cartilla al niñato de Piqué. Hasta Macarena Olona se ha posicionado y también Juan del Val, además de millones de tuiteros en todo el mundo que han podido declarar este jueves 12 de enero como el Día Mundial del Meme. De hecho, en menos de 24 horas el tema ya batió récords de audiencia e incluso ha tenido acusaciones de plagio.

No es de extrañar que en mitad de la vorágine los community manager hayan querido barrer para su casa con resultados dispares. Así, por ejemplo, las marcas que ha mencionado Shakira en la canción han aprovechado el tirón para quedar de simpáticas con medio chiste hecho y en otros casos, como en el de la ministra de Transporte y portavoz del Gobierno, el chascarrillo ha terminado en una lluvia de zascas en la red social.

"Nos gobiernan adolescentes"

Isabel Rodríguez tuvo una agenda apretada este jueves, reuniéndose con la presidenta de La Rioja, Concha Andreu, que ya ha empezado la precampaña para su reelección, y también con la alcaldesa de Ciempozuelos, Raquel Jimeno, de la que ha aplaudido el uso de los Fondos Europeos para modernizar el municipio. Entremedias, a alguien de su equipo se le ocurrió la brillante idea de sacarle una foto viendo la sesión de Shakira y Bizarrap y subirla a sus redes:

Me preguntaron los periodistas si había escuchado la canción de #Shakira…



No había tenido oportunidad. Ahora, sí 😉 pic.twitter.com/rr2njqtoYH — Isabel Rodríguez García (@isabelrguez) January 12, 2023

"Me preguntaron los periodistas si había escuchado la canción de Shakira. No había tenido oportunidad, pero ahora sí", escribía en el tuit. Un mensaje que está pensado para rebajar el tono y mostrar una cara más cercana de Rodríguez, pero que en los tiempos de crispación que vivimos no ha sido tomado de ese modo. Al contrario, la ministra ha suscitado decenas de críticas como estas:

Una Ministra tuiteando sobre una persona que tiene un juicio pendiente por defraudar a Hacienda 14 millones de €

Si es que… Vaya país! 🤡 pic.twitter.com/1sjXUFZVp9 — ✨ Dͩiͥeͤguͧiͥnhͪoͦ✨ (@leborans) January 12, 2023

Nos gobiernan adolescentes https://t.co/YrXXmWxufU — Pepa R. de Millán 🇪🇸 (@Pepa_Millan) January 12, 2023

Pregúntale a María Jesús Montero si ella la ha escuchado también 😉 — Íñigo H. Arbizu (@HernandezArbizu) January 12, 2023

La canción de Shakira lo llevas bien, ahora de los problemas que sufren los miles y miles de españoles los dejamos para otro día ¿No?



Luego se quejan de por qué los obreros no les votan ya. https://t.co/FsHkPt2gzp — G.R 🇪🇸 (@_rodriguez_2001) January 12, 2023

Menos trabajar, lo que sea — Zanzi (@Ravengers_Arre) January 12, 2023

Aquí la ministra y portavoz del Gobierno haciendo cosas importantes y por las cuales le pagamos.



Entiendo que le interese, señora, pero ¡tápese! https://t.co/pxOdvl5EMa — María Villardón (@MariaVillardon) January 12, 2023

Me quedo mucho más tranquilo, ya veo donde va el dinero de mis impuestos. — Marco_polo2021 🇪🇸 🇫🇷 🇺🇸 (@PGarmell) January 12, 2023

¿Esto es fake, un meme o es el Gobierno que tenemos?



Hoy no es el día de preocuparse por Shakira, sino de las víctimas ultrajadas por tu Gobierno.



Señor Sánchez, esto #NoEsUnChiste. https://t.co/eKWVWVwI8E — 🍒 Paula Prado (@paulapra2) January 12, 2023

Pensé que era una cuenta fake.

Por favor, ministra. — Manuel Urrutia (@Superepi75) January 12, 2023

este gobierno cada vez más cerca de ser la cuarta temporada de paquita salas https://t.co/XjAk7jFcaF — chelo chica (@caarlossanso) January 12, 2023

¡ Menos samba e mais trabalhar....! 🎶🎶 — Juanjo A.🌐 (@LaConci98380699) January 12, 2023

¿Alguien podría dar clases de redes sociales a los políticos de este país y que no usen Twitter para lanzar barro y/o hacerse los enrollados? https://t.co/OW5UXGR4KK — Jorge Alvarado 🌾 (@xuperjorge) January 12, 2023

Dura jornada laboral. — Willy Tolerdo (@WillyTolerdoo) January 12, 2023

Con la de temas que hay en este país sin resolver, la de gente que llevamos años, décadas, esperando que alguien de arriba eche cuenta a dolores crónicos. Vergüenza me daría estar en la sala de prensa de Moncloa y desperdiciar una pregunta así. https://t.co/FGFChMZX4p — Alfonso Torres ۞🇪🇭 (@AlfonsoGTorres) January 13, 2023

Para cuando bailandolo en un TikTok? — Rodrigo 🇪🇸 (@Rodrovd) January 12, 2023

Qué importante... 🙄🤦 — Pepe Mujica - Palabras y sentires (@PalabrasdePepe) January 12, 2023

Ministra de España … https://t.co/ELszHlWdKW — Gonzalo Bernaldo de Quirós ⚜️🇪🇸⚜️💙 (@GBernaldoQuiros) January 13, 2023

Las nuevas funciones: Youtubers y tiktokers. — Pakita Con Ka (@KaPakita) January 13, 2023

Cosas que puedes hacer en el coche oficial... https://t.co/owstoCxWRw — Habar.Tar B (@NaN78199094) January 13, 2023

Importantísimo para el país… 🙄 — Mayte Serra (@MayteSerra1) January 12, 2023

Siempre arriba de los grandes temas de Estado 😉🤣 — Henry Robusto (@RobustoHenry) January 12, 2023

Entre esto y el vídeo de Nadia Calviño, solo tengo una pregunta 🤔



¿2023 nos ha traído a Noemí Argüelles como CM del Consejo de Ministros? https://t.co/ry24j7Oi5N pic.twitter.com/D6wBDQ5cLI — Javi (@JaviBerl) January 13, 2023

La próxima vez seguro que se piensa dos veces lo de ir de moderna.

