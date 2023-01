Críticas a Feijóo por sus palabras sobre las listas de espera en la sanidad: "Esto es insuperable"

Al líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, todavía le estarán pitando los oídos por las críticas que le siguen lloviendo en las redes sociales tras su reflexión sobre la privatización de la sanidad y las listas de espera. Unas palabras que no han durado ni un minuto, pero que se han hecho virales con rapidez indignando a cientos de tuiteros. El presidente del PP las pronunció este miércoles en Cuenca durante un mitin.

En concreto, Feijóo y su homólogo en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, estaban arropando a la candidata popular a la Alcaldía de Cuenca, Beatriz Jiménez Linuesa, en un acto que ha durado hora y media con las intervenciones de los tres. En el caso del líder popular, éste ha abordado diferentes temas, entre ellos el de la sanidad pública y la educación. Así, en la recta final de su discurso, ha enumerado varios motivos por los que quieren gobernar.

"Queremos gobernar porque tenemos una política educativa que se basa en el esfuerzo, en el conocimientos y en el estudio, y en el respeto al profesor", ha dicho Feijóo justo antes de meterse en un jardín: "Queremos gobernar porque en la sanidad, cuando no funciona lo que haces, listas de espera. Y la lista de espera es la mayor privatización de la sanidad, que es no atender a la gente. No atender a la gente es la privatización real de la sanidad", ha dicho.

La frase que se vuelve en contra

Después de estas palabras, que pueden escucharse en el vídeo del acto dese el minuto 1:14:50, Feijóo ha seguido hablando del tema sanitario, asegurando que "sabemos que en Castilla-La Mancha tenemos una de las listas de espera más grandes del país", fijándose en las operaciones o las consultas, pero también en las "dificultades para que haya médicos en los centros de salud y los pediatras en los pueblos".

Obviando que las competencias sanitarias son de las comunidades, Feijóo ha cargado contra el Ministerio de Sanidad sosteniendo que han pasado cinco ministros en cuatro años ―en realidad han sido tres: María Luisa Carcedo (septiembre 2018 - enero 2020), Salvador Illa (enero 2020 - enero 2021) y Carolina Darias― y que eso es uno de los motivos para que no haya una política sanitaria concreta. Además, ha recordado las propuestas del PP en este sentido para concluir que el Gobierno no les ha contestado.

No obstante, sus 30 segundos iniciales han sido suficientes para que Twitter saliese a recordarle la gestión sanitaria que realizó al frente de la Xunta de Galicia o la que se realiza en comunidades gobernadas por el PP, como es el caso de Madrid:

Feijóo: "la lista de espera es la mayor privatización de la Sanidad, que es no atender a la gente". pic.twitter.com/5Kw8dmqqbQ — Diego FS (@DiegoFSRB) January 19, 2023

Se abre el telón y se escucha a Feijóo diciendo: "la lista de espera es la mayor privatización de la sanidad" ¿Cómo se llama la película? — Historias De Una Fregona (@UnaFregona) January 18, 2023

Feijóo y sus Marianadas

“La sanidad cuando NO funciona lo que hace es listas de espera… NO atender a la gente es la privatización real de la Sanidad”



Vamos, lo que está haciendo el PP en Madrid y Andalucía



Y dice que quiere gobernar, paaar faaavaaar 🥹pic.twitter.com/24ZIsV5VD0 — Judit 🔻 (@judit_sinhache) January 19, 2023

Alberto Núñez Feijóo quiere acabar con las listas de espera en la sanidad.



Una pena que la gestión sanitaria sea competencia de las CCAA y no del gobierno central.



No miro a nadie, Isabel Díaz Ayuso. — Bender El Que Ofende (@BenderOfuscado) January 19, 2023

Alberto Núñez Feijóo: "Queremos gobernar.... la lista de espera es la mayor privatización de la sanidad"



Y es verdad. Lo que NO es verdad es el dato que dan de las listas de espera en Madrid, cuyo sistema privatizador es demoIedor!!!

📼 @ElHuffPost pic.twitter.com/WSoI8XcYbI — Vuthy (@vuthy1Iiving) January 18, 2023

Que dice Feijóo, que quieren gobernar porque en la sanidad cuando no funciona lo que haces hay listas de espera. Y la lista de espera es la mayor privatización de la sanidad.

Definitivamente, toma por gilipollas a quienes los votan. — Heidi Podemita (@HPodemita) January 18, 2023

No os lo vais a creer, Feijóo hablando de las listas de espera en sanidad, por favor no reírse, esto es insuperable 👇pic.twitter.com/V7GiKcMo1J — José Vico 🔻 (@josevico4) January 18, 2023

Feijoo: "La sanidad cuando NO funciona lo que hace es listas de espera… NO atender a la gente es la privatización real de la Sanidad”

Totalmente de acuerdo. Pero no acabo de entender si te estas lamentando o marcando el camino. — Ricardo GAranda (@rgarciaaranda) January 19, 2023

Y aquí un enlace con el triste legado que ha dejado Feijoo en Galicia de cuando gobernaba allí.https://t.co/zzXQ3rMVq0https://t.co/UMX9Rg9Mw7 pic.twitter.com/nlXdLXg6lM — Carlota M. (@mara_carlota) January 18, 2023

Menudo cabreo lleva Feijóo con Ayuso por destrozar la sanidad pública en favor de las privadas pic.twitter.com/MiBV2ROOxz — silvia ♻️ (@Silvia33domin) January 19, 2023

Hasta una frase de 30 segundos en un acto de hora y media se puede volver en tu contra.

