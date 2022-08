Las medidas de Podemos contra la inflación: 100 euros por cada hijo y bajar el precio a los alimentos

Podemos dice tener la clave contra la inflación que vive España. En una entrevista concedida por el dirigente del partido morado, Javier Sánchez Serna, los morados proponen medidas de intervención de los precios en sectores en los que se detecten maniobras especulativas aprovechando el aumento de la inflación, igual que se hizo con el gas natural.

En concreto, el coportavoz del partido morado cita los transportes o la alimentación. Así como diversas medidas sociales que exigirán para aprobar los próximos Presupuestos Generales del Estado (PGE) como son el cheque bebe de 100 euros mensuales por cada hijo.

En una entrevista con Europa Press, el dirigente de Podemos señala que, gracias a medidas del Gobierno como el tope al gas, en las últimas semanas han bajado los precios de la electricidad y de los combustibles, pero la inflación sigue subiendo.

Por ello, cree que "quizá el Gobierno tenga que ver si hay otros sectores económicos que están aprovechando la subida de la inflación para encarecer sus productos". "Y, llegado el caso, si se ve que hay prácticas especuladoras, por supuesto, habrá que tomar medidas de control de precios en otros ámbitos", ha afirmado, apuntando en concreto a la alimentación o los transportes.

También reclamarán que se conviertan en estructurales algunas de las medidas sociales que se adoptaron por la situación extraordinaria de pandemia o la crisis, como la prohibición de los desahucios o el impuesto a la banca.

Podemos sabe que puede hacer presión a la parte socialista del Ejecutivo puesto que son esenciales para aprobar unos nuevos presupuestos y sus propuestas son exigentes. Junto con estas medidas, los morados vuelven a solicitar una subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), como plantea la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

Ley de Secretos Oficiales

Según Sánchez Serna la labor de Podemos es "empujar" al PSOE hacia ese giro social, pues considera que "a veces ha ido lento". "Es verdad que nuestro socio hace grandes anuncios y luego, cuando uno se sienta en la mesa de negociación, parece que se va a los mínimos. Podemos ha tenido mucha paciencia, ha habido veces de que nuestras propuestas se han ridiculizado, se han dicho que son técnicamente inviables y luego se han acabado aceptando".

Entre estas propuestas no sólo hay indicadores sociales. En esta misma entrevista, el líder de Podemos en Murcia llama a rebajar el plazo de 50 años de la Ley de Secretos Oficiales porque, si no, Sánchez no va a tener "ley" por falta de apoyos.

Sánchez Serna ha pedido a los socialistas que "escuchen" tanto al grupo confederal como al bloque de investidura y tengan "la valentía" de bajar ese listón. En ese sentido, ha reafirmado la propuesta de Unidas Podemos de fijar un plazo máximo de 20 años, prorrogables por otros diez.

Delito de sedición

Por otro lado, y respecto de la reforma del delito de sedición que se imputó a los líderes del proceso independentista de 2017, el dirigente de Podemos no comparte la opinión del presidente Pedro Sánchez de que no hay una mayoría suficiente en el Congreso para acometer esta modificación del Código Penal. "Sí existe esa mayoría", opina.

La petición de Unidas Podemos llega después de que en la llamada mesa de diálogo entre Gobierno y Generalitat se acordase en julio avanzar en la "desjudicialización".

El partido que ya se ha mostrado negativo a esa votación ha sido el PP. Alberto Núñez Feijóo ha puesto el acento en la "desjudicialización de la política", algo que, a su juicio, es "muy sencillo" y consiste "en que los políticos no delincan".

"Yo propongo esto también: los políticos no podemos delinquir y no podemos utilizar nuestra responsabilidad política, nuestro poder político para poder delinquir y después pactar modificaciones de los Códigos que nosotros vamos a seguir dispuestos a infligir. Esto es lo que creo que toca".

