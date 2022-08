El equipo de Casado desmiente a Feijóo: afirma que sí fue informado del acuerdo con el PSOE

El pacto para renovar el CGPJ firmado en octubre de 2021 entre Teodoro García Egea y el ministro de presidencia, Félix Bolaños, ha derivado en el primer choque interno entre el equipo del entonces presidente del PP, Pablo Casado, y el actual, Alberto Núñez Feijóo.

Feijóo ha asegurado este jueves en Porto do Son (La Coruña) que, en el traspaso de poder en el partido, Pablo Casado nunca le informó sobre la existencia de ese acuerdo. Según Feijóo, tampoco el Comité de Dirección del PP debatió nunca ese documento: "Ni el anterior, ni el actual", ha precisado.

Sin embargo, el equipo de Pablo Casado ha indicado a EL ESPAÑOL que "en el traspaso de funciones se informó a la dirección entrante de la cuestiones importantes, también las judiciales".

[Feijóo acusa al Gobierno de "cocinar" el indulto a Griñán en "el mayor caso de malversación" del país]

El intercambio de información se habría producido entre el exsecretario general Teodoro García Egea y el actual responsable de Política Institucional, Esteban González Pons, señalan dichas fuentes.

Además, "Cuca estaba allí. Antes, durante y después", añaden las mismas fuentes en alusión a Cuca Gamarra, portavoz del Grupo Parlamentario Popular desde la etapa de Pablo Casado y hoy número 2 de la dirección del partido, como secretaria general.

En rueda de prensa, Feijóo ha explicado que, en la primera reunión celebrada el pasado mes de abril para negociar la renovación del CGPJ, Bolaños amenazó a González Pons con filtrar el documento a la prensa, si no se alcanzaba un acuerdo. El Gobierno ha filtrado finalmente el documento al diario El País esta semana: "O llegamos a un acuerdo o filtro ese papel".

Desde Galicia, Feijóo ha respondido este jueves a dicho desafío advirtiendo: "No vamos a aceptar que nos amenacen, eso es muy infantil", ha dicho el líder del PP, "los españoles no necesitan política infantil sino un poco más de altura". También ha encontrado muy llamativo que la negociación para renovar el CGPJ no la dirija el Ministerio de Justicia, sino Bolaños desde Presidencia.

[El PP se planta por la Justicia: 'Si Sánchez quiere nuestro voto que ceda, como hace con Bildu o ERC']

La actual dirección del PP no se siente comprometida por ese documento, que según Feijóo el exsecretario general Teodoro García Egea firmó sin informar al Comité de Dirección del partido.

"Si el Gobierno daba por hecho que ya tenía cerrado con el PP el acuerdo sobre Justicia desde el otoño de 2021, ¿por qué lleva exigiendo a Feijóo negociar la renovación del CGPJ desde el mes de abril? Ni el propio Sánchez hizo referencia a ese pacto secreto, cuando se reunió con Feijóo en La Moncloa", señala una fuente de la dirección actual.

Al respecto, Feijóo ha recordado hoy que su propuesta para renovar los órganos del Poder Judicial es pública, desde que la remitió al Gobierno el pasado 11 de julio.

Incluye varias clásulas para frenar las "puertas giratorias" en la Justicia. Si su propuesta prospera, "un juez que acepta la responsabilidad de ser ministro, al mes de ser cesado no puede empezar a dictar sentencias. Deberá esperar dos años", ha explicado este jueves Feijóo.

Del mismo modo, un ministro que acaba de ser cesado no podría convertirse inmediatamente en presidente de una Sala del Supremo, fiscal general del Estado (como ocurrió con Dolores Delgado) o vocal del CGPJ. "Debe haber una moratoria de siete años", ha señalado el líder del PP.

Sigue los temas que te interesan