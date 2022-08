Álvarez-Cascos ofrece su "ayuda" a Feijóo para recuperar Asturias, pero descarta su vuelta

El nombre de Francisco Álvarez-Cascos ha resurgido de nuevo. La constancia de una comida con el secretario general del PP asturiano, Álvaro Queipo, el pasado 4 de agosto, en un conocido restaurante de Castropol, desató la rumorología de su posible vuelta al PP.

Miguel Tellado, vicesecretario de Organización de los populares, avaló un encuentro que generó turbulencias en los cuadros del partido en Asturias. "Es el momento de ampliar el espacio y de unificar el centro derecha. Todo el PP debería estar trabajando en esta línea", declaró Tellado a El Comercio.

El objetivo es reunir el voto del centro derecha, que Cascos asegura "haber defendido siempre". En la misma línea se decantó Pedro Rollán, vicesecretario de Coordinación Autonómica, que celebró "todos los encuentros que tengan como objetivo aglutinar el voto en torno al PP".

"Yo con Feijóo no he dejado de tener relación nunca", reconoce el exvicepresidente en conversación telefónica con EL ESPAÑOL desde Asturias, donde pasa el verano.

Es sabido que quien fue con Aznar secretario general del PP y vicepresidente del Gobierno ha sido una persona cercana a Feijóo, al que designó presidente de Correos tras acceder al Ministerio de Fomento en el año 2000.

El propio Feijóo ha reivindicado la figura de Cascos en varias ocasiones desde que se instaló en la séptima planta de Génova, como parte de su "trazabilidad política", concepto empleado recurrentemente por el gallego.

Foro habla de "repesca"

Sin embargo, Cascos se desvincula de la posibilidad de una vuelta a la trinchera política. "Yo estoy para sumar y ayudar ahora a Alberto Núñez Feijóo en lo que necesite y en lo que le pueda ser útil. Ahora, ni aspiro ni acepto cargos públicos", aclara.

Reconoce el exvicepresidente que se habló de política durante el almuerzo con Queipo, como se habló "de fútbol o de toros", si bien niega que se trate de un acercamiento formal para tomar las riendas de la organización.

Algunas informaciones apuntan, además, al distanciamiento cada vez más evidente entre Queipo y Teresa Mallada, la presidenta del PP asturiano cuya continuidad no se garantiza explícitamente desde Génova.

Asturias es una de las comunidades en las que Tellado y el coordinador general del partido, Elías Bendodo, designados por Feijóo para pilotar el calendario de los congresos regionales, buscan todavía un golpe de efecto. Algunas comunidades están en plena catarsis orgánica de cara a las elecciones autonómicas y municipales del próximo mayo.

El almuerzo también tuvo su eco en Foro Asturias, siglas bajo las que Cascos obtuvo una victoria electoral en 2011 que le granjeó una efímera Presidencia del Principado, de tan sólo un año. Cascos salió de la formación regionalista el año pasado.

Desde Foro Asturias hablan de la posibilidad de que el PP quiera "repescar" a Cascos. Un extremo negado tajantemente también desde Génova.

Contra Barbón

Las desavenencias entre Carmen Moriyón, líder de Foro, y Cascos es manifiesta. Bajo su dirección se ejecutó la expulsión del veterano político y se le denunció por apropiación indebida.

"A mí me han enredado mis excompañeros en temas que en estos momentos están judicializados. No quiero tener ningún protagonismo que no sea el de centrarme en despejar todos esos temas, para que que nadie crea que estoy tapando una cosa con la otra", explica. "Cuando se resuelva todo en términos de estricta justicia, me sentiré libre para lo que quiera", deja la puerta abierta.

Cascos critica el rumbo del partido que fundó. "Foro Asturias en este momento es un grupo que está por ahí defendiendo intereses particulares. Ofreció su voto a Barbón para aprobar la oficialidad del bable a cambio de prebendas", censura.

"La frase de Tellado que ha hecho fortuna aquí es la de que 'hay más fuera de Foro que dentro de Foro'. Eso lo sabe todo el mundo, pero que se diga con esa claridad trasciende", añade Cascos.

Asegura que es la política asturiana, la última en la que se fajó, la que más le preocupa ahora. De ahí que su reproche más feroz sea contra Adrián Barbón, presidente socialista de la región.

"La realidad asturiana es patética", dispara. Cascos se refiere a Barbón como "un predicador" que "no se dedica a sus funciones", sino a dar "homilías por ahí". "Asturias, comunidad exportadora de energía, es ahora importadora, y eso ha ocurrido en estos cuatro años", señala.

"Es el más fiel altavoz y cómplice que tiene el señor Sánchez", incide Cascos, convencido de que Feijóo es el antídoto para cambiar "el rumbo de este país y encauzar la dirección política de España". "Voy a estar apoyándolo para que le salgan bien las cosas", concluye.

