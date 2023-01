Núñez llama a una victoria histórica en Castilla-La Mancha en un multitudinario acto con Feijóo

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, y el presidente nacional del partido, Alberto Núñez Feijóo, han participado en el acto de presentación de la candidatura de la popular Beatriz Jiménez a la Alcaldía de Cuenca. Ha sido un evento en el que los conquenses han llenado el Paraninfo de la UCLM, ocupando las 750 butacas disponibles.

En el acto, Paco Núñez ha llamado a la "unión de todos los demócratas en el proyecto del Partido Popular" para alcanzar una victoria histórica en las próximas elecciones municipales, autonómicas y generales en Cuenca, Castilla-La Mancha y España.

"Está en juego nuestra tierra, está en juego el futuro de nuestro país. Cuenca se merece una alcaldesa como Beatriz Jiménez, España se merece un presidente como Alberto Núñez Feijóo y Castilla-La Mancha se merece un gobierno con el proyecto que entre todos estamos construyendo y que yo lidero. Es vital una Castilla-La Mancha de futuro, de prosperidad y que tenga progreso y sea fuerte".

Acto del PP en Cuenca. Foto: PP CLM.

Asimismo, el líder popular castellano-manchego ha advertido que 2023 no solo será "el año del cambio", no que también será "el año del patriotismo", en el que el PP tiene "la compleja misión de gobernar para salvar a España". "Creemos en la independencia de la justicia, creemos en dejar de atacar el Código Penal para que los delincuentes dejen de serlo, creemos en dejar de atacar la unidad nacional y defendemos del Gobierno a las mujeres que ven que con la ley del 'solo sí es sí' los violadores y los abusadores salen a la calle por la cabezonería de un PSOE que es incapaz de modificar una norma que es el mayor retroceso en los derechos a la mujer. Y, por último, creemos en la defensa a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en el campo, en las tradiciones, en la cultura, en las costumbres y en los pueblos".

Por ello, Núñez ha expresado que "nadie tiene ninguna duda" de que García-Page y los alcaldes socialistas utilizarán su posición para pedir el voto a Pedro Sánchez. "No quiero como castellano-manchego que el presidente de mi tierra utilice su posición para pedir el voto para Sánchez. Os digo que, para ganar a Sánchez, primero hay que ganar a García-Page en Castilla-La Mancha y a Darío Dolz en Cuenca. Todos son cómplices del sanchismo".

Llegada de Paco Núñez y Alberto Núñez Feijóo.

"A Feijóo le preocupa Castilla-La Mancha"

Por otro lado, Paco Núñez ha expresado que a Alberto Núñez Feijóo "le importa y le preocupa Cuenca y Castilla-La Mancha y el futuro de los conquenses y de los castellano-manchegos". "Gracias presidente por acompañarnos en la provincia de Cuenca acompañando al sector agroalimentario, al sector sanitario, compartiendo con los empresarios las soluciones para el futuro y, ahora, con nosotros, con tu partido".

Y sobre la candidata Beatriz Jiménez, Núñez la ha definido como "una mujer con alta capacidad de trabajo y de gestión, inteligente, rigurosa a la hora de abordar los problemas de la gente, cercana, empatía y que tiene fuerza, coraje, valentía e ilusión". "Tiene todos los valores del PP y es una apuesta segura para ganar las elecciones y gobernar en Cuenca".

En este punto, ha lamentado que Cuenca lleve "abandonada a su suerte" ocho años porque "García-Page ha desahuciado Cuenca y solo se acuerda de la ciudad ahora que se acercan las elecciones". "No se merece que siga quitándole servicios como ha hecho con el tren, sin alternativas de inversión para su futuro".

"Cuenca necesita una apuesta real para luchar contra la despoblación, que los impuestos se aproximen a cero cuando se habla de crear empleo en las zonas rurales, una simplificación administrativa en estas zonas y una norma urbanística adecuada a las zonas rurales. Además, Cuenca necesita que el campo, la agricultura y la ganadería sean defendidos como elementos de generación de riqueza, oportunidades y fijación de población".

"Modernizarse y avanzar"

El presidente del PP regional ha expresado que la capital conquense necesita "modernizarse y avanzar hacia el futuro", con nuevas inversiones, nichos de oportunidades y el empuje de "un Gobierno con fuerza, decisión y contundencia". "Cuenca necesita más empleo, más industria y más dinamización. Además de un proyecto cultural, que se apoye en el turismo para seguir creciendo en este sentido".

"Castilla-La Mancha tiene mucho futuro. Os pido a todos que no permitamos que ningún socialista le ponga límites a Castilla-La Mancha porque ningún socialista le va a decir a Castilla-La Mancha hasta dónde puede llegar. Es una región que no tiene límites y si tiene muchas oportunidades para generar riqueza con gente emprendedora y valiente que quiere conquistar su propio futuro con el apoyo de quien gobierna".

Además, Paco Núñez ha reiterado la inflación que existe en la comunidad y la alta recaudación fiscal del Gobierno actual. Así, ha defendido su apuesta por la sanidad, mejorando las condiciones sanitarias, algo que es una "prioridad del partido". Por último, ha afirmado que su partido confía en el comercio y la hostelería, por lo que pondrán en marcha "un plan estratégico para fomentar el empleo autónomo en la región y dejar de perder trabajo autónomo por cientos como consecuencia de la mala gestión de Page".

Acto del PP en Cuenca. Foto: PP CLM.

Feijóo defiende la necesidad del PP

Por su parte, el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido la necesidad de su partido en este momento. "Este año nos vamos a jugar si hay un nuevo camino y si iniciamos una nueva senda de esperanza de acuerdo con la mayoría de los españoles, como hemos hecho siempre".

El líder popular, durante su intervención, ha cargado contra el Gobierno de Pedro Sánchez. En primer lugar, ha reprochado que "con una recaudación récord de impuestos", España se haya endeudado un 18 % más sobre el PIB.

Ha denunciado que los presupuestos del Estado no se utilicen para ayudar a los que más sufren, sino para "pagar lo que se debe a Bildu y ERC". "Respetamos todas las ideologías, pero no les debemos nada a los independentistas y por eso no les vamos a pagar nada", ha expresado a la vez que se ha comprometido a reformar los delitos de sedición y malversación.

Además de criticar que Pedro Sánchez quiera "hacer en otras instituciones del Estado lo mismo que en el CIS", ha puesto en valor el hecho de que el Tribunal Constitucional haya tenido que recordar al Gobierno que su deber es cumplir la Constitución, mientras "la respuesta fue acusarles de dar golpes de Estado con las togas". Asimismo, ha hecho alusión a la ley del 'sí solo es sí', como "la norma que más ha desprotegido a las mujeres".

Para terminar, tras ironizar sobre la propuesta socialista de crear un comité contra los bulos, ha querido alertar sobre los problemas de la Sanidad en España y sobre la falta de respuesta a las medidas propuestas por el Partido Popular para solucionarlo, lamentando que no las haya copiado "como ya hizo con la reducción del IVA, el gas, la luz y los alimentos básicos, a excepción de la carne, el pescado y las conservas".

Acto del PP en Cuenca. Foto: PP CLM.

